- Составной оператор
- Оператор-выражение
- Оператор возврата return
- Условный оператор if-else
- Условный оператор ?:
- Оператор-переключатель switch
- Оператор цикла while
- Оператор цикла for
- Оператор цикла do while
- Оператор завершения break
- Оператор продолжения continue
- Оператор произведения матриц
- Оператор создания объекта new
- Оператор уничтожения объекта delete
Оператор возврата return
Оператор return прекращает выполнение текущей функции и возвращает управление вызвавшей программе. Результат вычисления выражения возвращается вызываемой функции. Выражение может содержать оператор присваивания.
Пример:
|
int CalcSum(int x, int y)
В функциях с типом возвращаемого значения void необходимо использовать оператор return без выражения:
|
void SomeFunction()
Завершающая фигурная скобка функции предполагает неявное исполнение оператора return без выражения.
Можно возвращать простые типы, простые структуры, указатели объектов. При помощи оператора return нельзя возвращать любые массивы, объекты классов, переменные типа сложных структур.
Смотри также
Инициализация переменных, Область видимости и время жизни переменных, Создание и уничтожение объектов