Валовой внутренний продукт (ВВП) материковой части Норвегии кв/кв (Norway Gross Domestic Product (GDP) Mainland q/q)
|Низкая
|0.1%
|0.2%
|
0.5%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.2%
|
0.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Норвежская экономическая территория состоит из материковой части Норвегии, Шпицбергена, Ян-Майена, зависимых территорий Норвегии, территориальных вод, включая воздушное пространство над ними и пр. Для материковой части рассчитывается отдельный индекс ВВП (GDP Mainland), который измеряет изменение стоимости всех товаров и услуг, произведенных в экономике, за исключением нефтепродуктов и логистики, которые составляют значительную статью доходов при расчете общего ВВП. Стоимость учитывается с поправкой на инфляцию. Данный индекс отражает рост квартального ВВП в сравнении с предыдущим кварталом.
Есть три подхода к расчету ВВП: с точки зрения производства, с точки зрения полученных доходов и с точки зрения произведенных расходов.
- Производственный подход основывается на расчете добавленной стоимости (из общей стоимости произведенного товара вычитаются промежуточные расходы).
- Расчет с точки зрения дохода составляет сумму добавленной стоимости из четырех частей: компенсации работникам, чистых налогов на производство, амортизации основных средств и операционных излишков.
- Расчет ВВП по расходам основывается на перспективе окончательного результата производственной деятельности. Сюда включены окончательные расходы на потребление, валовое накопление капитала и чистый экспорт товаров и услуг.
В расчете ВВП Норвегии применяются все три подхода. Данные для расчета берутся из национальных счетов, которые включают в себя индексы цен производителей, потребительских цен, розничных продаж и т.д., данные об объемах производства, информацию о рынке труда, данные о доходах населения и т.д. Чтобы отделить реальное изменение ВВП от инфляционных процессов, при расчете применяется дефлятор. Кроме того, чтобы сгладить сезонные эффекты, которые могут сильно искажать кратковременные изменения ВВП, применяется поправка на сезонность.
ВВП – основная мера оценки силы экономики страны. Этот индикатор практически всегда влияет на движение рынков. Стабильный и устойчивый рост ВВП материковой части означает устойчивость и экономической, и финансовой системы. Поэтому он может положительно отразиться на котировках NOK.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовой внутренний продукт (ВВП) материковой части Норвегии кв/кв (Norway Gross Domestic Product (GDP) Mainland q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
