Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыИнструменты ФибоначчиCChartObjectFiboArcScale CreateScaleEllipseSaveLoadType Scale (метод Get) Получает значение свойства "Масштаб". double Scale() const Возвращаемое значение Значение свойства "Масштаб" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается EMPTY_VALUE. Scale (метод Set) Устанавливает значение свойства "Масштаб". bool Scale( double scale // масштаб ) Параметры scale [in] Новое значение свойства "Масштаб". Возвращаемое значение true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство. Create Ellipse