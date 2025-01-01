Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыИнструменты Фибоначчи
- CChartObjectFibo
- CChartObjectFiboTimes
- CChartObjectFiboFan
- CChartObjectFiboArc
- CChartObjectFiboChannel
- CChartObjectFiboExpansion
Инструменты Фибоначчи
Группа графических объектов "Инструменты Фибоначчи".
Этот раздел содержит технические детали работы с группой классов графических объектов "Инструменты Фибоначчи" и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.
|
Имя класса
|
Объект
|
Графический объект "Линии Фибоначчи"
|
Графический объект "Временные зоны Фибоначчи"
|
Графический объект "Веер Фибоначчи"
|
Графический объект "Дуги Фибоначчи"
|
Графический объект "Канал Фибоначчи"
|
Графический объект "Расширение Фибоначчи"
Смотри также