Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 8): Создание советника с помощью гармонических паттернов Butterfly

Введение

В предыдущей статье (Часть 7) мы разработали советник по сеточной торговле на MetaQuotes Language 5 (MQL5) с использованием динамического масштабирования лотов для оптимизации риска и прибыли. Теперь, в Части 8, мы сосредоточимся на гармонической модели Butterfly — разворотной установке, которая использует точные соотношения Фибоначчи для определения потенциальных точек разворота рынка. Такой подход не только помогает определить четкие сигналы входа и выхода, но и улучшает вашу торговую стратегию за счет автоматизированной визуализации и исполнения. В настоящей статье мы рассмотрим следующее:

В результате вы получите полностью функциональный советник, способный обнаруживать и торговать по гармоническим паттернам Butterfly. Начнём!





План стратегии

Паттерн Butterfly представляет собой точную геометрическую формацию, определяемую пятью ключевыми точками колебания или опорными точками — X, A, B, C и D — и бывает двух основных типов: медвежий паттерн и бычий паттерн. При медвежьем типе паттерна Butterfly структура образует последовательность «максимум-минимум-максимум-минимум-максимум», где пивот X является максимумом колебания, пивот A — минимумом колебания, пивот B — максимумом колебания, пивот C — минимумом колебания и пивот D — максимумом колебания (при этом D расположена выше X). И наоборот, бычий тип паттерна Butterfly формируется в последовательности «минимум-максимум-минимум-максимум-минимум», при этом пивот X является минимумом колебания, а пивот D опускается ниже X. Ниже приведены визуализированные типы паттернов.

Медвежий гармонический паттерн Butterfly:

Бычий гармонический паттерн Butterfly:

Для выявления паттернов ниже будет представлен наш структурированный подход:

Определение стороны "XA": Начальное перемещение от пивота X к A установит наше исходное расстояние для паттерна.

Создание стороны "AB»: Для обоих типов паттернов пивот B в идеале должен возникать примерно на уровне коррекции 78,6% движения XA, подтверждая, что цена изменила значительную часть первоначального движения.

Анализ стороны "BC": Эта сторона должна выполнить возврат от 38,2% до 88,6% расстояния XA, обеспечивая стабильную консолидацию перед финальным движением.

Настройка стороны "CD": Заключительный отрезок должен составлять от 127% до 161,8% хода XA, завершая паттерн и указывая на точку разворота.

Применяя эти геометрические критерии и критерии, основанные на Фибоначчи, наш советник будет систематически выявлять достоверные паттерны Butterfly в исторических ценовых данных. Как только паттерн будет подтвержден, программа визуализирует образование на графике с помощью аннотированных треугольников и линий тренда, а затем будет заключать сделки на основе рассчитанных уровней входа, стоп-лосса и тейк-профита.





Реализация средствами MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку «Индикаторы» (Indicators), перейдите на вкладку "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только это будет сделано, в среде программирования нам нужно будет объявить некоторые глобальные переменные, которые будем использовать во всей программе.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA trades based on Butterfly Strategy" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; input int PivotLeft = 5 ; input int PivotRight = 5 ; input double Tolerance = 0.10 ; input double LotSize = 0.01 ; input bool AllowTrading = true ; struct Pivot { datetime time; double price; bool isHigh; }; Pivot pivots[]; int g_patternFormationBar = - 1 ; datetime g_lockedPatternX = 0 ;

Здесь мы включаем библиотеку "Trade\Trade.mqh" для доступа к торговым функциям и создаем объект "obj_Trade" для исполнения ордеров. Определяем входные параметры, такие как "PivotLeft" и "PivotRight" для определения точек колебания, "Tolerance" для проверки гармонического отношения, "LotSize" для объема сделки и "AllowTrading" для включения или отключения сделок.

Чтобы отслеживать структуру рынка, мы используем структуру "Pivot", определяемую с помощью struct, в которой хранятся "time", "price" и "isHigh" (значение true для максимумов колебания, значение false - для минимумов). Эти пивоты сохраняются в глобальном динамическом массиве "pivots[]", для исторической справки. Наконец, мы определяем глобальные переменные "g_patternFormationBar" и "g_lockedPatternX", чтобы предотвратить дублирование сделок путем фиксации в обнаруженном паттерне. Далее мы можем определить функции, которые помогут нам визуализировать паттерны на графике.

void DrawTriangle( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, datetime t3, double p3, color cl, int width, bool fill, bool back) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TRIANGLE , 0 , t1, p1, t2, p2, t3, p3)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FILL , fill); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , back); } } void DrawTrendLine( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, color cl, int width, int style) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p1, t2, p2)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , style); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); } } void DrawDottedLine( string name, datetime t1, double p, datetime t2, color lineColor) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p, t2, p)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } } void DrawTextEx( string name, string text, datetime t, double p, color cl, int fontsize, bool isHigh) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TEXT , 0 , t, p)) { ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , fontsize); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); if (isHigh) ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM ); else ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); } }

Определяем набор вспомогательных функций для визуализации структуры ценового действия путем рисования треугольников, линий тренда, пунктирных линий и текстовых меток на графике. Эти функции помогут определить ключевые точки, направления тренда и потенциальные уровни разворота. Функция "DrawTriangle" создает треугольный объект, соединяющий три ценовые точки. Сначала она использует функцию ObjectCreate для определения объекта типа OBJ_TRIANGLE, затем назначает цвет, ширину, а также свойства заливки, используя функцию ObjectSetInteger. Эта функция будет полезна для обозначения гармонических формаций и паттернов ценового действия.

Функция "DrawTrendLine" графически строит линии тренда между двумя ценовыми точками, помогая определить структуру паттерна. Она создает линию тренда с помощью функции ObjectCreate типа OBJ_TREND , а затем настраивает ее цвет, ширину и стиль. Функция "DrawDottedLine" поможет провести горизонтальную пунктирную линию на указанном уровне цен между двумя временными точками. Это будет полезно для обозначения уровней входа и выхода, обеспечивая визуальное выделение ключевых ценовых зон. Функция устанавливает для стиля линии значение STYLE_DOT для дифференциации. Функция "DrawTextEx" размещает текстовые метки в определенных точках разворота. Она присваивает метке название, устанавливает её цвет, размер шрифта и выравнивание, а также размещает её либо выше, либо ниже уровня цены в зависимости от того, является ли она максимумом или минимумом колебаний. Это помогает аннотировать ключевые уровни пивота для лучшего распознавания паттернов.

Вооружившись этими переменными и функциями, мы можем перейти к обработчику событий OnTick и начать распознавание паттернов. Однако, поскольку нам не нужно будет обрабатывать что-либо на каждом тике, необходимо определить логику, которую мы можем использовать для обработки идентификации один раз за бар.

void OnTick () { static datetime lastBarTime = 0 ; datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); if (currentBarTime == lastBarTime) return ; lastBarTime = currentBarTime; }

Чтобы гарантировать, что программа исполняет логику только на новых барах во избежание избыточных вычислений, мы используем статическую переменную "lastBarTime" для хранения временной метки последнего обработанного бара. Для каждого тика получаем время последнего подтвержденного бара, используя функцию iTime. Если полученное время совпадает с "lastBarTime", мы завершаем работу раньше, используя оператор return, чтобы избежать повторной обработки. В противном случае мы обновляем "lastBarTime", чтобы пометить новый бар как обработанный. Можем приступить к подготовке массива хранения к приему данных для обработки.

ArrayResize (pivots, 0 ); int barsCount = Bars ( _Symbol , _Period ); int start = PivotLeft; int end = barsCount - PivotRight; for ( int i = end - 1 ; i >= start; i--) { bool isPivotHigh = true ; bool isPivotLow = true ; double currentHigh = iHigh ( _Symbol , _Period , i); double currentLow = iLow ( _Symbol , _Period , i); for ( int j = i - PivotLeft; j <= i + PivotRight; j++) { if (j < 0 || j >= barsCount) continue ; if (j == i) continue ; if ( iHigh ( _Symbol , _Period , j) > currentHigh) isPivotHigh = false ; if ( iLow ( _Symbol , _Period , j) < currentLow) isPivotLow = false ; } if (isPivotHigh || isPivotLow) { Pivot p; p.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); p.price = isPivotHigh ? currentHigh : currentLow; p.isHigh = isPivotHigh; int size = ArraySize (pivots); ArrayResize (pivots, size + 1 ); pivots[size] = p; } }

Здесь мы определяем точки разворота максимумов и минимумов колебаний на графике, анализируя исторические ценовые данные. Сначала мы сбрасываем массив "pivots" с помощью функции ArrayResize, чтобы обеспечить свежий анализ. Затем получаем общее количество баров с помощью функции Bars и определяем диапазон для определения пивотов, обеспечивая достаточное количество баров слева и справа для сравнения.

Далее используем for loop для перебора баров от "end-1" до "start", предполагая, что каждый бар может быть потенциальным пивотом. Мы извлекаем максимум и минимум бара, используя функции iHigh и iLow. Затем сравниваем текущий бар с окружающими его барами в диапазоне "PivotLeft" и "PivotRight". Если какой-либо бар в этом диапазоне имеет более высокий максимум, текущий бар не является максимумом колебаний; если какой-либо бар имеет более низкий минимум, он не является минимумом колебаний. Если бар соответствует критериям пивота, создаем структуру "Pivot", сохраняем его "время" с помощью функции iTime, устанавливаем его "цену" в зависимости от того, является ли он максимумом или минимумом, и определяем его тип (true для максимума колебания, false для минимума колебания). Наконец, изменяем размер массива "pivots", используя ArrayResize и добавляем указанный пивот. При выводе этих данных с помощью функции ArrayPrint, получаем следующий результат.

С помощью этих данных мы можем выделить точки разворота, и если у нас будет достаточно пивотом, сможем проанализировать и обнаружить паттерны. Вот логика, которую мы реализуем для достижения этой цели.

int pivotCount = ArraySize (pivots); if (pivotCount < 5 ) { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternX = 0 ; return ; } Pivot X = pivots[pivotCount - 5 ]; Pivot A = pivots[pivotCount - 4 ]; Pivot B = pivots[pivotCount - 3 ]; Pivot C = pivots[pivotCount - 2 ]; Pivot D = pivots[pivotCount - 1 ]; bool patternFound = false ; if (X.isHigh && (!A.isHigh) && B.isHigh && (!C.isHigh) && D.isHigh) { double diff = X.price - A.price; if (diff > 0 ) { double idealB = A.price + 0.786 * diff; if ( MathAbs (B.price - idealB) <= Tolerance * diff) { double BC = B.price - C.price; if ((BC >= 0.382 * diff) && (BC <= 0.886 * diff)) { double CD = D.price - C.price; if ((CD >= 1.27 * diff) && (CD <= 1.618 * diff) && (D.price > X.price)) patternFound = true ; } } } }

Здесь мы проверяем, присутствует ли гармонический паттерн Butterfly, анализируя последние пять идентифицированных точек разворота. Сначала определяем общее количество пивотов, используя функцию ArraySize. Если существует менее пяти пивотов, сбрасываем переменные блокировки паттерна ("g_patternFormationBar" и "g_lockedPatternX") и выходим из функции OnTick, чтобы избежать сигналов false. Затем мы извлекаем последние пять пивотов и обозначаем их как "X", "A", "B", "C" и "D", следуя геометрической структуре паттерна. Затем мы инициализируем флаг "patternFound" как false, чтобы отслеживать, выполнены ли условия для допустимого паттерна Butterfly.

В отношении медвежьего разворотного паттерна проверяем последовательность разворотных максимумов и минимумов: "X" (максимум), "A" (минимум), "B" (максимум), "C" (минимум) и "D" (максимум). Если эта структура верна, мы вычисляем разницу отрезков "XA" и используем отношения Фибоначчи для проверки ожидаемых позиций "B", "C" и "D". Пивот "B" должен находиться вблизи уровня коррекции "0,786" отрезка "XA", "BC" должен находиться между "0,382" и "0,886" отрезка "XA", а "CD" должен находиться между "1,27" и "1,618" отрезка "XA", гарантируя, что "D" находится над "Х". Если все эти условия выполнены, подтверждаем паттерн, устанавливая для параметра "patternFound" значение true. Точно также мы поступаем и в отношении бычьего паттерна.

if ((!X.isHigh) && A.isHigh && (!B.isHigh) && C.isHigh && (!D.isHigh)) { double diff = A.price - X.price; if (diff > 0 ) { double idealB = A.price - 0.786 * diff; if ( MathAbs (B.price - idealB) <= Tolerance * diff) { double BC = C.price - B.price; if ((BC >= 0.382 * diff) && (BC <= 0.886 * diff)) { double CD = C.price - D.price; if ((CD >= 1.27 * diff) && (CD <= 1.618 * diff) && (D.price < X.price)) patternFound = true ; } } } }

Если паттерн найден, можно приступить к его отображению на графике.

string patternType = "" ; if (patternFound) { if (D.price > X.price) patternType = "Bearish" ; else if (D.price < X.price) patternType = "Bullish" ; } if (patternFound) { Print (patternType, " Butterfly pattern detected at " , TimeToString (D.time, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); string signalPrefix = "BF_" + IntegerToString (X.time); color triangleColor = (patternType== "Bullish" ) ? clrBlue : clrRed ; DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle1" , X.time, X.price, A.time, A.price, B.time, B.price, triangleColor, 2 , true , true ); DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle2" , B.time, B.price, C.time, C.price, D.time, D.price, triangleColor, 2 , true , true ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_XA" , X.time, X.price, A.time, A.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_AB" , A.time, A.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_BC" , B.time, B.price, C.time, C.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_CD" , C.time, C.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_XB" , X.time, X.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_BD" , B.time, B.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); }

Здесь мы завершаем определение паттерна Butterfly, классифицируя его как бычий или медвежий паттерн и визуально отмечая его на графике. Сначала мы инициализируем строку "patternType", чтобы сохранить данные о том, является ли обнаруженный паттерн "бычьим" или «медвежьим". Если значение "patternFound" равно true, сравниваем пивот "D" с пивотом "X", используя свойство "price". Если "D" выше, чем "X", классифицируем его как "медвежий" паттерн, что сигнализирует о потенциальной возможности продажи. И наоборот, если "D" ниже, чем "X", классифицируем его как "бычий" паттерн, что сигнализирует о потенциальной возможности покупки.

Как только паттерн обнаружен, выводим сообщение, используя функцию Print , чтобы зарегистрировать тип паттерна и время обнаружения. Уникальный "signalPrefix" генерируется с использованием функции IntegerToString и "X.time", чтобы гарантировать, что каждый паттерн содержит отдельные графические объекты. Затем используем функцию "DrawTriangle", чтобы выделить две треугольные секции, образующих паттерн Butterfly. Треугольники окрашены в clrBlue для бычьих паттернов и в "clrRed" для медвежьих паттернов. Первый треугольник соединяет пивоты "X", "A" и "B", в то время как второй соединяет пивоты "B", "C" и "D".

Для дальнейшего улучшения визуализации используем функцию "DrawTrendLine" для создания сплошных черных линий тренда, соединяющих ключевые точки разворота: "XA", "AB", "BC", "CD", "XB" и "BD". Эти линии обеспечивают четкую структуру для определения гармонического паттерна и его симметрии. После компиляции и запуска получаем следующие результаты.

На изображения видно, что мы можем как идентифицировать паттерн, так и визуализировать его. Затем можно приступить к нанесению меток, чтобы улучшить его визуальную четкость.

double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double offset = 15 * point; double textY_X = (X.isHigh ? X.price + offset : X.price - offset); double textY_A = (A.isHigh ? A.price + offset : A.price - offset); double textY_B = (B.isHigh ? B.price + offset : B.price - offset); double textY_C = (C.isHigh ? C.price + offset : C.price - offset); double textY_D = (D.isHigh ? D.price + offset : D.price - offset); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_X" , "X" , X.time, textY_X, clrBlack , 11 , X.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_A" , "A" , A.time, textY_A, clrBlack , 11 , A.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_B" , "B" , B.time, textY_B, clrBlack , 11 , B.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_C" , "C" , C.time, textY_C, clrBlack , 11 , C.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_D" , "D" , D.time, textY_D, clrBlack , 11 , D.isHigh); datetime centralTime = (X.time + B.time) / 2 ; double centralPrice = D.price; if ( ObjectCreate ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJ_TEXT , 0 , centralTime, centralPrice)) { ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_TEXT , (patternType== "Bullish" ) ? "Bullish Butterfly" : "Bearish Butterfly" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONTSIZE , 11 ); ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); }

Здесь мы добавляем текстовые метки, чтобы отметить паттерн Butterfly на графике. Сначала используем функцию SymbolInfoDouble, чтобы получить значение SYMBOL_POINT для символа и вычислить "смещение" для позиционирования текста. Метки для пивотов ("X", "A", "B", "C", "D") располагаются выше или ниже в зависимости от того, являются ли они максимумами или минимумами. Используем функцию "DrawTextEx", чтобы разместить эти метки черным шрифтом размером 11. Центральная метка "Bullish Butterfly" или "Bearish Butterfly" создается посередине между "X" and "B" с помощью ObjectCreate, ObjectSetString и ObjectSetInteger для настройки текста, цвета, размера шрифта и выравнивания для обеспечения четкости. Вот что мы имеем после запуска программы.

Поскольку теперь у нас есть метки, можно перейти к добавлению уровней входа и выхода.

datetime lineStart = D.time; datetime lineEnd = D.time + PeriodSeconds ( _Period )* 2 ; double entryPriceLevel, TP1Level, TP2Level, TP3Level, tradeDiff; if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); TP3Level = C.price; tradeDiff = TP3Level - entryPriceLevel; TP1Level = entryPriceLevel + tradeDiff/ 3 ; TP2Level = entryPriceLevel + 2 *tradeDiff/ 3 ; } else { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); TP3Level = C.price; tradeDiff = entryPriceLevel - TP3Level; TP1Level = entryPriceLevel - tradeDiff/ 3 ; TP2Level = entryPriceLevel - 2 *tradeDiff/ 3 ; } DrawDottedLine(signalPrefix+ "_EntryLine" , lineStart, entryPriceLevel, lineEnd, clrMagenta ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP1Line" , lineStart, TP1Level, lineEnd, clrForestGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP2Line" , lineStart, TP2Level, lineEnd, clrGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP3Line" , lineStart, TP3Level, lineEnd, clrDarkGreen ); datetime labelTime = lineEnd + PeriodSeconds ( _Period )/ 2 ; string entryLabel = (patternType== "Bullish" ) ? "BUY (" : "SELL (" ; entryLabel += DoubleToString (entryPriceLevel, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_EntryLabel" , entryLabel, labelTime, entryPriceLevel, clrMagenta , 11 , true ); string tp1Label = "TP1 (" + DoubleToString (TP1Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP1Label" , tp1Label, labelTime, TP1Level, clrForestGreen , 11 , true ); string tp2Label = "TP2 (" + DoubleToString (TP2Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP2Label" , tp2Label, labelTime, TP2Level, clrGreen , 11 , true ); string tp3Label = "TP3 (" + DoubleToString (TP3Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP3Label" , tp3Label, labelTime, TP3Level, clrDarkGreen , 11 , true );

Здесь мы рассчитываем уровни входа в сделку и тейк-профита (TP) на основе обнаруженного паттерна. Начинаем с использования функции PeriodSeconds для определения продолжительности построения горизонтальных торговых уровней. Затем используем функцию SymbolInfoDouble для получения входной цены, применяя SYMBOL_ASK для покупки и SYMBOL_BID для продажи. Устанавливаем TP3, используя переменную "C.price", и вычисляем общий торговый диапазон. Мы вычисляем TP1 и TP2, деля этот диапазон на трети. Используем функцию "DrawDottedLine", чтобы нарисовать уровни входа и уровни TP различными цветами. Затем определяем подходящую временную координату метки, используя функцию PeriodSeconds для лучшего позиционирования. Создаем метку входа, используя функцию DoubleToString, чтобы точно отформатировать цену. Наконец, применяем функцию "DrawTextEx" для отображения меток входа и меток TP на графике. После компиляции получаем следующий результат.

Медвежий паттерн:

Бычий паттерн:

На изображениях видно, что можно идентифицировать оба паттерна и корректно их построить. Что нам теперь нужно сделать, так это дождаться подтверждений после японской свечи. И если паттерн все еще существует, это означает, что он не перерисовывался, поэтому можно приступить к открытию соответствующих позиций с уровня входа. Вот логика, которую мы реализуем для достижения этой цели.

int currentBarIndex = Bars ( _Symbol , _Period ) - 1 ; if (g_patternFormationBar == - 1 ) { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternX = X.time; Print ( "Pattern detected on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation on next bar." ); return ; } if (currentBarIndex == g_patternFormationBar) { Print ( "Pattern is repainting; still on locked formation bar " , currentBarIndex, ". No obj_Trade yet." ); return ; } if (currentBarIndex > g_patternFormationBar) { if (g_lockedPatternX == X.time) { Print ( "Confirmed pattern (locked on bar " , g_patternFormationBar, "). Opening obj_Trade on bar " , currentBarIndex, "." ); g_patternFormationBar = currentBarIndex; if (AllowTrading && ! PositionSelect ( _Symbol )) { double entryPriceTrade = 0 , stopLoss = 0 , takeProfit = 0 ; point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); bool tradeResult = false ; if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double diffTrade = TP2Level - entryPriceTrade; stopLoss = entryPriceTrade - diffTrade * 3 ; takeProfit = TP2Level; tradeResult = obj_Trade.Buy(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "Butterfly Signal" ); if (tradeResult) Print ( "Buy order opened successfully." ); else Print ( "Buy order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } else if (patternType== "Bearish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double diffTrade = entryPriceTrade - TP2Level; stopLoss = entryPriceTrade + diffTrade * 3 ; takeProfit = TP2Level; tradeResult = obj_Trade.Sell(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "Butterfly Signal" ); if (tradeResult) Print ( "Sell order opened successfully." ); else Print ( "Sell order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } } else { Print ( "A position is already open for " , _Symbol , ". No new obj_Trade executed." ); } } else { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternX = X.time; Print ( "Pattern has changed; updating lock on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation." ); return ; } } } else { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternX = 0 ; }

Этот раздел управляет фиксацией паттернов и исполнением сделок. Сначала определяем индекс текущего бара с помощью функции Bars и присваиваем ему значение "currentBarIndex". Если ни один паттерн не зафиксирован, на что указывает "g_patternFormationBar" == -1, присваиваем значение "currentBarIndex" для "g_patternFormationBar" и сохраняем время пивота X в "g_lockedPatternX", выводя сообщение с помощью функции "Print", о том, что паттерн обнаружен и ожидает подтверждения. Если обнаруженный паттерн все еще формируется на том же баре, используем функцию Print для отображения сообщения о том, что паттерн перерисовывается, и сделка не совершается.

Если текущий бар выходит за пределы зафиксированного формирующего бара, проверяем, остается ли паттерн действительным, сравнивая "g_lockedPatternX" с текущим временем пивота X. Если он совпадает, подтверждаем паттерн и готовимся к исполнению сделки. Перед размещением ордера используем функцию PositionSelect, чтобы убедиться в отсутствии существующей позиции и проверить "AllowTrading". Если "бычий" паттерн подтверждается, мы получаем запрашиваемую цену, используя функцию SymbolInfoDouble с помощью SYMBOL_ASK, рассчитываем стоп-лосс и тейк-профит на основе "TP2Level" и исполняем ордер на покупку, используя функцию "obj_Trade.Buy". Если сделка прошла успешно, используем функцию "Print" для отображения сообщения с подтверждением. В противном случае используем функцию "obj_Trade.ResultRetcodeDescription" для вывода причины неудачи.

Для "медвежьего" паттерна мы получаем цену bid с помощью функции SymbolInfoDouble , используя SYMBOL_BID, вычисляем торговые уровни и исполняем ордер на продажу с помощью функции "obj_Trade.Sell", выводя соответствующие сообщения об успешном выполнении или неудаче с помощью функции Print . Если позиция уже существует, новая сделка не исполняется, а сообщение выводится с помощью функции "Print". Если зафиксированный пивот X изменяется, обновляем "g_patternFormationBar" и "g_lockedPatternX", указывая, что паттерн изменился и ожидает подтверждения. Если допустимый паттерн не обнаружен, сбрасываем "g_patternFormationBar" и "g_lockedPatternX", чтобы снять предыдущие блокировки.

После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что мы графически представляем паттерн Butterfly и по-прежнему можем торговать им соответствующим образом, как только будет подтверждено, что он стабилен, тем самым достигая нашей цели по его выявлению, графическому представлению и торговле этим паттерном. Осталось провести повторное тестирование программы, и это будет выполнено в следующем разделе.





Тестирование на истории и оптимизация

После тщательного тестирования на истории мы получили следующие результаты.

График тестирования на истории:

Отчет о тестировании на истории:

Полугодовой период тестирования на 5-минутном графике, в ходе которого было совершено 65 сделок, показывает, что паттерн Butterfly встречается редко, и чем больше процент допуска, тем больше количество сигналов.





Заключение

В заключение, мы успешно разработали советник (EA) на MQL5, который с высокой точностью распознает гармонический паттерн Butterfly и торгует им. Используя распознавание паттернов, проверку пивотов и автоматизированное исполнение сделок, мы создали систему, которая динамично адаптируется к рыночным условиям.

Отказ от ответственности: Содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения. Торговля сопряжена со значительным финансовым риском, а рыночные условия могут быть непредсказуемыми. Хотя описываемая стратегия обеспечивает структурированный подход к гармонической торговле, она не гарантирует прибыльность. Перед внедрением этой программы в реальной среде необходимо провести всестороннее тестирование на истории и выполнить надлежащий контроль рисков.

Применяя эти методы, вы сможете усовершенствовать свои навыки торговли по гармоническим паттернам, усовершенствовать свой технический анализ и усовершенствовать свои алгоритмические торговые стратегии. Желаем удачи в вашем торговом путешествии!