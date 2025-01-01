- Локальные переменные
- Формальные параметры
- Статические переменные
- Глобальные переменные
- Input переменные
- Extern переменные
- Инициализация переменных
- Область видимости и время жизни переменных
- Создание и уничтожение объектов
Класс памяти static определяет статическую переменную. Модификатор static указывается перед типом данных.
Пример:
int somefunc()
Статическая переменная может быть проинициализирована соответствующей ее типу константой или константным выражением, в отличие от простой локальной переменной, которая может быть проинициализирована любым выражением.
Статические переменные существуют с момента выполнения программы и инициализируются однократно перед вызовом специализированной функции OnInit(). Если начальные значения не указаны, то переменные статического класса памяти принимают нулевые начальные значения.
Локальные переменные, объявленные с ключевым словом static сохраняют свои значения в течение всего времени существования функции. При каждом следующем вызове функции такие локальные переменные содержат те значения, которые они имели при предыдущем вызове.
Любые переменные в блоке, кроме формальных параметров функции, могут быть определены как статические. Если переменная, объявленная на локальном уровне не является статической, то распределение памяти под такую переменную производится автоматически.
Пример:
int Counter()
