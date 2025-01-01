ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыОбъекты "Каналы"CChartObjectPitchforkCreate 

Create

Создает графический объект "Вилы Эндрюса".

bool  Create(
   long      chart_id,     // идентификатор чарта
   string    name,         // имя объекта
   long      window,       // окно чарта 
   datetime  time1,        // координата времени первой точки привязки
   double    price1,       // координата цены первой точки привязки
   datetime  time2,        // координата времени второй точки привязки
   double    price2,       // координата цены второй точки привязки
   datetime  time3,        // координата времени третьей точки привязки
   double    price3        // координата цены третьей точки привязки
   )

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор чарта (0 – текущий чарт).

name

[in]  Уникальное имя создаваемого объекта.

window

[in]  Номер окна чарта (0 – основное окно).

time1

[in]  Координата времени первой точки привязки.

price1

[in]  Координата цены первой точки привязки.

time2

[in]  Координата времени второй точки привязки.

price2

[in]  Координата цены второй точки привязки.

time3

[in]  Координата времени третей точки привязки.

price3

[in]  Координата цены третей точки привязки.

Возвращаемое значение

true – в случае успешного завершения, false – в случае ошибки.