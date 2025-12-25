Экономический календарь
Уровень безработицы в Норвегии без учета сезонных колебаний от NAV (NAV Norway Unemployment Rate n.s.a.)
|Низкая
|2.1%
|2.1%
|
2.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.2%
|
2.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Уровень безработицы Норвегии без учета сезонных колебаний от NAV (NAV Unemployment Rate n.s.a.) отражает изменение доли безработных в процентном выражении от всего работоспособного населения страны. Уровень рассчитывается на основе данных по безработице от Норвежского управления труда и социальной защиты (NAV).
В данной статистике безработными считаются резиденты Норвегии в возрасте от 16 до 65 лет, которые были готовы к работе, но не работали в течение отчетной недели, и пытались найти работу в течение предыдущих четырех недель, обратившись в агентство по трудоустройству или напрямую к работодателю, или откликнувшись на опубликованную вакансию.
Норвежское управление труда и социальной защиты собирает данные по безработице на основе официальных заявлений о поиске работы, поданных соискателями в NAV. В ежемесячный отчет включаются только заявления, поданные или обновленные в течение двух недель до даты составления отчета.
Этот показатель используется при оценке состояния рынка труда. Он не относится к прогнозным индикаторам — его рост или снижение по факту вызывается изменением экономической ситуации.
Безработица – важный показатель не только в социальном, но и в экономическом отношении. Рост безработицы вызывает снижение доходов физических лиц – а значит, и влечет за собой снижение потребительской активности. Кроме того, это увеличивает давление на государственный бюджет и сокращает налоговые поступления. Поэтому значение индикатора выше ожидаемых считается неблагоприятным для котировок норвежской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы в Норвегии без учета сезонных колебаний от NAV (NAV Norway Unemployment Rate n.s.a.)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress