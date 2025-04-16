Оптимизация коралловых рифов — Coral Reefs Optimization (CRO)

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Введение

Биоинспирированные алгоритмы, черпающие вдохновение в природных процессах и системах, в последнее время вызывают большой интерес со стороны разработчиков. Среди таких алгоритмов выделяется алгоритм оптимизации коралловых рифов (Coral Reef Optimization, CRO), предложенный изначально S. Salcedo-Sanz и соавторами в 2014 году.

Алгоритм CRO основан на моделировании процессов формирования и развития коралловых рифов в природе. Эти процессы включают различные механизмы размножения кораллов (внешнее и внутреннее половое размножение, а также бесполое), конкуренцию за ограниченное пространство в рифе и гибель слабых особей. Подобно тому, как эволюция формирует устойчивые и адаптированные коралловые рифы в природе, алгоритм CRO позволяет исследовать пространство поиска и находить оптимальные или близкие к оптимальным решениям различных задач.

В настоящей работе будет представлена усовершенствованная версия алгоритма CROm с модифицированным механизмом уничтожения, основанным на использовании обратного степенного распределения для генерации новых решений в окрестностях лучших. Предлагаемый подход не только сохраняет традиционные преимущества CRO такие, как эксплоративная способность, естественный баланс между глобальным исследованием и локальной эксплуатацией пространства поиска, но и дополняет их более эффективным механизмом, который позволяет точнее локализовать перспективные области поиска и быстрее сходиться к оптимальным решениям.

Будет приведено обширное тестирование предложенного алгоритма на наборе классических тестовых функций оптимизации, демонстрируя его лучшую эффективность в сравнении с оригинальным алгоритмом CRO и другими современными метаэвристиками. Результаты экспериментов показывают, что предложенный подход особенно эффективен для задач с многомодальными целевыми функциями и сложной структурой ландшафта поиска.

Статья структурирована следующим образом: сначала мы рассматриваем основные концепции и принципы работы стандартного алгоритма CRO, затем, детально описываем предложенные модификации и их теоретическое обоснование. Далее следует экспериментальная оценка алгоритма, анализ результатов. В заключении, мы обсуждаем полученные результаты, ограничения предложенного метода и возможные направления для будущих исследований.





Реализация алгоритма

Основная идея CRO заключается в моделировании коралловых колоний, которые развиваются и конкурируют за пространство в рифе, формируя в итоге оптимальную структуру. Каждый коралл в рифе представляет собой потенциальное решение рассматриваемой задачи оптимизации.

Риф моделируется, как двумерная решетка размером N×M. Каждая клетка решетки может быть либо занята кораллом, либо оставаться пустой. Коралл представляет собой закодированное решение задачи оптимизации. Для каждого коралла определяется функция приспособленности (здоровья), которая соответствует целевой функции оптимизационной задачи.

Параметр ρ₀ ∈ (0,1) определяет начальную долю заполненности рифа кораллами, то есть, отношение занятых клеток к общему числу клеток в начале работы алгоритма. Инициализация рифа выполняется следующим образом:

Задается размер рифа N×M и начальная доля заполненности ρ₀. Случайным образом выбираются ⌊ρ₀ × N × M⌋ клеток рифа для размещения начальных кораллов. Начальные кораллы генерируются случайным образом в пределах области поиска и размещаются в выбранных клетках.

После инициализации рифа запускается итеративный процесс формирования и развития рифа, состоящий из нескольких этапов:

Внешнее половое размножение (Broadcast Spawning). Для этого типа размножения выбирается определенная доля Fₑ существующих кораллов. Выбранные кораллы формируют пары и с помощью операторов скрещивания создают потомство. Каждая пара производит личинку с использованием оператора скрещивания (обычное усреднение).

Внутреннее половое размножение (Brooding). Оставшаяся доля кораллов (1-Fₑ) участвует в процессе внутреннего размножения, где каждый коралл производит потомство путем мутации. Для каждого коралла, выбранного для внутреннего размножения, личинка создается с использованием оператора мутации и обычно представляет небольшое случайное изменение закодированного решения. Оседание личинок. После формирования личинок на этапах размножения каждая пытается занять место в рифе. Процесс оседания выполняется по следующим правилам:

Личинка случайным образом выбирает клетку (i, j) в рифе. Если клетка свободна, личинка занимает ее. Если клетка занята, личинка может вытеснить существующий коралл, только если ее приспособленность выше: f(личинка) > f(Ξᵢⱼ). Если вытеснение не произошло, личинка может попытаться осесть в другом месте (до максимального числа попыток k). Если после k попыток личинка не смогла найти место, она погибает.

Бесполое размножение (Почкование). Лучшие кораллы в рифе (доля Fₐ) могут размножаться бесполым путем, создавая точные копии самих себя (клоны). Формально:

Кораллы сортируются по значению функции приспособленности. Лучшие Fₐ × 100% кораллов выбираются для бесполого размножения. Каждый выбранный коралл создает клон, который пытается осесть в рифе по тем же правилам, что и в процессе оседания личинок.

Вымирание. В конце каждой итерации худшие кораллы в рифе могут погибнуть с вероятностью Pd, освобождая пространство для новых кораллов в следующих итерациях.

Процесс формирования рифа повторяется до выполнения заданного критерия остановки, достижения максимального числа итераций. После остановки, лучший коралл в рифе представляет найденное решение задачи оптимизации.

Рисунок 1. Схема работы алгоритма CRO

На иллюстрации выше представлены все шесть основных этапов работы алгоритма:

Инициализация (ρ₀ = 0.6) — отображает двумерную решетку (риф), частично заполненную разноцветными кораллами, представляющими различные решения. Внешнее размножение (Fb = 0.9) — показывает кораллы, образующие пары и создающие личинки через скрещивание. Внутреннее размножение (1-Fb = 0.1) — демонстрирует отдельные кораллы, производящие личинки путем мутации. Оседание личинок (k = 3 попытки) — иллюстрирует процесс поиска личинками места в рифе, включая успешные и неудачные попытки. Бесполое размножение (Fa = 0.1) — показывает лучшие кораллы (отмеченные звездочками), создающие точные копии самих себя. Вымирание (Fd = 0.1, Pd = 0.05) — демонстрирует удаление худших кораллов из рифа.

Вход: Параметры рифа (N, M, ρ₀, Fₑ, Fₐ, Fd, Pd, k)

Выход: Лучшее найденное решение



1. Инициализация:

- Создать риф размером N×M

- Заполнить ⌊ρ₀ × N × M⌋ клеток случайными кораллами

- Вычислить приспособленность каждого коралла



2. Пока не выполнен критерий остановки:

3. Внешнее половое размножение:

- Выбрать долю Fₑ кораллов для участия

- Сформировать пары и создать личинки через скрещивание



4. Внутреннее половое размножение:

- Для оставшихся кораллов (1-Fₑ) создать личинки через мутацию



5. Оседание личинок:

- Для каждой личинки:

- Попытаться занять случайную клетку рифа

- Если занято, вытеснить существующий коралл при более высокой приспособленности

- Если не удалось, попытаться еще раз (до k попыток)



6. Бесполое размножение:

- Сортировать кораллы по приспособленности

- Лучшие Fₐ кораллов создают клоны

- Клоны пытаются осесть в рифе



7. Вымирание:

- С вероятностью Pd выполнить уничтожение

- Удалить долю Fd худших кораллов



8. Вернуть лучший коралл в рифе

Теперь можем переходить к написанию псевдокода алгоритма.

Теперь можем составить код алгоритма CRO. Напишем класс "C_AO_CRO", который реализует алгоритм CRO и наследуется от базового класса "C_AO".

Параметры CRO:

В классе объявлены параметры, управляющие поведением алгоритма:

popSize — размер популяции кораллов.

reefRows — высота рифа (количество строк в сетке).

reefCols — ширина рифа (количество столбцов в сетке).

rho0 — начальная занятость рифа. Это процент клеток рифа, занятых кораллами в начале работы алгоритма.

Fb — доля кораллов, участвующих во внешнем размножении (Broadcast Spawning).

Fa — доля кораллов, участвующих в бесполом размножении (fragmentation).

Fd — доля кораллов, подлежащих удалению из-за низкой приспособленности.

Pd — вероятность уничтожения кораллов.

attemptsNum — количество попыток, которые личинка предпринимает, чтобы осесть на рифе.

Методы класса:

SetParams () — метод устанавливает значения параметров алгоритма, основываясь на значениях, хранящихся в массиве "params" — это массив, позволяющий динамически изменять параметры алгоритма во время выполнения.

Init () — метод инициализации, принимает диапазоны поиска для переменных оптимизации (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP) и количество эпох (epochsP). Метод "Init" выполняет необходимые приготовления для начала работы алгоритма, такие как инициализация популяции и рифа.

Moving () — функция реализует основную логику перемещения кораллов в рифе.

Revision () — метод отвечает за пересмотр и корректировку позиций кораллов на рифе.

InitReef () — инициализирует структуру рифа, подготавливая его к заселению кораллами.

LarvaSettling () — определяет, куда осядет личинка коралла на рифе, моделирует процесс заселения рифа новыми кораллами. Параметр "larva" представляет собой личинку коралла.

BroadcastSpawning () — процесс внешнего размножения, когда кораллы выпускают личинки в воду.

Brooding () — альтернативный процесс размножения, когда личинки развиваются внутри коралла.

AsexualReproduction () — процесс бесполого размножения, когда кораллы фрагментируются и образуют новые колонии.

Depredation () — процесс вымирания, когда кораллы уничтожаются.

GetReefCoordIndex () — преобразует координаты рифа (строка и столбец) в индекс в одномерном массиве.

SortAgentsByFitness () — сортирует кораллы в соответствии с их приспособленностью (fitness).

Приватные переменные:

totalReefSize — общий размер рифа (произведение "reefRows" и "reefCols").

occupied [] — массив булевых значений, указывающих, занята ли каждая клетка рифа кораллом.

reefIndices [] — массив индексов, содержащий индексы кораллов (из массива "a []" базового класса "C_AO") в занятых клетках рифа.

class C_AO_CRO : public C_AO { public : ~C_AO_CRO () { } C_AO_CRO () { ao_name = "CRO" ; ao_desc = "Coral Reef Optimization" ; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/17760" ; popSize = 50 ; reefRows = 20 ; reefCols = 20 ; rho0 = 0.2 ; Fb = 0.99 ; Fa = 0.01 ; Fd = 0.8 ; Pd = 0.9 ; attemptsNum = 20 ; ArrayResize ( params , 9 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "reefRows" ; params [ 1 ].val = reefRows; params [ 2 ].name = "reefCols" ; params [ 2 ].val = reefCols; params [ 3 ].name = "rho0" ; params [ 3 ].val = rho0; params [ 4 ].name = "Fb" ; params [ 4 ].val = Fb; params [ 5 ].name = "Fa" ; params [ 5 ].val = Fa; params [ 6 ].name = "Fd" ; params [ 6 ].val = Fd; params [ 7 ].name = "Pd" ; params [ 7 ].val = Pd; params [ 8 ].name = "attemptsNum" ; params [ 8 ].val = attemptsNum; } void SetParams () { popSize = ( int ) params [ 0 ].val; reefRows = ( int ) params [ 1 ].val; reefCols = ( int ) params [ 2 ].val; rho0 = params [ 3 ].val; Fb = params [ 4 ].val; Fa = params [ 5 ].val; Fd = params [ 6 ].val; Pd = params [ 7 ].val; attemptsNum = ( int ) params [ 8 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); int reefRows; int reefCols; double rho0; double Fb; double Fa; double Fd; double Pd; int attemptsNum; private : int totalReefSize; bool occupied []; int reefIndices []; void InitReef (); int LarvaSettling (S_AO_Agent &larva); void BroadcastSpawning (S_AO_Agent &larvae [], int &larvaCount); void Brooding (S_AO_Agent &larvae [], int &larvaCount); void AsexualReproduction (); void Depredation (); int GetReefCoordIndex ( int row, int col); void SortAgentsByFitness ( int &indices [], int &count); };

Метод "Init" инициализирует алгоритм CRO: вызывает "StandardInit" базового класса, далее вычисляет общий размер рифа "totalReefSize", определяет начальное количество кораллов "initialPopSize", инициализирует массивы "occupied" — занятость клеток и "reefIndices" — индексы кораллов, вызывает "InitReef ()" для размещения кораллов на рифе и наконец возвращает "true" при успехе.

bool C_AO_CRO::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; totalReefSize = reefRows * reefCols; int initialPopSize = ( int )MathRound (rho0 * totalReefSize); if (initialPopSize > popSize) initialPopSize = popSize; ArrayResize (occupied, totalReefSize); ArrayResize (reefIndices, totalReefSize); for ( int i = 0 ; i < totalReefSize; i++) { occupied [i] = false ; reefIndices [i] = - 1 ; } InitReef (); return true ; }

Метод "InitReef ()" класса "C_AO_CRO" инициализирует начальную популяцию кораллов на рифе. Сначала вычисляется количество кораллов для инициализации, исходя из заданной плотности (rho0) рифа, это количество ограничивается размером популяции "popSize". Затем, для каждого коралла выделяется случайная, но свободная позиция на рифе, после ее нахождения, она отмечается как занятая, и коралл связывается с этой позицией в массиве "reefIndices". Далее генерируются координаты для каждого коралла. Каждая координата выбирается случайным образом в пределах заданных границ (rangeMin, rangeMax) и дискретизуется с использованием функции "u.SeInDiSp", учитывающей шаг дискретизации (rangeStep). Это обеспечивает равномерное и контролируемое распределение начальных решений (кораллов) в пространстве поиска.

void C_AO_CRO::InitReef () { int initialCorals = ( int )MathRound (rho0 * totalReefSize); if (initialCorals > popSize) initialCorals = popSize; for ( int i = 0 ; i < initialCorals; i++) { int pos; do { pos = ( int )MathFloor (u.RNDfromCI ( 0 , totalReefSize)); if (pos < 0 ) pos = 0 ; if (pos >= totalReefSize) pos = totalReefSize - 1 ; } while (occupied [pos]); occupied [pos] = true ; reefIndices [pos] = i; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double coordinate = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (coordinate, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

Метод "Moving ()" выполняет начальную оценку популяции кораллов. Если "revision" имеет значение "false", то метод выполняет итерацию по всем позициям рифа. Для каждой занятой позиции (определяется по значению элемента массива "occupied") метод получает индекс коралла, находящегося на этой позиции, из массива "reefIndices". Если полученный индекс "idx" является валидным, будет выполнено вычисление приспособленности этого коралла.

Важно отметить, что метод "Moving ()" сам напрямую не вычисляет приспособленность, а лишь обеспечивает необходимую информацию для ее вычисления. После завершения итерации по всем позициям рифа, метод устанавливает значение "revision" в "true", чтобы предотвратить повторный проход цикла оценки кораллов на этой же итерации оптимизации. По сути, метод "Moving ()" выполняет роль триггера для вычисления приспособленности кораллов, обеспечивая однократное выполнение этого процесса на каждой итерации оптимизации.

void C_AO_CRO::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < totalReefSize; i++) { if (occupied [i]) { int idx = reefIndices [i]; if (idx >= 0 && idx < popSize) { } } } revision = true ; } }

Метод "Revision ()" обновляет глобальное лучшее решение: ищет кораллы на рифе с приспособленностью лучше текущего глобального лучшего решения и заменяет его. Создает массив, приготавливая место для личинок, полученных в результате размножения. Далее метод запускает половые размножения: вызывает методы "BroadcastSpawning" и "Brooding" для создания личинок. Следующим шагом метод реализует оседание личинок, с помощью метода "LarvaSettling" для определения мест для новых личинок на рифе. Запускает бесполое размножение "AsexualReproduction", в конце происходит уничтожение. Короче говоря: обновляет решение, размножает кораллы, размещает личинки и моделирует влияние вымирания.

void C_AO_CRO::Revision () { for ( int i = 0 ; i < totalReefSize; i++) { if (occupied [i] && a [reefIndices [i]].f > fB) { fB = a [reefIndices [i]].f; ArrayCopy (cB, a [reefIndices [i]].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); } } S_AO_Agent larvae []; ArrayResize (larvae, totalReefSize * 2 ); int larvaCount = 0 ; BroadcastSpawning (larvae, larvaCount); Brooding (larvae, larvaCount); for ( int i = 0 ; i < larvaCount; i++) { LarvaSettling (larvae [i]); } AsexualReproduction (); Depredation (); }

Метод "LarvaSettling" моделирует процесс заселения личинки на рифе. Он пытается найти подходящее место для личинки и, либо заселяет её на свободное место, либо заменяет существующий, но менее приспособленный коралл. При попытке заселения, личинка пытается заселиться "attemptsNum" раз. На каждой попытке выбирается случайная позиция на рифе. Если выбранная позиция свободна (не занята кораллом), метод ищет свободный индекс в массиве агентов "a []", если свободный индекс найден, личинка копирует своё решение (координаты "c []" и приспособленность "f") в соответствующую ячейку массива агентов.

Информация о том, что позиция на рифе теперь занята, обновляется, и метод возвращает индекс успешно заселенной позиции "pos". Если выбранная позиция занята, метод сравнивает приспособленность (fitness) личинки с приспособленностью текущего коралла на этой позиции. Если личинка лучше, то заменяет существующий коралл, копируя свои параметры в его ячейку в массиве агентов, и метод возвращает индекс "pos" позиции, на которой произошла замена. Если после всех попыток личинка не смогла заселиться (ни на свободное место, ни заменив существующий коралл), метод возвращает -1.

int C_AO_CRO::LarvaSettling (S_AO_Agent &larva) { for ( int attempt = 0 ; attempt < attemptsNum; attempt++) { int pos = ( int )MathFloor (u.RNDfromCI ( 0 , totalReefSize)); if (pos < 0 || pos >= totalReefSize) continue ; if (!occupied [pos]) { int newIndex = - 1 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { bool used = false ; for ( int j = 0 ; j < totalReefSize; j++) { if (reefIndices [j] == i) { used = true ; break ; } } if (!used) { newIndex = i; break ; } } if (newIndex != - 1 ) { ArrayCopy (a [newIndex].c, larva.c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); a [newIndex].f = larva.f; occupied [pos] = true ; reefIndices [pos] = newIndex; return pos; } } else if (occupied [pos] && reefIndices [pos] >= 0 && reefIndices [pos] < popSize && larva.f > a [reefIndices [pos]].f) { ArrayCopy (a [reefIndices [pos]].c, larva.c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); a [reefIndices [pos]].f = larva.f; return pos; } } return - 1 ; }

Метод "BroadcastSpawning" моделирует внешнее размножение кораллов путем нереста. Он выполняет следующие основные шаги: находит индексы всех занятых кораллами мест на рифе, определяет количество кораллов, участвующих в нересте, основываясь на параметре "Fb" (Brooding Fraction) — доле кораллов, участвующих во внешнем размножении, перемешивает индексы занятых кораллов и затем выбирает пары для нереста. Создание личинок путем скрещивания: для каждой пары кораллов создается новая личинка, координаты личинки вычисляются, как среднее значение координат родителей с добавлением небольшой случайной мутации. Этот процесс скрещивания (crossover) стремится объединить лучшие черты родителей, созданные личинки добавляются в массив "larvae".

Ключевые моменты:

"Fb" здесь отвечает за долю кораллов во внешнем размножении (нересте), в отличие от "Brooding", где отвечает за долю кораллов, занимающихся внутренним вынашиванием.

размножении (нересте), в отличие от "Brooding", где отвечает за долю кораллов, занимающихся вынашиванием. Скрещивание и мутация усиливают генетическое разнообразие популяции.

Цель метода — создание новых личинок, полученных от комбинации генов родительских кораллов, для дальнейшей колонизации рифа. Метод предполагает парное скрещивание.

void C_AO_CRO::BroadcastSpawning (S_AO_Agent &larvae [], int &larvaCount) { int occupiedIndices []; int occupiedCount = 0 ; for ( int i = 0 ; i < totalReefSize; i++) { if (occupied [i]) { ArrayResize (occupiedIndices, occupiedCount + 1 ); occupiedIndices [occupiedCount] = i; occupiedCount++; } } if (occupiedCount == 0 ) return ; int broadcastCount = ( int )MathRound (Fb * occupiedCount); if (broadcastCount <= 0 ) broadcastCount = 1 ; if (broadcastCount > occupiedCount) broadcastCount = occupiedCount; for ( int i = 0 ; i < occupiedCount; i++) { int j = ( int )MathFloor (u.RNDfromCI ( 0 , occupiedCount)); if (j >= 0 && j < occupiedCount && i < occupiedCount) { int temp = occupiedIndices [i]; occupiedIndices [i] = occupiedIndices [j]; occupiedIndices [j] = temp; } } for ( int i = 0 ; i < broadcastCount - 1 ; i += 2 ) { if (i + 1 < broadcastCount) { int idx1 = reefIndices [occupiedIndices [i]]; int idx2 = reefIndices [occupiedIndices [i + 1 ]]; if (idx1 >= 0 && idx1 < popSize && idx2 >= 0 && idx2 < popSize) { larvae [larvaCount].Init (coords); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double value = (a [idx1].c [c] + a [idx2].c [c]) / 2.0 + u.RNDfromCI (- 0.1 , 0.1 ) * (rangeMax [c] - rangeMin [c]); larvae [larvaCount].c [c] = u.SeInDiSp ( value , rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } larvaCount++; } } } }

Метод "Brooding" имитирует процесс внутреннего вынашивания личинок у кораллов в CRO и выполняет следующие шаги:

определяет, какие места на рифе заняты кораллами, и сохраняет индексы этих позиций.

рассчитывает, сколько кораллов будут участвовать в вынашивании личинок, используя параметр "Fb" (Brooding Fraction). Для случайного выбора кораллов, участвующих в размножении, индексы занятых позиций перемешиваются.

создает и мутирует личинок: для каждого выбранного коралла создается личинка. Личинка инициализируется и мутирует: её координаты немного отклоняются от координат родительского коралла случайным образом. Мутировавшие личинки добавляются в массив "larvae".

Ключевые моменты:

"Fb" определяет долю кораллов, НЕ участвующих в бесполом размножении (то есть, участвующих во внутреннем вынашивании).

Мутация обеспечивает разнообразие генов в популяции личинок.

Цель — создание новых, потенциально лучших особей, которые будут конкурировать за места на рифе.

void C_AO_CRO::Brooding (S_AO_Agent &larvae [], int &larvaCount) { int occupiedIndices []; int occupiedCount = 0 ; for ( int i = 0 ; i < totalReefSize; i++) { if (occupied [i]) { ArrayResize (occupiedIndices, occupiedCount + 1 ); occupiedIndices [occupiedCount] = i; occupiedCount++; } } if (occupiedCount == 0 ) return ; int broodingCount = ( int )MathRound (( 1.0 - Fb) * occupiedCount); if (broodingCount <= 0 ) broodingCount = 1 ; if (broodingCount > occupiedCount) broodingCount = occupiedCount; for ( int i = 0 ; i < occupiedCount; i++) { int j = ( int )MathFloor (u.RNDfromCI ( 0 , occupiedCount)); if (j >= 0 && j < occupiedCount && i < occupiedCount) { int temp = occupiedIndices [i]; occupiedIndices [i] = occupiedIndices [j]; occupiedIndices [j] = temp; } } for ( int i = 0 ; i < broodingCount; i++) { if (i < occupiedCount) { int idx = reefIndices [occupiedIndices [i]]; if (idx >= 0 && idx < popSize) { larvae [larvaCount].Init (coords); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double value = a [idx].c [c] + u.RNDfromCI (- 0.2 , 0.2 ) * (rangeMax [c] - rangeMin [c]); larvae [larvaCount].c [c] = u.SeInDiSp ( value , rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } larvaCount++; } } } }

Метод "AsexualReproduction" моделирует бесполое размножение кораллов путем почкования. Метод выполняет следующие шаги: находит индексы всех занятых кораллами мест на рифе, сортирует индексы занятых позиций в порядке убывания приспособленности, то есть сначала идут позиции с самыми приспособленными кораллами. На основе параметра "Fa" (Fraction for Asexual reproduction), который задает долю кораллов, участвующих в бесполом размножении. Определяется количество лучших кораллов, которые будут производить клоны. Создание и заселение клонов: для каждого выбранного коралла создается точная копия (клон) — личинка с такими же координатами и приспособленностью. Вызывается метод "LarvaSettling" для попытки заселения клона на рифе.

Ключевые моменты:

Бесполое размножение позволяет наиболее приспособленным кораллам быстро распространять свои гены.

Параметр "Fa" контролирует интенсивность бесполого размножения.

Использование "LarvaSettling" для заселения клонов означает, что клоны должны конкурировать за место на рифе так же, как и личинки, полученные половым путем.

Метод клонирования, в данном случае, — это точная копия родителя БЕЗ мутаций. Мутации происходят только при половом размножении.

void C_AO_CRO::AsexualReproduction () { int occupiedIndices []; int occupiedCount = 0 ; for ( int i = 0 ; i < totalReefSize; i++) { if (occupied [i]) { ArrayResize (occupiedIndices, occupiedCount + 1 ); occupiedIndices [occupiedCount] = i; occupiedCount++; } } if (occupiedCount == 0 ) return ; SortAgentsByFitness (occupiedIndices, occupiedCount); int budCount = ( int )MathRound (Fa * occupiedCount); if (budCount <= 0 ) budCount = 1 ; if (budCount > occupiedCount) budCount = occupiedCount; for ( int i = 0 ; i < budCount; i++) { if (i < occupiedCount) { int idx = reefIndices [occupiedIndices [i]]; if (idx >= 0 && idx < popSize) { S_AO_Agent clone; clone.Init (coords); ArrayCopy (clone.c, a [idx].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); clone.f = a [idx].f; LarvaSettling (clone); } } } }

Метод "Depredation" моделирует процесс вымирания кораллов из-за хищничества или других негативных факторов (например, загрязнение). В данном случае уничтожение применяется с вероятностью "Pd". Если случайное число меньше "Pd", то процесс уничтожения выполняется. Поиск занятых позиций определят индексы всех позиций рифа, занятых кораллами. Индексы занятых позиций сортируются по приспособленности кораллов (fitness).

Массив отсортированных индексов переворачивается, чтобы в начале массива оказались индексы наименее приспособленных кораллов. Определяется количество кораллов, которые будут удалены, на основе параметра "Fd" (Fraction for Depredation). Это значение округляется до целого числа. Удаляется указанное количество наименее приспособленных кораллов. Далее происходит очистка рифа: для каждой позиции, намеченной для удаления: соответствующая ячейка в массиве "occupied" устанавливается в "false", показывая, что позиция теперь свободна. Соответствующая ячейка в массиве "reefIndices" устанавливается в -1, указывая на отсутствие коралла на этой позиции.

oid C_AO_CRO::Depredation() { if (u.RNDfromCI( 0 , 1 ) < Pd) { int occupiedIndices[]; int occupiedCount = 0 ; for ( int i = 0 ; i < totalReefSize; i++) { if (occupied[i]) { ArrayResize (occupiedIndices, occupiedCount + 1 ); occupiedIndices[occupiedCount] = i; occupiedCount++; } } if (occupiedCount == 0 ) return ; SortAgentsByFitness(occupiedIndices, occupiedCount); for ( int i = 0 ; i < occupiedCount / 2 ; i++) { if (i < occupiedCount && (occupiedCount - 1 - i) < occupiedCount) { int temp = occupiedIndices[i]; occupiedIndices[i] = occupiedIndices[occupiedCount - 1 - i]; occupiedIndices[occupiedCount - 1 - i] = temp; } } int removeCount = ( int ) MathRound (Fd * occupiedCount); if (removeCount <= 0 ) removeCount = 1 ; if (removeCount > occupiedCount) removeCount = occupiedCount; for ( int i = 0 ; i < removeCount; i++) { if (i < occupiedCount) { int pos = occupiedIndices[i]; if (pos >= 0 && pos < totalReefSize) { occupied[pos] = false ; reefIndices[pos] = - 1 ; } } } } }

Метод "GetReefCoordIndex" преобразует координаты рифа (строка и столбец) в одномерный индекс и принимает строку "row" и столбец "col" в качестве входных данных, возвращает соответствующий индекс в массиве, представляющем риф. Сначала метод проверяет, не выходят ли переданные координаты за границы рифа. В противном случае он вычисляет индекс, используя формулу (row * reefCols + col, где "reefCols" - это количество столбцов в рифе). Этот метод используется для доступа к элементам в массивах, представляющих риф.

int C_AO_CRO::GetReefCoordIndex ( int row, int col) { if (row < 0 || row >= reefRows || col < 0 || col >= reefCols) return - 1 ; return row * reefCols + col; }

Метод "SortAgentsByFitness" сортирует массив индексов "indices" кораллов "count" элементов по убыванию их приспособленности (fitness), используя алгоритм пузырьковой сортировки, которая производится на основе значений приспособленности, хранящихся в массиве "a", доступ к которому осуществляется через массив "reefIndices". Таким образом, после работы метода "indices" содержит индексы кораллов, упорядоченные от наиболее приспособленного к наименее приспособленному. Дополнительные проверки включены для предотвращения выхода за границы массивов.

void C_AO_CRO::SortAgentsByFitness ( int &indices [], int &count) { if (count <= 0 ) return ; for ( int i = 0 ; i < count - 1 ; i++) { for ( int j = 0 ; j < count - i - 1 ; j++) { if (j + 1 < count) { int idx1 = reefIndices [indices [j]]; int idx2 = reefIndices [indices [j + 1 ]]; if (idx1 >= 0 && idx1 < popSize && idx2 >= 0 && idx2 < popSize) { if (a [idx1].f < a [idx2].f) { int temp = indices [j]; indices [j] = indices [j + 1 ]; indices [j + 1 ] = temp; } } } } } }

Мы закончили приготовление алгоритма, описали в коде все многочисленные методы для его работы, теперь можем приступить непосредственно к тестированию.





Результаты тестов

CRO|Coral Reef Optimization|50.0|5.0|5.0|0.4|0.9|0.1|0.1|0.01|3.0|

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5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.365266682511984

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.270828009448956

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2504192846772352

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.23618879234608753

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.19453106526100442

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.1679109693993047

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.13076923076923075

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.11138461538461542

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09366153846153921

=============================

All score: 1.82096 (20.23%)

После проведенных тестов видно, что алгоритм CRO работает достаточно слабо и необходимо пересмотреть какие-то методы оригинального подхода.

Прежде всего, на что я обратил внимание в алгоритме CRO, это метод уничтожения. Его необходимо модифицировать, чтобы улучить поиск, будем заменять худшие кораллы на рифе новыми, которые генерируются в окрестности лучших кораллов(решений), тем самым продвигая поиск в направлении более перспективных областей. Определим количество лучших "eliteCount" и худших "removeCount" кораллов.

Замена худших решений: для каждой "жертвы" выбирается "элитный" коралл, и генерируется новый коралл в окрестности этого "элитного" коралла. В улучшенном механизме уничтожения применим обратное степенное распределение с показателем 10 (где power = 0.1) для генерации отклонений от лучшего решения. Это распределение характеризуется тем, что большинство новых решений генерируются в непосредственной близости от лучшего, но с небольшой вероятностью могут возникать значительные отклонения, что обеспечивает баланс между локальным поиском (эксплуатацией) и глобальным исследованием пространства решений. Новые координаты ограничены допустимым диапазоном. Освободившаяся позиция на рифе затем заселяется новым кораллом.

void C_AO_CRO::Depredation () { if (u.RNDfromCI ( 0 , 1 ) < Pd) { int occupiedIndices []; int occupiedCount = 0 ; for ( int i = 0 ; i < totalReefSize; i++) { if (occupied [i]) { ArrayResize (occupiedIndices, occupiedCount + 1 ); occupiedIndices [occupiedCount] = i; occupiedCount++; } } if (occupiedCount == 0 ) return ; SortAgentsByFitness (occupiedIndices, occupiedCount); int eliteCount = ( int )MathRound ( 0.1 * occupiedCount); if (eliteCount <= 0 ) eliteCount = 1 ; if (eliteCount > occupiedCount) eliteCount = occupiedCount; int removeCount = ( int )MathRound (Fd * occupiedCount); if (removeCount <= 0 ) removeCount = 1 ; if (removeCount > occupiedCount - eliteCount) removeCount = occupiedCount - eliteCount; for ( int i = 0 ; i < removeCount; i++) { int removeIndex = occupiedCount - 1 - i; if (removeIndex < 0 || removeIndex >= occupiedCount) continue ; int posToRemove = occupiedIndices [removeIndex]; if (posToRemove < 0 || posToRemove >= totalReefSize) continue ; double power = 0.1 ; double r = u.RNDfromCI ( 0 , 1 ); int eliteIdx = ( int )(eliteCount); if (eliteIdx >= eliteCount) eliteIdx = eliteCount - 1 ; int posBest = occupiedIndices [eliteIdx]; if (posBest < 0 || posBest >= totalReefSize) continue ; int bestAgentIdx = reefIndices [posBest]; if (bestAgentIdx < 0 || bestAgentIdx >= popSize) continue ; occupied [posToRemove] = false ; int newAgentIdx = reefIndices [posToRemove]; if (newAgentIdx >= 0 && newAgentIdx < popSize) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double radius = 0.7 * (rangeMax [c] - rangeMin [c]); double sign = u.RNDfromCI ( 0 , 1 ) < 0.5 ? - 1.0 : 1.0 ; double deviation = sign * radius * MathPow (u.RNDfromCI ( 0 , 1 ), 1.0 / power); double newValue = a [bestAgentIdx].c [c] + deviation; a [newAgentIdx].c [c] = u.SeInDiSp (newValue, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } occupied [posToRemove] = true ; reefIndices [posToRemove] = newAgentIdx; } } } }

Теперь, после внесенных изменений, протестируем алгоритм CROm. Как можно заметить, из результатов ниже, алгоритм намного улучшил показатели.

CROm|Coral Reef Optimization M|50.0|20.0|20.0|0.2|0.99|0.01|0.8|0.9|20.0|

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5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7851210159578113

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.4603296933002806

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.25958379129490083

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8668751980437325

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.3529695710837671

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.16267582083006701

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.6323076923076923

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.2673846153846154

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.10733846153846247

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All score: 3.89459 (43.27%)

Визуализация алгоритма особенным не выделяется, немного труднее алгоритму справляться с дискретными задачами на тестовой функции "Megacity".

CROm на тестовой функции Hilly

CROm на тестовой функции Forest

CROm на тестовой функции Megacity

По результатам тестирования алгоритм CROm находится на 42 месте рейтинговой таблицы популяционных алгоритмов оптимизации.





Выводы

Живые коралловые рифы представляют собой тонко настроенную систему, где непрерывно поддерживается баланс между стабильностью и изменчивостью, между сохранением проверенных стратегий выживания и экспериментированием с новыми. Модифицированный механизм вымирания с генерацией новых решений в окрестности лучших имитирует естественный процесс экологического успеха в коралловых рифах.

В природе, после гибели некоторых колоний, на освободившихся участках рифа появляются не случайные виды, а те, которые наиболее успешно адаптировались к локальным условиям среды. Более того, выживаемость новых колоний выше в зонах, окружающих успешные существующие колонии, что прямо отражено в алгоритме через генерацию новых решений вокруг элитных. Это обеспечивает постоянное исследование перспективных областей пространства поиска и поддерживает неизменный размер популяции.

Внедрение обратного степенного распределения (с показателем 10, где power = 0.1) позволяет генерировать отклонения от лучшего решения. Такое распределение концентрирует большинство новых решений близко к лучшему, с редкими значительными отклонениями, что обеспечивает оптимальный баланс между локальной эксплуатацией и глобальным исследованием.

Расширение радиуса поиска до 70% от допустимого диапазона позволяет алгоритму исследовать более широкие области пространства решений.

Использование только лучших решений (элиты) в качестве базы для генерации новых решений ускоряет сходимость к оптимальным областям и повышает качество получаемых решений, а разнообразные операторы, моделирующие ключевые аспекты эволюции кораллов: внешнее и внутреннее размножение, оседание личинок и бесполое размножение могут быть задействованы при разработке других популяционных методов оптимизации.

Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам

Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)

Плюсы и минусы алгоритма CROm:

Плюсы:

Интересная идея. Перспективная разработка. Стабильные результаты.

Минусы:

Более слабые результаты на дискретных функциях.

Большое количество внешних параметров.

К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.



Программы, используемые в статье