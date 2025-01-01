Scale (метод Get)

Получает значение свойства "Масштаб".

double Scale() const

Возвращаемое значение

Значение свойства "Масштаб" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается EMPTY_VALUE.

Scale (метод Set)

Устанавливает значение свойства "Масштаб".

bool Scale(

double scale

)

Параметры

scale

[in] Новое значение свойства "Масштаб".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.