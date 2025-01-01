ДокументацияРазделы
Группа графических объектов "Инструменты Фибоначчи".

Этот раздел содержит технические детали работы с группой классов графических объектов "Инструменты Фибоначчи" и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Имя класса

Объект

CChartObjectFibo

Графический объект "Линии Фибоначчи"

CChartObjectFiboTimes

Графический объект "Временные зоны Фибоначчи"

CChartObjectFiboFan

Графический объект "Веер Фибоначчи"

CChartObjectFiboArc

Графический объект "Дуги Фибоначчи"

CChartObjectFiboChannel

Графический объект "Канал Фибоначчи"

CChartObjectFiboExpansion

Графический объект "Расширение Фибоначчи"

