Компилятор для каждого встретившегося объявления __COUNTER__ подставляет по месту значение счетчика от 0 до N-1, где N – число использований в коде. При перекомпиляции исходного кода без изменений порядок __COUNTER__ гарантируется.

Значение счетчика __COUNTER__ вычисляется следующим образом:

начальное значение счетчика равно 0,

после каждого использования счетчика его значение увеличивается на 1,

сначала компилятор разворачивает все макросы и шаблоны в исходный код по месту,

для каждой специализации шаблонной функции создается отдельный код,

для каждой специализации шаблонного класса/структуры создается отдельный код,

затем компилятор проходит по полученному исходному коду в установленном порядке и заменяет каждое встретившееся использование __COUNTER__ на текущее значение счетчика.

В примере ниже можно наглядно увидеть, как компилятор обрабатывает исходный код и заменяет встретившиеся __COUNTER__ на последовательно возрастающие значения.