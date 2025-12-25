Уровень безработицы Норвегии без учета сезонных колебаний от NAV (NAV Unemployment Rate n.s.a.) отражает изменение доли безработных в процентном выражении от всего работоспособного населения страны. Уровень рассчитывается на основе данных по безработице от Норвежского управления труда и социальной защиты (NAV).

В данной статистике безработными считаются резиденты Норвегии в возрасте от 16 до 65 лет, которые были готовы к работе, но не работали в течение отчетной недели, и пытались найти работу в течение предыдущих четырех недель, обратившись в агентство по трудоустройству или напрямую к работодателю, или откликнувшись на опубликованную вакансию.

Норвежское управление труда и социальной защиты собирает данные по безработице на основе официальных заявлений о поиске работы, поданных соискателями в NAV. В ежемесячный отчет включаются только заявления, поданные или обновленные в течение двух недель до даты составления отчета.

Этот показатель используется при оценке состояния рынка труда. Он не относится к прогнозным индикаторам — его рост или снижение по факту вызывается изменением экономической ситуации.

Безработица – важный показатель не только в социальном, но и в экономическом отношении. Рост безработицы вызывает снижение доходов физических лиц – а значит, и влечет за собой снижение потребительской активности. Кроме того, это увеличивает давление на государственный бюджет и сокращает налоговые поступления. Поэтому значение индикатора выше ожидаемых считается неблагоприятным для котировок норвежской кроны.

График последних значений: