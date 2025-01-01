- Предопределенные макроподстановки
- Математические константы
- Константы числовых типов
- Причины деинициализации
- Проверка указателя объекта
- Прочие константы
Предопределенные макроподстановки
Для облегчения отладки и получения информации о работе mql5-программы введены специальные константы-макросы, значения которых устанавливается в момент компиляции. Самый простой путь использования этих констант – вывод значений с помощью функции Print(), как показано в примере.
|
Константа
|
Описание
|
__CPU_ARCHITECTURE__
|
Имя архитектуры (набор команд), под которую собран файл EX5 при компиляции
|
__DATE__
|
Дата компиляции файла без времени (часы, минуты и секунды равны 0)
|
__DATETIME__
|
Дата и время компиляции файла
|
__LINE__
|
Номер строки в исходном коде, на которой расположен данный макрос
|
__FILE__
|
Имя текущего компилируемого файла
|
__PATH__
|
Абсолютный путь к текущему компилируемому файлу
|
__FUNCTION__
|
Имя функции, в теле которой расположен макрос
|
__FUNCSIG__
|
Сигнатура функции, в теле которой расположен макрос. Вывод в лог полного описания функции с типами параметров может пригодиться при идентификации перегруженных функций
|
__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__
|
Номер билда компилятора
|
__COUNTER__
|
Компилятор для каждого встретившегося объявления __COUNTER__ подставляет по месту значение счетчика от 0 до N-1, где N – число использований в коде. При перекомпиляции исходного кода без изменений порядок __COUNTER__ гарантируется.
Значение счетчика __COUNTER__ вычисляется следующим образом:
В примере ниже можно наглядно увидеть, как компилятор обрабатывает исходный код и заменяет встретившиеся __COUNTER__ на последовательно возрастающие значения.
|
__RANDOM__
|
Компилятор для каждого объявления __RANDOM__ подставляет в код случайное ulong-число.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Пример для изучения работы с макросом __COUNTER__
|
//--- создадим макрос для быстрого вывода в журнал выражения и его значения