Инструменты Фибоначчи

Группа графических объектов "Инструменты Фибоначчи".

Этот раздел содержит технические детали работы с группой классов графических объектов "Инструменты Фибоначчи" и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Имя класса Объект CChartObjectFibo Графический объект "Линии Фибоначчи" CChartObjectFiboTimes Графический объект "Временные зоны Фибоначчи" CChartObjectFiboFan Графический объект "Веер Фибоначчи" CChartObjectFiboArc Графический объект "Дуги Фибоначчи" CChartObjectFiboChannel Графический объект "Канал Фибоначчи" CChartObjectFiboExpansion Графический объект "Расширение Фибоначчи"

