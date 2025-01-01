Оператор возврата return

Оператор return прекращает выполнение текущей функции и возвращает управление вызвавшей программе. Результат вычисления выражения возвращается вызываемой функции. Выражение может содержать оператор присваивания.

Пример:

int CalcSum(int x, int y)

{

return(x+y);

}

В функциях с типом возвращаемого значения void необходимо использовать оператор return без выражения:

void SomeFunction()

{

Print("Hello!");

return; // этот оператор можно удалить

}

Завершающая фигурная скобка функции предполагает неявное исполнение оператора return без выражения.

Можно возвращать простые типы, простые структуры, указатели объектов. При помощи оператора return нельзя возвращать любые массивы, объекты классов, переменные типа сложных структур.

