Статические переменные

Класс памяти static определяет статическую переменную. Модификатор static указывается перед типом данных.

Пример:

int somefunc()

{

static int flag=10;

...

return(flag);

}

Статическая переменная может быть проинициализирована соответствующей ее типу константой или константным выражением, в отличие от простой локальной переменной, которая может быть проинициализирована любым выражением.

Статические переменные существуют с момента выполнения программы и инициализируются однократно перед вызовом специализированной функции OnInit(). Если начальные значения не указаны, то переменные статического класса памяти принимают нулевые начальные значения.

Локальные переменные, объявленные с ключевым словом static сохраняют свои значения в течение всего времени существования функции. При каждом следующем вызове функции такие локальные переменные содержат те значения, которые они имели при предыдущем вызове.

Любые переменные в блоке, кроме формальных параметров функции, могут быть определены как статические. Если переменная, объявленная на локальном уровне не является статической, то распределение памяти под такую переменную производится автоматически.

Пример:

int Counter()

{

static int count;

count++;

if(count%100==0)

Print("Функция Counter была вызвана уже ",count," раз");

return

count;

}

void OnStart()

{

//---

int c=345;

for(int i=0;i<1000;i++)

int c=Counter();

Print("c = ",c);

}

