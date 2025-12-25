КалендарьРазделы

Производство в обрабатывающей промышленности Норвегии м/м (Norway Manufacturing Production m/m)

Страна:
Норвегия
NOK, Норвежская крона
Источник:
Центральное статистическое бюро Норвегии (Statistics Norway (SSB))
Сектор:
Бизнес
Низкая -0.9% 0.0%
-1.4%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
0.0%
-0.9%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Производство в обрабатывающей промышленности Норвегии м/м (Manufacturing Production m/m) — индикатор изменений объема продукции, выпущенной промышленными предприятиями всех промышленных секторов в стране. Индикатор отражает изменение общей добавленной стоимости на произведенные товары по сравнению с предыдущим месяцем.

Обрабатывающая промышленность составляет около 27% от общего объема производства Норвегии и включает в себя следующие отрасли:

  • продукты питания, напитки и табак;
  • нефтепереработка, химическое производство и фармацевтическая продукция;
  • машины и оборудование;
  • готовые металлоизделия;
  • корабли, катера и нефтяные платформы;
  • компьютерное и электрооборудование и пр.

Индекс производства входит в состав кратковременной статистики, рассчитываемой для мониторинга состояния экономики страны. Кроме того, он является частью ежеквартальных национальных счетов Норвегии и тем самым участвует в расчете ВВП.

Для расчета индекса Центральное статистическое бюро Норвегии проводит ежемесячный опрос среди 1600 предприятий. Это обязательный опрос, а за непредоставление данных на компанию налагается штраф.

Индекс производства в обрабатывающей промышленности служит одним из важнейших показателей краткосрочной экономической статистики страны. Аналитики используют его для оценки изменения экономического развития на ранних стадиях, а также для прогноза ВВП.

Рост производства свидетельствует о росте экономики в стране и поэтому считается благоприятным для котировок норвежской кроны.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Производство в обрабатывающей промышленности Норвегии м/м (Norway Manufacturing Production m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
-0.9%
0.0%
-1.4%
сент. 2025
-1.7%
-0.2%
0.7%
авг. 2025
0.7%
0.3%
0.4%
июль 2025
0.0%
0.2%
-0.1%
июнь 2025
-0.1%
-0.1%
-1.6%
май 2025
-1.7%
0.0%
2.9%
апр. 2025
2.8%
-4.3%
0.0%
март 2025
0.0%
-2.4%
1.3%
февр. 2025
1.4%
-5.1%
-1.6%
янв. 2025
-1.5%
-0.7%
3.2%
дек. 2024
3.2%
2.0%
1.2%
нояб. 2024
1.1%
0.4%
-1.6%
окт. 2024
-1.6%
-2.2%
-0.9%
сент. 2024
-0.8%
-2.4%
-1.3%
авг. 2024
-1.1%
-1.5%
2.1%
июль 2024
2.0%
-2.2%
2.0%
июнь 2024
1.4%
3.8%
1.8%
май 2024
1.3%
-4.4%
-5.5%
апр. 2024
-5.6%
4.8%
5.6%
март 2024
5.4%
0.3%
-1.0%
февр. 2024
-1.1%
-0.8%
0.0%
янв. 2024
0.0%
0.1%
0.3%
дек. 2023
0.3%
-0.1%
-0.2%
нояб. 2023
-0.3%
0.0%
0.5%
окт. 2023
0.6%
0.1%
-1.3%
сент. 2023
-1.3%
-0.1%
1.5%
авг. 2023
1.5%
0.1%
-1.3%
июль 2023
-1.2%
0.0%
-0.1%
июнь 2023
0.0%
-0.1%
1.4%
май 2023
1.4%
0.2%
-1.0%
апр. 2023
-0.4%
-0.3%
-0.3%
март 2023
-0.4%
0.3%
0.0%
февр. 2023
0.0%
-0.3%
1.0%
янв. 2023
0.9%
0.2%
-0.8%
дек. 2022
-0.6%
-0.9%
-0.7%
нояб. 2022
-0.5%
0.4%
0.3%
окт. 2022
0.3%
-0.3%
0.8%
сент. 2022
0.7%
-0.5%
-0.9%
авг. 2022
-1.0%
1.0%
1.4%
июль 2022
1.4%
-1.1%
0.2%
июнь 2022
0.3%
0.5%
-2.3%
май 2022
-2.2%
0.0%
1.3%
апр. 2022
1.0%
-0.9%
1.4%
март 2022
0.6%
0.6%
-2.1%
февр. 2022
-2.1%
0.8%
3.3%
янв. 2022
3.3%
0.0%
-1.6%
дек. 2021
-1.6%
0.2%
0.0%
нояб. 2021
0.0%
-0.5%
-0.9%
окт. 2021
-0.9%
0.6%
0.6%
сент. 2021
0.6%
-0.7%
0.0%
1234
