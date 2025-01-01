Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыИнструменты ФибоначчиCChartObjectFiboArcEllipse CreateScaleEllipseSaveLoadType Ellipse (метод Get) Получает значение флага "Эллипс". bool Ellipse() const Возвращаемое значение Значение флага "Эллипс" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается false. Ellipse (метод Set) Устанавливает значение флага "Эллипс". bool Ellipse( bool ellipse // значение флага ) Параметры ellipse [in] Новое значение флага "Эллипс". Возвращаемое значение true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг. Scale Save