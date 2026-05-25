Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 30): Создание гармонического паттерна AB=CD на основе Price Action с визуализацией

Введение

В своей предыдущей статье (Часть 29) мы создали систему распознавания паттерна "Гартли" в MetaQuotes Language 5 (MQL5). Мы разработали систему, определяющую бычьи и медвежьи гармонические паттерны "Гартли" с помощью точных уровней Фибоначчи, автоматизация сделок с помощью рассчитанных уровней входа, стоп-лосса и тейк-профита, а также визуализация паттернов с помощью графических объектов, таких как треугольники и линии тренда. В Части 30 мы внедрим систему распознавания паттерна AB=CD. В то время как система "Гартли" основана на обнаружении специфических многозвенных гармонических структур, определяемых несколькими уровнями Фибоначчи, система AB=CD ориентирована на выявление паттернов, формирующихся при обнаружении двух эквивалентных ценовых сегментов (AB и CD) с помощью точек разворота и определенных коэффициентов коррекции и расширения. Это приводит к более простой, но динамичной идентификации паттернов. Система AB=CD автоматизирует открытие сделок с использованием динамических входов и многоуровневых целевых показателей тейк-профита. Это улучшает визуализацию с помощью треугольников, линий тренда и меток для четкого представления паттернов. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет надежная стратегия MQL5 для торговли по паттерну AB=CD, готовая к настройке. Перейдём к реализации!





Изучение структуры гармонического паттерна AB=CD

Паттерн AB=CD представляет собой структуру гармонической торговли, которая определяет потенциальные зоны разворота посредством четырех ключевых точек разворота — A, B, C и D. Она существует в бычьей и медвежьей формах, использует уровни Фибоначчи для точного определения торговых сетапов с высокой вероятностью. При бычьем паттерне AB=CD структура образует последовательность максимум-минимум-максимум-минимум, где A - это свинг-хай, B - свинг-лоу, C - свинг-хай и D - свинг-лоу (ниже B), при этом отрезки AB и CD равны по длине или связаны коэффициентами коррекции и расширения Фибоначчи; медвежий паттерн AB=CD следует последовательности минимум-максимум-минимум-максимум, где D находится выше B. Вот визуализация паттернов:

Медвежий гармонический паттерн AB=CD:

Бычий гармонический паттерн AB=CD:

Наш подход включает в себя обнаружение этих точек разворота в заданном диапазоне баров, проверку паттерна путем обеспечения коррекции отрезка BC от 0,382 до 0,886 от AB, а также расширения отрезка CD в диапазоне 1,13 - 2,618 от BC, визуализацию паттерна с помощью графических объектов, таких как треугольники и линии тренда, для большей наглядности. Кроме того, подход включает в себя открытие сделок в точке D с рассчитанным стоп-лоссом и несколькими уровнями тейк-профита на основе коррекций Фибоначчи для получения прибыли из ожидаемых разворотов. Приступим к реализации!





Реализация средствами MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку "Индикаторы" (Indicators), перейдите на вкладку "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только это будет сделано, в среде программирования нам нужно будет объявить некоторые глобальные переменные, которые будем использовать во всей программе.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA trades based on AB=CD Strategy" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; input int PivotLeft = 5 ; input int PivotRight = 5 ; input double Tolerance = 0.10 ; input double LotSize = 0.01 ; input bool AllowTrading = true ; struct Pivot { datetime time; double price; bool isHigh; }; Pivot pivots[]; int g_patternFormationBar = - 1 ; datetime g_lockedPatternA = 0 ;

Чтобы заложить основу для паттерна AB=CD, сначала подключим библиотеку "<Trade\Trade.mqh>" и создадим экземпляр объекта CTrade под названием "obj_Trade" для управления торговыми операциями, такими как открытие сделок на покупку и продажу. Затем перейдём к определению пяти входных параметров для обеспечения пользовательской настройки: Значения параметров "PivotLeft" и "PivotRight" равны 5 барам каждый, чтобы установить диапазон ретроспективного анализа для поиска точек разворота. "Tolerance" равно 0,10, чтобы разрешить отклонение в 10% в уровнях Фибоначчи, "LotSize" равно 0,01 для объема торговли, а значение "AllowTrading" равно true для включения автоматической торговли.

Далее определим структуру "Pivot" с параметрами "time" (datetime), "price" (double) и "isHigh" (bool) для хранения точек разворота цены, объявим "pivots" как динамический массив для хранения этих точек и инициализируем глобальные переменные "g_patternFormationBar" значением -1 для отслеживания бара, где формируется паттерн и "g_lockedPatternA" значением 0 для сохранения времени точки разворота А для подтверждения паттерна. Обратим внимание на использование A вместо X для соответствия фокусу внимания паттерна AB=CD на отрезках AB и CD. Данная схема создает базовую основу для обнаружения и торговли по паттернам AB=CD. Для визуализации можно использовать функции для рисования линий, меток и треугольников.

void DrawTriangle( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, datetime t3, double p3, color cl, int width, bool fill, bool back) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TRIANGLE , 0 , t1, p1, t2, p2, t3, p3)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FILL , fill); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , back); } } void DrawTrendLine( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, color cl, int width, int style) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p1, t2, p2)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , style); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); } } void DrawDottedLine( string name, datetime t1, double p, datetime t2, color lineColor) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p, t2, p)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } } void DrawTextEx( string name, string text, datetime t, double p, color cl, int fontsize, bool isHigh) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TEXT , 0 , t, p)) { ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , fontsize); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); if (isHigh) ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM ); else ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); } }

Перейдём к реализации функций визуализации с целью создания четких графических представлений гармонического паттерна AB=CD и его торговых уровней. Сначала мы создадим функцию "DrawTriangle", которая использует ObjectCreate для рисования заполненного треугольника (OBJ_TRIANGLE), определяемого тремя точками с параметрами времени ("t1", "t2", "t3") и ценами ("p1", "p2", "p3"). Установим OBJPROP_COLOR в указанный цвет, "OBJPROP_STYLE" в значение STYLE_SOLID, "OBJPROP_WIDTH" в заданную ширину, "OBJPROP_FILL" для включения или выключения заливки и "OBJPROP_BACK" для установки положения фона или переднего плана с помощью ObjectSetInteger функции.

Затем перейдём к реализации функции "DrawTrendLine", которая создает линию тренда (OBJ_TREND) между двумя точками. Наконец, разработаем функцию "DrawTextEx", которая создает текстовую метку (OBJ_TEXT) в координатах ("t", "p") с помощью "ObjectCreate". Установим "OBJPROP_TEXT" в указанный текст, "OBJPROP_COLOR", "OBJPROP_FONTSIZE" и OBJPROP_FONT в "Arial Bold" с помощью ObjectSetString и "ObjectSetInteger". Закрепим текст выше для свинг-хай или ниже для свинг-лоу на основе "isHigh" с помощью OBJPROP_ANCHOR и центрируя текст с помощью свойства "OBJPROP_ALIGN". Теперь можно перейти к обработчику OnTick и попытаться определить точки разворота, которые можно использовать позже для распознавания паттернов. Вот логика, которую мы используем для достижения этой цели.

void OnTick () { static datetime lastBarTime = 0 ; datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); if (currentBarTime == lastBarTime) return ; lastBarTime = currentBarTime; ArrayResize (pivots, 0 ); int barsCount = Bars ( _Symbol , _Period ); int start = PivotLeft; int end = barsCount - PivotRight; for ( int i = end - 1 ; i >= start; i--) { bool isPivotHigh = true ; bool isPivotLow = true ; double currentHigh = iHigh ( _Symbol , _Period , i); double currentLow = iLow ( _Symbol , _Period , i); for ( int j = i - PivotLeft; j <= i + PivotRight; j++) { if (j < 0 || j >= barsCount) continue ; if (j == i) continue ; if ( iHigh ( _Symbol , _Period , j) > currentHigh) isPivotHigh = false ; if ( iLow ( _Symbol , _Period , j) < currentLow) isPivotLow = false ; } if (isPivotHigh || isPivotLow) { Pivot p; p.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); p.price = isPivotHigh ? currentHigh : currentLow; p.isHigh = isPivotHigh; int size = ArraySize (pivots); ArrayResize (pivots, size + 1 ); pivots[size] = p; } } }

Здесь мы реализуем начальную часть логики OnTick функции. Сначала объявим статическую переменную "lastBarTime", инициализированную значением 0, чтобы отслеживать последний обработанный бар и сравнивать с "currentBarTime", полученной из iTime при сдвиге 1 для текущего символа и периода. Во избежание избыточной обработки, если значение не изменилось завершаем работу, также обновим "lastBarTime" при обнаружении нового бара. Затем очистим массив "pivots" с помощью ArrayResize для обеспечения нового анализа. Далее получим общее количество баров с помощью Bars, установим диапазон поиска точек разворота с помощью "start" в качестве "PivotLeft" и "end" в качестве общего количества баров минус "PivotRight". Выполним перебор баров от "end - 1" до "start".

Для каждого бара предположим, что это свинг-хай ("isPivotHigh" равно true) и свинг-лоу ("isPivotLow" равно true), получаем его максимальную и минимальную цены с помощью "iHigh" и "iLow". Затем подтвердим точку разворота путем проверки окружающих баров в пределах "PivotLeft" и "PivotRight" с помощью iHigh и iLow. Аннулируем точку разворота, если у какого-либо соседнего бара более высокий максимум или более низкий минимум. Наконец, если бар удовлетворяет условиям точки разворота, создадим структуру "Pivot", установим для нее "time" с помощью параметра "iTime", "price" на максимум или минимум на основе параметра "isPivotHigh" и флага "isHigh". Затем добавим ее в массив "pivots" с помощью ArrayResize и сохраним. При выводе структуры точки разворота получим следующий массив данных.

С помощью этих данных мы можем выделить точки разворота, и если у нас будет достаточно точек разворота, сможем проанализировать и обнаружить паттерны. Вот логика, которую мы реализуем для достижения этой цели.

int pivotCount = ArraySize (pivots); if (pivotCount < 4 ) { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternA = 0 ; return ; } Pivot A = pivots[pivotCount - 4 ]; Pivot B = pivots[pivotCount - 3 ]; Pivot C = pivots[pivotCount - 2 ]; Pivot D = pivots[pivotCount - 1 ]; bool patternFound = false ; string patternType = "" ; double used_retr = 0.0 ; double used_ext = 0.0 ; if (A.isHigh && (!B.isHigh) && C.isHigh && (!D.isHigh)) { double diff = A.price - B.price; if (diff > 0 ) { double BC = C.price - B.price; double retrace = BC / diff; double CD = C.price - D.price; double extension = CD / BC; double fib_retr[] = { 0.382 , 0.5 , 0.618 , 0.786 , 0.886 }; double fib_ext[] = { 2.618 , 2.0 , 1.618 , 1.272 , 1.13 }; bool valid = false ; for ( int k = 0 ; k < ArraySize (fib_retr); k++) { if ( MathAbs (retrace - fib_retr[k]) <= Tolerance && MathAbs (extension - fib_ext[k]) <= Tolerance) { valid = true ; used_retr = fib_retr[k]; used_ext = fib_ext[k]; break ; } } if (valid && (D.price < B.price)) { patternFound = true ; patternType = "Bullish" ; } } } if ((!A.isHigh) && B.isHigh && (!C.isHigh) && D.isHigh) { double diff = B.price - A.price; if (diff > 0 ) { double BC = B.price - C.price; double retrace = BC / diff; double CD = D.price - C.price; double extension = CD / BC; double fib_retr[] = { 0.382 , 0.5 , 0.618 , 0.786 , 0.886 }; double fib_ext[] = { 2.618 , 2.0 , 1.618 , 1.272 , 1.13 }; bool valid = false ; for ( int k = 0 ; k < ArraySize (fib_retr); k++) { if ( MathAbs (retrace - fib_retr[k]) <= Tolerance && MathAbs (extension - fib_ext[k]) <= Tolerance) { valid = true ; used_retr = fib_retr[k]; used_ext = fib_ext[k]; break ; } } if (valid && (D.price > B.price)) { patternFound = true ; patternType = "Bearish" ; } } }

Сначала определим общее количество точек разворота с помощью "ArraySize(pivots)", которые хранятся в "pivotCount". Выйдем, если найдено менее 4 точек разворота, сбросив значения "g_patternFormationBar" и "g_lockedPatternA" на -1 и 0, поскольку для паттерна AB=CD требуются точки A, B, C и D. Затем извлечем последние четыре точки разворота из массива "pivots", присвоим "A" (самые первые), "B", "C" и "D" (самые последние) для формирования структуры паттерна.

Затем проверим наличие бычьего паттерна AB=CD (максимум A, минимум B, максимум C, минимум D), вычисляя разницу отрезка AB ("A.price - B.price"). Проверим, положительна ли она, вычислим длину отрезка BC ("C.price - B.price") и коэффициент коррекции относительно AB, вычислим длину отрезка CD ("C.price - D.price") и его коэффициента расширения относительно BC. Определим коэффициенты коррекции Фибоначчи (0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 0.886) и коэффициенты расширения (2.618, 2.0, 1.618, 1.272, 1.13) и проверим, находятся ли оба коэффициента в пределах "Tolerance", обеспечивая при этом, что "D.price < B.price". Установим для "patternFound" значение true, для "patternType" - значение "Bullish" и сохраним совпадающие "used_retr" и "used_ext". Наконец проверим наличие медвежьего паттерна AB=CD (минимум A, максимум B, минимум C, максимум D), используя аналогичные вычисления для AB ("B.price - A.price"), BC ("B.price - C.price") и CD ("D.price - C.price"). Проверим соответствие тем же уровням Фибоначчи и обеспечим, что "D.price > B.price". Установим для параметра "patternFound" значение true, а для параметра "patternType" значение "Bearish", если оно действительно. Если паттерн найден, мы можем приступить к его визуализации на графике.

if (patternFound) { Print (patternType, " AB=CD pattern detected at " , TimeToString (D.time, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); string signalPrefix = "AB_" + IntegerToString (A.time); color triangleColor = (patternType== "Bullish" ) ? clrBlue : clrRed ; DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle1" , A.time, A.price, B.time, B.price, C.time, C.price, triangleColor, 2 , true , true ); DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle2" , B.time, B.price, C.time, C.price, D.time, D.price, triangleColor, 2 , true , true ); }

Для визуализации паттерна, если действительный паттерн обнаружен ("patternFound" в значении true), выводим в лог обнаружение с помощью функции Print. Выводим параметр "patternType" ("Bullish" или "Bearish") и время точки разворота D, отформатированное с помощью TimeToString, включая дату, минуты и секунды. Далее перейдем к созданию уникального идентификатора "signalPrefix", объединяя "AB_" с "A.time", преобразованным в строку с помощью функции IntegerToString для обеспечения уникального именования объектов графика.

Затем для "triangleColor" установим синий цвет для бычьих паттернов или красный для медвежьих, чтобы различать их визуально. Наконец вызовем "DrawTriangle" дважды для визуализации паттерна: сначала с целью нарисовать треугольник ABC, соединяющий точки разворота A, B и C. Затем с целью нарисовать треугольник BCD, соединяющий точки разворота B, C и D. Используем "signalPrefix" с суффиксами "_Triangle1" и "_Triangle2", соответствующие показатели времени и цен точек разворота, "triangleColor", шириной 2. А также включим заливку и отображение фона с помощью флагов со значением true. Получим следующий результат.

На изображении видно, что мы можем корректно отобразить и визуализировать обнаруженный паттерн. Теперь добавим линии тренда, чтобы полностью показать контур паттерна, а также добавим к ним метку для облегчения идентификации уровней.

DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_AB" , A.time, A.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_BC" , B.time, B.price, C.time, C.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_CD" , C.time, C.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double offset = 15 * point; double textY_A = (A.isHigh ? A.price + offset : A.price - offset); double textY_B = (B.isHigh ? B.price + offset : B.price - offset); double textY_C = (C.isHigh ? C.price + offset : C.price - offset); double textY_D = (D.isHigh ? D.price + offset : D.price - offset); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_A" , "A" , A.time, textY_A, clrBlack , 11 , A.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_B" , "B" , B.time, textY_B, clrBlack , 11 , B.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_C" , "C" , C.time, textY_C, clrBlack , 11 , C.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_D" , "D" , D.time, textY_D, clrBlack , 11 , D.isHigh); datetime centralTime = (A.time + C.time) / 2 ; double centralPrice = D.price; if ( ObjectCreate ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJ_TEXT , 0 , centralTime, centralPrice)) { ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_TEXT , (patternType== "Bullish" ) ? "Bullish AB=CD" : "Bearish AB=CD" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONTSIZE , 11 ); ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); }

Далее улучшаем визуализацию обнаруженных паттернов, добавляя подробные графические объекты для четкого отображения структуры паттерна. Сначала нарисуем три сплошные линии тренда, используя "DrawTrendLine" с уникальным "signalPrefix", чтобы соединить ключевые точки разворота: AB, BC и CD, каждый из которых использует значения времени и цены точки разворота (например, "A.time", "A.price"), установим OBJPROP_COLOR в значение "clrBlack", "OBJPROP_WIDTH" в значение 2 и "OBJPROP_STYLE" в значение "STYLE_SOLID" с помощью ObjectSetInteger для отображения контуров паттерна. Затем получим размер символа в пунктах с помощью функции SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT) и вычислим смещение в 15 пунктов для позиционирования меток. Определим Y-координаты ("textY_A", "textY_B", "textY_C", "textY_D") путем прибавления или вычитания смещения на основе того, является ли каждая точка разворота максимумом ("isHigh" равно true) или минимумом свинга, чтобы разместить метки выше максимумов или ниже минимумов.

Затем мы используем "DrawTextEx" для создания текстовых меток для точек разворота A, B, C и D с "signalPrefix" и суффиксами типа "_Text_A", отображающими соответствующую букву, расположенную в параметре времени точки разворота и скорректированную по координате Y. Для привязки используется "clrBlack", размер шрифта 11 и статус точки разворота "isHigh". Наконец вычислим центральную позицию метки в точке "centralTime" как середину между "A.time" и "C.time", а также "centralPrice" в точке "D.price", создавая текстовый объект с помощью ObjectCreate с именем "signalPrefix + '_Text_Center'". Установим OBJPROP_TEXT в значение "Bullish AB=CD" или "Bearish AB=CD" на основе "patternType". Настроим "OBJPROP_COLOR" в значение "clrBlack", "OBJPROP_FONTSIZE" - на 11, OBJPROP_FONT на "Arial Bold" и "OBJPROP_ALIGN" на "ALIGN_CENTER" с помощью ObjectSetString и "ObjectSetInteger". Этим мы обеспечим полное визуальное представление структуры и типа паттерна на графике. После запуска программы получаем следующую визуализацию.

На изображении видно, что мы добавили линии контура и метки на паттерн, сделав его более наглядным. Следующий шаг — определить торговые уровни паттерна.

datetime lineStart = D.time; datetime lineEnd = D.time + PeriodSeconds ( _Period )* 2 ; double entryPriceLevel, TP1Level, TP2Level, TP3Level; double patternRange = (patternType== "Bullish" ) ? (C.price - D.price) : (D.price - C.price); if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); TP3Level = C.price; TP1Level = D.price + 0.382 * patternRange; TP2Level = D.price + 0.618 * patternRange; } else { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); TP3Level = C.price; TP1Level = D.price - 0.382 * patternRange; TP2Level = D.price - 0.618 * patternRange; } DrawDottedLine(signalPrefix+ "_EntryLine" , lineStart, entryPriceLevel, lineEnd, clrMagenta ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP1Line" , lineStart, TP1Level, lineEnd, clrForestGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP2Line" , lineStart, TP2Level, lineEnd, clrGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP3Line" , lineStart, TP3Level, lineEnd, clrDarkGreen ); datetime labelTime = lineEnd + PeriodSeconds ( _Period )/ 2 ; string entryLabel = (patternType== "Bullish" ) ? "BUY (" : "SELL (" ; entryLabel += DoubleToString (entryPriceLevel, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_EntryLabel" , entryLabel, labelTime, entryPriceLevel, clrMagenta , 11 , true ); string tp1Label = "TP1 (" + DoubleToString (TP1Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP1Label" , tp1Label, labelTime, TP1Level, clrForestGreen , 11 , true ); string tp2Label = "TP2 (" + DoubleToString (TP2Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP2Label" , tp2Label, labelTime, TP2Level, clrGreen , 11 , true ); string tp3Label = "TP3 (" + DoubleToString (TP3Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP3Label" , tp3Label, labelTime, TP3Level, clrDarkGreen , 11 , true );

Чтобы определить и визуализировать торговые уровни, установим значение "lineStart" на время точки разворота D ("D.time"), а "lineEnd" - на два периода вперед, используя "PeriodSeconds(_Period) * 2". Объявим переменные "entryPriceLevel", "TP1Level", "TP2Level" и "TP3Level" для расчетов сделок. Затем вычислим "patternRange" как длину отрезка CD ("C.price - D.price" для бычьего паттерна, "D.price - C.price" для медвежьего). Для бычьего паттерна установим "entryPriceLevel" равным цене Ask с помощью SymbolInfoDouble, "TP3Level" равным цене C, "TP1Level" равным "D.price + 0.382 * patternRange" и "TP2Level" равным "D.price + 0.618 * patternRange". Для медвежьего паттерна мы используем цену Bid, установим "TP3Level" равным цене C, "TP1Level" равным "D.price - 0.382 * patternRange" и "TP2Level" равным "D.price - 0.618 * patternRange".

Далее, используя функцию "DrawDottedLine", нарисуем четыре пунктирные горизонтальные линии: линию входа на уровне "entryPriceLevel" пурпурного цвета и линии тейк-профита на уровнях "TP1Level" (глубокий лесной зеленый), "TP2Level" (зеленый) и "TP3Level" (темно-зеленый), от "lineStart" до "lineEnd". Наконец, установим значение "labelTime" равным "lineEnd" плюс половина периода, создадим текстовые метки с ценами, отформатированными с помощью DoubleToString (например, "BUY (price)" or "SELL (price)" для входа, "TP1 (price)" и т. д.). Используем "DrawTextEx" для отрисовки этих меток в "labelTime" с соответствующими цветами, размером шрифта 11 и привязкой над уровнями цен. После компиляции получаем следующий результат.

Медвежий паттерн:

Бычий паттерн:

На изображениях видно, что мы корректно нанесли торговые уровни. На этом остаётся лишь открыть реальные позиции.

int currentBarIndex = Bars ( _Symbol , _Period ) - 1 ; if (g_patternFormationBar == - 1 ) { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternA = A.time; Print ( "Pattern detected on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation on next bar." ); return ; } if (currentBarIndex == g_patternFormationBar) { Print ( "Pattern is repainting; still on locked formation bar " , currentBarIndex, ". No trade yet." ); return ; } if (currentBarIndex > g_patternFormationBar) { if (g_lockedPatternA == A.time) { Print ( "Confirmed pattern (locked on bar " , g_patternFormationBar, "). Opening trade on bar " , currentBarIndex, "." ); g_patternFormationBar = currentBarIndex; if (AllowTrading && ! PositionSelect ( _Symbol )) { double entryPriceTrade = 0 , stopLoss = 0 , takeProfit = 0 ; point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); bool tradeResult = false ; double next_ext = 0.0 ; if ( MathAbs (used_ext - 1.13 ) < 0.05 ) next_ext = 1.272 ; else if ( MathAbs (used_ext - 1.272 ) < 0.05 ) next_ext = 1.618 ; else if ( MathAbs (used_ext - 1.618 ) < 0.05 ) next_ext = 2.0 ; else if ( MathAbs (used_ext - 2.0 ) < 0.05 ) next_ext = 2.618 ; else if ( MathAbs (used_ext - 2.618 ) < 0.05 ) next_ext = 3.618 ; else next_ext = used_ext * 1.618 ; if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double BC_leg = C.price - B.price; stopLoss = C.price - next_ext * BC_leg; if (stopLoss > D.price) stopLoss = D.price - 10 * point; takeProfit = TP2Level; tradeResult = obj_Trade.Buy(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "AB=CD Signal" ); if (tradeResult) Print ( "Buy order opened successfully." ); else Print ( "Buy order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } else if (patternType== "Bearish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double BC_leg = B.price - C.price; stopLoss = C.price + next_ext * BC_leg; if (stopLoss < D.price) stopLoss = D.price + 10 * point; takeProfit = TP2Level; tradeResult = obj_Trade.Sell(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "AB=CD Signal" ); if (tradeResult) Print ( "Sell order opened successfully." ); else Print ( "Sell order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } } else { Print ( "A position is already open for " , _Symbol , ". No new trade executed." ); } } else { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternA = A.time; Print ( "Pattern has changed; updating lock on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation." ); return ; } } } else { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternA = 0 ; }

На этом этапе мы завершаем реализацию логики в обработчике OnTick для обнаружения паттернов, управляя открытием сделок и подтверждением паттерна в отношении обнаруженного гармонического паттерна AB=CD. Сначала получим индекс текущего бара с помощью функции "Bars(_Symbol, _Period) - 1" и сохраним его в "currentBarIndex". Затем, если ни один паттерн не сохранен ("g_patternFormationBar == -1"), установим "g_patternFormationBar" в "currentBarIndex", сохраняем время точки разворота А в "g_lockedPatternA" с помощью "A.time", регистрируем обнаружение, указывающее на ожидание подтверждения. Завершаем работу. Далее, если паттерн все еще находится на формирующем баре ("currentBarIndex == g_patternFormationBar"), выходим, чтобы избежать преждевременной торговли.

Наконец, если сформировался новый бар ("currentBarIndex > g_patternFormationBar") и пивот А совпадает с "g_lockedPatternA", подтверждаем паттерн, выводим в лог, обновляем "g_patternFormationBar" и проверяем, разрешена ли торговля с помощью "AllowTrading" и нет ли открытых позиций с помощью PositionSelect. Определим следующее расширение Фибоначчи ("next_ext") для стоп-лосса на основе "used_ext" (например, от 1,13 до 1,272, до 3,618 или резервного значения "used_ext * 1,618"). Для бычьего паттерна установим "entryPriceTrade" равным цене Ask, рассчитаем "BC_leg" как "C.price - B.price", установим "stopLoss" в значение "C.price - next_ext * BC_leg" (скорректированное до "D.price - 10 * point" если находится выше D). Установим "takeProfit" равным "TP2Level" и откроем сделку на покупку с помощью "obj_Trade.Buy", используя "LotSize" и "AB=CD Signal", выводим в лог успешное или неудачное выполнение. Для медвежьего паттерна используем цену Bid, расчитаем "BC_leg" как "B.price - C.price". Установим "stopLoss" равным "C.price + next_ext * BC_leg" (скорректированное до "D.price + 10 * point" если находится ниже D). Откроем сделку на продажу с помощью "obj_Trade.Sell". Если торговля запрещена или позиция уже существует, в журнал выводится сообщение о том, что новая сделка не выполняется. Если паттерн меняется, обновим сохранение и ждем. Если паттерн не найден, сбросим глобальные переменные. После компиляции получаем следующий результат.

Медвежий сигнал:

Бычий сигнал:

На изображении видно, что мы графически отобразили гармонический паттерн и по-прежнему можем торговать им соответствующим образом, как только он будет подтвержден, тем самым достигая поставленной задачи по его идентификации, графическому представлению и торговле этим паттерном. Осталось провести тестирование программы на истории. Это будет выполнено в следующем разделе.





Тестирование на истории

После тщательного тестирования на истории мы получили следующие результаты.

График тестирования на истории:

Отчет о тестировании на истории:





Заключение

В заключение отметим, что нами разработана система паттерна AB=CD в MQL5. Она использует ценовое движение для выявления бычьих и медвежьих гармонических паттернов AB=CD с точными уровнями коррекции и расширения Фибоначчи, автоматизирует сделки с расчетными точками входа, стоп-лосса и многоуровневыми точками тейк-профита. Также визуализирует паттерны с помощью графических объектов, таких как треугольники и линии тренда.

Отказ от ответственности: Содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения. Торговля сопряжена со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Тщательное тестирование на истории и управление рисками имеют решающее значение перед внедрением этой программы в реальных условиях рынка.

Используя представленные концепции и методы реализации, можно адаптировать эту систему паттерна AB=CD к своему стилю торговли, улучшая свои алгоритмические стратегии. Удачной торговли!