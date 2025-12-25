Внутренний валовой продукт (ВВП) г/г Норвегии (GDP) измеряет изменение стоимости всех товаров и услуг, произведенных в экономике в отчетном квартале, в сравнении с аналогичным кварталом предыдущего года.

Есть три подхода к расчету ВВП: с точки зрения производства, с точки зрения полученных доходов и с точки зрения произведенных расходов.

Производственный подход основывается на расчете добавленной стоимости (из общей стоимости произведенного товара вычитаются промежуточные расходы).

Расчет с точки зрения дохода составляет сумму добавленной стоимости из четырех частей: компенсации работникам, чистых налогов на производство, амортизации основных средств и операционных излишков.

Расчет ВВП по расходам основывается на перспективе окончательного результата производственной деятельности. Сюда включены окончательные расходы на потребление, валовое накопление капитала и чистый экспорт товаров и услуг.

В расчете ВВП Норвегии применяются все три подхода. Данные для расчета берутся из национальных счетов, которые включают в себя индексы цен производителей, потребительских цен, розничных продаж и т.д., данные об объемах производства, информацию о рынке труда, данные о доходах населения и т.д. Чтобы отделить реальное изменение ВВП от инфляционных процессов, при расчете применяется дефлятор.

ВВП – основная мера оценки силы экономики страны. Стабильный и устойчивый рост ВВП означает устойчивость и экономической, и финансовой системы. Поэтому он может положительно отразиться на котировках норвежской кроны.

