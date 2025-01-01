ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыИнструменты ФибоначчиCChartObjectFiboArcEllipse 

Ellipse (метод Get)

Получает значение флага "Эллипс".

bool  Ellipse() const

Возвращаемое значение

Значение флага "Эллипс" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается false.

Ellipse (метод Set)

Устанавливает значение флага "Эллипс".

bool  Ellipse(
   bool  ellipse      // значение флага
   )

Параметры

ellipse

[in]  Новое значение флага "Эллипс".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.