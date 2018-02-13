LifeHack для трейдера: замешиваем ForEach на дефайнах (#define)

— В чем сила, брат?

—А сила, брат, в дефайнах



(с) fxsaber



Вы все ещё пишете на MQL4 и хотите перейти на MQL5, но не знаете с чего начать? Тогда мы идём к вам! Теперь появилась возможность комфортно работать в редакторе MetaEditor MQL5 и при этом использовать MQL4-нотацию (справедливости ради замечу, что появилась она чуть ранее, а в этой статье я хочу предоставить более полное и развёрнутое описание по переносу функций MQL4 на MQL5).





Хороший программист — ленивый программист



Создание советников или торговых роботов — это почти всегда много работы с циклами. Циклы окружают нас везде: перебор ордеров, сделок в истории, объектов на графике, символов в Обзоре рынка, баров в индикаторном буфере. И чтобы немного облегчить жизнь программиста, в MetaEditor добавлены сниппеты — это когда вы набираете начальные символы, и по нажатию Tab они автоматически разворачиваются в небольшой кусок кода. Вот как работает сниппет для цикла for:







Неплохо, но он не покрывает всех наших потребностей. Самый простой пример: пусть нам требуется перебрать все символы в Обзоре рынка.



int total= SymbolsTotal ( true ); for ( int i= 0 ;i<total;i++ ) { string symbol= SymbolName (i, true ); PrintFormat ( "%d. %s" ,i+ 1 ,symbol); }

Здорово было бы создать в MetaEditor свой сниппет, который начинался бы с fes (for_each_symbol) и разворачивался бы в такой блок:





Но в MetaEditor нет пользовательских сниппетов, поэтому мы пойдем другим путем — возьмемся за дефайны. Макроподстановка #define была придумана ленивыми умными программистами, которые преследовали несколько целей. Среди них — простота чтения и удобство написания многократно повторяемого кода.



Во многих языках программирования, кроме классического цикла for , есть его разновидности вида for(<typename> element:Collection) или for each (type identifier in expression). Если бы можно было писать код вида

for ( ulong order_id in History) { работа c order_id }

, то жизнь программиста стала бы немного легче. В интернете вы найдете противников и сторонников такого подхода. Здесь я покажу, как сделать что-то подобное с помощью макросов #define.

Начнем с простой задачи — получим имена всех символов в Обзоре рынка. Пойдем в лоб и напишем такой макрос:

#define ForEachSymbol (s,i) string s; int total= SymbolsTotal ( true ); for ( int i= 0 ;i<total;i++, s= SymbolName (i, true ) ) void OnStart () { ForEachSymbol (symbol,index) { PrintFormat ( "%d. %s" ,index ,symbol); } }

Компилятор отлично понимает эту запись и не выдает ошибок. Запускаем отладку по F5 и видим, что что-то пошло не так:

1 . (null) 2 . GBPUSD 3 . USDCHF 4 . USDJPY ...

Проблема в том, что выражение s=SymbolName(i,true) в цикле for вычисляется после выполнения итерации, и наша переменная s никак не инициализирована на первой итерации, когда i=0. Оператор цикла for:

Оператор for состоит из трех выражений и выполняемого оператора: for(выражение1; выражение2; выражение3)

оператор; Выражение1 описывает инициализацию цикла. Выражение2 — проверка условия завершения цикла. Если оно истинно, то выполняется оператор тела цикла for. Все повторяется, пока выражение2 не станет ложным. Если оно ложно, цикл заканчивается и управление передается следующему оператору. ВыражениеЗ вычисляется после каждой итерации.

Это решается просто. Делаем пару правок:

#define ForEachSymbol (s,i) string s = SymbolName ( 0 , true ) ; int total= SymbolsTotal ( true ); for ( int i= 1 ;i<total;i++,s= SymbolName (i, true )) void OnStart () { ForEachSymbol (symbol,index) { PrintFormat ( "%d. %s" ,index,symbol); // вместо index +1 теперь стоит просто index } }

и получаем нужный результат. Мы написали макрос ForEachSymbol с параметрами symbol и index, как будто это обычный цикл for, и в теле псевдоцикла работали с этими переменными, как будто они уже объявлены и проинициализированы нужными значениями. Таким образом, мы можем получать нужные свойства символов из Обзора рынка c помощью функций вида SymbolInfoXXX(). Например, так:

void OnStart () { ForEachSymbol ( symbol , index ) { double spread= SymbolInfoDouble ( symbol , SYMBOL_ASK )- SymbolInfoDouble ( symbol , SYMBOL_BID ); double point= SymbolInfoDouble ( symbol , SYMBOL_POINT ); long digits= SymbolInfoInteger ( symbol , SYMBOL_DIGITS ); string str_spread= DoubleToString (spread/point, 0 ); string str_point= DoubleToString (point,digits); Print ( index , ". " , symbol , " spread=" ,str_spread, " points (" , digits, " digits" , ", point=" ,str_point, ")" ); } }

Теперь мы можем написать подобный макрос и для перебора графических объектов на графике:

#define ForEachObject (name,i) string name= ObjectName ( 0 , 0 ); int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 1 ;i<=total;i++,name= ObjectName ( 0 ,i- 1 )) void OnStart () { ForEachObject ( objectname ,index) { Print (index, ": objectname=\"" , objectname , "\", objecttype=" , EnumToString (( ENUM_OBJECT ) ObjectGetInteger ( 0 , objectname , OBJPROP_TYPE ))); } }

Правда, строка определения макроса ForEachObject стала еще немного длиннее, да и понимать код замены, написанный в одну строку, становится не так просто. Но, оказывается, и эта проблема дано уже решена: определение макроса можно делить на строки с помощью обратного слеша '\'. Вот так:

#define ForEachObject (name,i) string name= ObjectName ( 0 , 0 ); \ int ob_total= ObjectsTotal ( 0 ); \ for ( int i= 1 ;i<=ob_total;i++,name= ObjectName ( 0 ,i- 1 ))

Для компилятора все эти три строчки будут выглядеть как одна длинная строка, а вот программисту читать такой код гораздо проще. Осталось создать подобные макросы для работы с торговыми сущностями — ордерами, позициями и сделками.



Начнем с перебора ордеров. Здесь добавляется только функция выбора истории HistorySelect():



#define ForEachOrder (ticket,i) HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); \ ulong ticket= OrderGetTicket ( 0 ); \ int or_total= OrdersTotal (); \ for ( int i= 1 ;i<or_total;i++,ticket= OrderGetTicket (i)) void OnStart () { ForEachOrder ( orderticket , index ) { Print ( index , ": #" , orderticket , " " , OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ), " " , EnumToString (( ENUM_ORDER_TYPE ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ))); } }

Можно заметить, что в этом макросе (и двух предыдущих) нет обработки ошибок. Например, что если HistorySelect() вернет false? Можно ответить только тем, что в этом случае мы не сможем пройти в цикле по всем ордерам. И кроме того — кто из вас анализирует результат выполнения HistorySelect()? Получается, что в этом макросе нет ничего запрещенного и для обычного способа написания программы.



Но самой сильной критикой использования #define является тот факт, что использование макроподстановок не позволяет провести отладку кода. Я с этим согласен, хотя, как говорит fxsaber, "Хорошо зафиксированный пациент не требует анестезии отлаженный макрос не требует отладки".



Дальше по аналогии делаем макрос для перебора позиций:



#define ForEachPosition (ticket,i) HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); \ ulong ticket= PositionGetTicket ( 0 ); \ int po_total= PositionsTotal (); \ for ( int i= 1 ;i<=po_total;i++,ticket= PositionGetTicket (i- 1 )) void OnStart () { ForEachPosition (positionid,index) { Print (index, ": " , PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ), " postionID #" ,positionid); }

Перебор сделок в истории:

#define ForEachDeal (ticket,i) HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); \ ulong ticket= HistoryDealGetTicket ( 0 ); \ int total= HistoryDealsTotal (); \ for ( int i= 1 ;i<=total;i++,ticket= HistoryDealGetTicket (i- 1 )) void OnStart () { ForEachDeal (dealticket,index) { Print (index, ": deal #" ,dealticket, ", order ticket=" , HistoryDealGetInteger (dealticket, DEAL_ORDER )); } }

Перебор ордеров в истории:

#define ForEachHistory Order (ticket,i) HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ());\ ulong ticket= HistoryOrderGetTicket ( 0 ); \ int total= HistoryOrdersTotal (); \ for ( int i= 1 ;i<=total;i++,ticket= HistoryOrderGetTicket (i- 1 )) void OnStart () { ForEachHistory Order (historyorderticket,index) { Print (index, ": #" ,historyorderticket); } }

Соберем все макроподстановки в один файл ForEach.mqh4:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #define ForEachSymbol ( symbol ,i) string symbol= SymbolName ( 0 , true ); \ int os_ total= SymbolsTotal ( true ); \ for ( int i= 1 ;i<os_total;i++,symbol= SymbolName (i, true )) #define ForEachObject ( name ,i) string name= ObjectName ( 0 , 0 ); \ int ob_ total= ObjectsTotal ( 0 ); \ for ( int i= 1 ;i<=ob_total;i++,name= ObjectName ( 0 ,i- 1 )) #define ForEachOrder ( ticket ,i) HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); \ ulong ticket= OrderGetTicket ( 0 ); \ int or_ total= OrdersTotal (); \ for ( int i= 1 ;i<or_total;i++,ticket= OrderGetTicket (i)) #define ForEachPosition ( ticket ,i) HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); \ ulong ticket= PositionGetTicket ( 0 ); \ int po_ total= PositionsTotal (); \ for ( int i= 1 ;i<=po_total;i++,ticket= PositionGetTicket (i- 1 )) #define ForEachDeal ( ticket ,i) HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); \ ulong ticket= HistoryDealGetTicket ( 0 ); \ int dh_ total= HistoryDealsTotal (); \ for ( int i= 1 ;i<=dh_total;i++,ticket= HistoryDealGetTicket (i- 1 )) #define ForEachHistoryOrder ( ticket ,i) HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ());\ ulong ticket= HistoryOrderGetTicket ( 0 ); \ int oh_ total= HistoryOrdersTotal (); \ for ( int i= 1 ;i<=oh_total;i++,ticket= HistoryOrderGetTicket (i- 1 ))

Обратите внимание: нам пришлось для каждого макроса для переменной total добавить префикс, чтобы не было конфликтов, если мы решим использовать в своем коде больше одного макроса. Это самый большой недостаток данного макроса: мы прячем за ним объявление переменной, которая будет видна снаружи. Это может привести к труднообнаруживаемым ошибкам при компиляции.

Кроме того, при использовании параметрического макроса компилятор не дает никаких подсказок, как он это делает для функций. Вам придется заучить эти 6 макросов, если хотите ими пользоваться. Хотя это и не так сложно — первый параметр всегда является сущностью, которую перебирают в цикле, а второй параметр — всегда индекс цикла, который начинается с 1 (единицы).

Напоследок добавим еще макросы для обхода в обратном порядке. В этом случае необходимо двигаться от конца списка к его началу. Добавим к имени макроса суффикс Back и сделаем небольшие правки. Вот как будет выглядеть макрос для обхода символов в обзоре рынка.

#define ForEachSymbolBack(symbol,i) int s_start= SymbolsTotal ( true )- 1 ;\ string symbol= SymbolName (s_start, true ); \ for ( int i=s_start;i>= 0 ;i--,symbol= SymbolName (i, true )) void OnStart () { ForEachSymbolBack(symbol,index) { double spread= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK )- SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID ); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); long digits= SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); string str_spread= DoubleToString (spread/point, 0 ); string str_point= DoubleToString (point,digits); Print (index, ". " ,symbol, " spread=" ,str_spread, " points (" , digits, " digits" , ", point=" ,str_point, ")" ); } }

Как видите, в этом случае значение переменной index меняется от size-1 до 0. На этом мы заканчиваем знакомство с #define и переходим к написанию функций для простого доступа в MQL4-стиле.







1. Какие группы MQL4 функций описаны в статье

Внимание: Такие переменные, как Point, Digits и Bar Вам нужно самостоятельно менять на Point(), Digits() и Bar(Symbol(),Period()) На MQL5 будут переведены группы MQL4 AccountXXXX, MQL4 MarketInfo, MQL4 Проверка состояния, MQL4 Предопределенные переменные. Таким образом, в папку [date folder]\MQL5\Include\SimpleCall\ добавятся четыре файла: AccountInfo.mqh, MarketInfo.mqh, Check.mqh и Predefined.mqh. Всего в папке окажутся семь файлов для перевода MQL4 функций в MQL5: AccountInfo.mqh, Check.mqh, IndicatorsMQL4.mqh, IndicatorsMQL5.mqh, MarketInfo.mqh, Predefined.mqh и Series.mqh. Для работы вам нужно будет самостоятельно подключать все эти файлы. При этом есть ограничение: файлы IndicatorsMQL4.mqh и IndicatorsMQL5.mqh вместе подключать нельзя — нужно выбирать какой-то один. Поэтому в папке есть два файла: SimpleCallMQL4.mqh — он подключает все файлы плюс IndicatorsMQL4.mqh и SimpleCallMQL5.mqh — он подключает все файлы плюс IndicatorsMQL5.mqh. Пример подключения на базе MACD Sample.mq4 Копируем файл MACD Sample.mq4 в MQL5-папку с экспертами — например, в [data folder]\MQL5\Experts\, и меняем расширение файла на mq5. Таким образом получаем файл MACD Sample.mq5. Компилируем и сразу получаем 59 ошибок и одно предупреждение. Теперь подключаем файл SimpleCallMQL4.mqh: #property copyright "2005-2014, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql4.com" #include <SimpleCall\SimpleCallMQL4.mqh> input double TakeProfit = 50 ; Снова компилируем и получаем уже 39 ошибок и одно предупреждение. Теперь нужна ручная работа по замене (при помощи Ctrl+H) Bars на Bars(Symbol(),Period()) и Point на Point(). Компилируем. Остается 35 ошибок, все они относятся к торговым функциям. Но про торговые функции мы поговорим не в этой статье.

1.1. MQL4 AccountXXXX Перевод MQL4 AccountXXXX функций выполнен в файле [date folder]\MQL5\Include\SimpleCall\AccountInfo.mqh Таблица соответствия функций из MQL4 с функциями в MQL5 выглядит так:



MQL4 MQL5 AccountInfoXXXX MQL5 CAccountInfo Примечания AccountInfoDouble AccountInfoDouble CAccountInfo::InfoDouble или CAccountInfo::double методы AccountInfoInteger AccountInfoInteger CAccountInfo::InfoInteger или CAccountInfo::целочисленные методы AccountInfoString AccountInfoString CAccountInfo::InfoString или CAccountInfo::текстовые методы AccountBalance AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) или CAccountInfo::Balance AccountCredit AccountInfoDouble(ACCOUNT_CREDIT) или CAccountInfo::Credit AccountCompany AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY) или CAccountInfo::Company AccountCurrency AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY) или CAccountInfo::Currency AccountEquity AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) или CAccountInfo::Equity AccountFreeMargin AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN) или CAccountInfo::FreeMargin AccountFreeMarginCheck --- /--- CAccountInfo::FreeMarginCheck AccountFreeMarginMode Аналога нет Аналога нет AccountLeverage AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE) CAccountInfo::Leverage В MQL4 имеет тип int, в MQL5: long AccountMargin AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN) CAccountInfo::Margin AccountName AccountInfoString(ACCOUNT_NAME) CAccountInfo::Name AccountNumber AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) CAccountInfo::Login В MQL4 имеет тип int, в MQL5: long AccountProfit AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT) CAccountInfo::Profit AccountServer AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) CAccountInfo::Server AccountStopoutLevel AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO) CAccountInfo::MarginStopOut В MQL4 имеет тип int, в MQL5: double AccountStopoutMode AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE) CAccountInfo::StopoutMode

Обратите внимание, для MQL4 AccountFreeMarginMode аналога в MQL5 нет. Дальше вы используете MQL4 AccountFreeMarginMode на свой страх и риск. При встрече MQL4 AccountFreeMarginMode в лог будет печататься предупреждение и возвращаться NaN — "не число".

Для остальных MQL4 AccountXXXX функций аналоги есть, причем сразу в двух вариантах: через AccountInfoXXXX или через торговый класс CAccountInfo. Для AccountInfoDouble, AccountInfoInteger и AccountInfoString различий между MQL4 и MQL5 нет.

В шапку файла вынесен такой код. Как это работает?

#define OP_BUY ORDER_TYPE_BUY #define OP_SELL ORDER_TYPE_SELL

Для начала заглянем в справку по #define:

Директива #define может быть использована для присвоения мнемонических имен выражениям. Существует две формы: #define identifier expression #define identifier(par1,... par8) expression Директива #define подставляет expression вместо всех последующих найденных вхождений identifier в исходном тексте.

В случае с нашим кодом это описание будет выглядеть так (мы использовали беспараметрическую форму): директива #define подставляет ORDER_TYPE_BUY вместо всех последующих найденных вхождений OP_BUY в исходном тексте. Директива #define подставляет ORDER_TYPE_SELL вместо всех последующих найденных вхождений OP_SELL в исходном тексте. То есть после того, как вы подключите файл [date folder]\MQL5\Include\SimpleCall\AccountInfo.mqh к своему советнику MQL5, то сможете в нём привычным образом использовать MQL4 типы OP_BUY и OP_SELL. Компилятор не выдаст ошибку.

Итак, первая группа функций, которые мы приведем к MQL5-виду: AccountBalance(), AccountCredit(), AccountCompany(), AccountCurrency(), AccountEquity() и AccountFreeMargin():

#define AccountBalance ( void ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ) #define AccountCredit ( void ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_CREDIT ) #define AccountCompany ( void ) AccountInfoString ( ACCOUNT_COMPANY ) #define AccountCurrency ( void ) AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ) #define AccountEquity ( void ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ) #define AccountFreeMargin ( void ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE )

Здесь в MQL4 XXXX(void) функциях используется уже параметрическая форма #define, где "void" выступает в качестве параметра. Это легко проверить: если убрать "void", то при компиляции получим ошибку "unexpected in macro format parameter list":





В случае с MQL4 AccountFreeMarginCheck поступим иначе — оформим AccountFreeMarginCheck как обычную функцию, внутри которой используется только MQL5-код:

double AccountFreeMarginCheck ( string symbol, int cmd, double volume) { double price= 0.0 ; ENUM_ORDER_TYPE trade_operation=( ENUM_ORDER_TYPE )cmd; if (trade_operation== ORDER_TYPE_BUY ) price= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ); if (trade_operation== ORDER_TYPE_SELL ) price= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID ); double margin_check= EMPTY_VALUE ; double margin= EMPTY_VALUE ; margin_check=(! OrderCalcMargin (trade_operation,symbol,volume,price,margin))? EMPTY_VALUE :margin; return ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )-margin_check); }

Как было сказано выше, для AccountFreeMarginMode нет аналога в MQL5, поэтому при встрече в коде AccountFreeMarginMode будет выдано предупреждение и возвращено "не число":

double AccountFreeMarginMode ( void ) { string text= "MQL4 functions \"AccountFreeMarginMode()\" has no analogs in MQL5. Returned \"NAN - not a number\"" ; Alert (text); Print (text); return ( double ( "nan" )); }

Для остальных MQL4-функций поступаем по аналогии с предыдущими:

#define AccountLeverage ( void ) ( int ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ) #define AccountMargin ( void ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN ) #define AccountName ( void ) AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ) #define AccountNumber ( void ) ( int ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ) #define AccountProfit ( void ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ) #define AccountServer ( void ) AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER ) #define AccountStopoutLevel ( void ) ( int ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO ) int AccountStopoutMode ( void ) { ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE stopout_mode=( ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE ); if (stopout_mode== ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT ) return ( 0 ); return ( 1 ); }

1.2. MQL4 MarketInfo

Перевод MQL4 MarketInfotXXXX функций выполнен в файле [date folder]\MQL5\Include\SimpleCall\MarketInfo.mqh

MQL4 MarketInfo имеет тип double, но в MQL5 аналоги MarketInfo есть и в SymbolInfoInteger() (возвращает тип long), и в SymbolInfoDouble() (возвращает тип double). Здесь в глаза бросается вся неуклюжесть использования устаревшей функции MarketInfo: преобразование типов. На примере преобразования MQL5 SYMBOL_DIGITS:

MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS) <= (double)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS)

1.2.1 Неоднозначность с MQL4 MODE_TRADEALLOWED

В MQL4 это простой флаг bool, тогда как в MQL5 для символа может быть несколько видов разрешений/запретов:

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

Идентификатор Описание SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED Торговля по символу запрещена SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY Разрешены только покупки SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY Разрешены только продажи SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY Разрешены только операции закрытия позиций YMBOL_TRADE_MODE_FULL Нет ограничений на торговые операции

Предлагаю отдавать false только в случае SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED, а для частичных ограничений или для полного доступа — true (при этом выдавать Alert и Print с предупреждением о частичном ограничении).

1.2.2. Неоднозначность с MQL4 MODE_SWAPTYPE

В MQL4 MODE_SWAPTYPE возвращает всего четыре значения (метод вычисления свопов. 0 — в пунктах; 1 — в базовой валюте инструмента; 2 — в процентах; 3 — в валюте залоговых средств), тогда как в MQL5 перечисление ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE содержит девять значений и они пересекаются по значениям в MQL4:

MQL4 MODE_SWAPTYPE MQL5 ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE Нет соответствия SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED 0 - в пунктах SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS 1 - в базовой валюте инструмента SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL 3 - в валюте залоговых средств SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN Нет соответствия SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT 2 - в процентах SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT 2 - в процентах SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN Нет соответствия SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT Нет соответствия SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

В MQL5 для расчёта свопов в процентах может быть два варианта:

Будем считать их за один тип. Для остальных MQL5-вариантов, которые не имеют аналога в MQL4, будет выдаваться предупреждение и возвращаться "не число".

1.2.3. Неоднозначность с MQL4 MODE_PROFITCALCMODE и MODE_MARGINCALCMODE

В MQL4 MODE_PROFITCALCMODE (способ расчета прибыли) возвращает всего три значения: 0 — Forex; 1 — CFD; 2 — Futures, а MODE_MARGINCALCMODE (способ расчета залоговых средств) — четыре: 0 — Forex; 1 — CFD; 2 — Futures; 3 — CFD на индексы. В MQL5 для инструмента можно определить способ расчёта залоговых средств (перечисление ENUM_SYMBOL_CALC_MODE), а вот способа расчёта прибыли нет. Предполагаю, что в MQL5 способ расчёта залоговых средств равен способу расчёта прибыли, поэтому для MQL4 MODE_PROFITCALCMODE и MODE_MARGINCALCMODE будет возвращаться одинаковое значение с MQL5 ENUM_SYMBOL_CALC_MODE.

Перечисление MQL5 ENUM_SYMBOL_CALC_MODE содержит десять способов. Сопоставим MQL4 MODE_PROFITCALCMODE c MQL5 ENUM_SYMBOL_CALC_MODE:

MQL4 MODE_PROFITCALCMODE "Forex" <==> MQL5 SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

MQL4 MODE_PROFITCALCMODE "CFD" <==> MQL5 SYMBOL_CALC_MODE_CFD

MQL4 MODE_PROFITCALCMODE "Futures" <==> MQL5 SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Для остальных MQL5 вариантов, которые не имеют аналога в MQL4, будет выдаваться предупреждение и возвращаться "не число":

... #define MODE_PROFITCALCMODE 1000 #define MODE_MARGINCALCMODE 1001 ... case MODE_PROFITCALCMODE : { ENUM_SYMBOL_CALC_MODE profit_calc_mode=( ENUM_SYMBOL_CALC_MODE ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ); switch (profit_calc_mode) { case SYMBOL_CALC_MODE_FOREX : return (( double ) 0 ); case SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES : return (( double ) 2 ); case SYMBOL_CALC_MODE_CFD : return (( double ) 1 ); default : { string text= "MQL4 MODE_PROFITCALCMODE returned MQL5 " + EnumToString (profit_calc_mode); Alert (text); Print (text); return ( double ( "nan" )); } } } case MODE_MARGINCALCMODE : { ENUM_SYMBOL_CALC_MODE profit_calc_mode=( ENUM_SYMBOL_CALC_MODE ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ); switch (profit_calc_mode) { case SYMBOL_CALC_MODE_FOREX : return (( double ) 0 ); case SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES : return (( double ) 2 ); case SYMBOL_CALC_MODE_CFD : return (( double ) 1 ); default : { string text= "MQL4 MODE_MARGINCALCMODE returned MQL5 " + EnumToString (profit_calc_mode); Alert (text); Print (text); return ( double ( "nan" )); } } }

1.3. MQL4 Проверка состояния

Перевод MQL4-функций проверки состояния выполнен в файле [date folder]\MQL5\Include\SimpleCall\Check.mqh

Сюда входят такие элементы:

Digits

Point

IsConnected

IsDemo

IsDllsAllowed

IsExpertEnabled

IsLibrariesAllowed

IsOptimization

IsTesting

IsTradeAllowed

IsTradeContextBusy

IsVisualMode

TerminalCompany

TerminalName

TerminalPath

MQL4 MQL5 MQL5 classes Примечение Digits



MQL4 позволяет одновременно использовать и Digits и Digits() Point



MQL4 позволяет одновременно использовать и Point и Point() IsConnected TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED) CTerminalInfo::IsConnected

IsDemo AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE) CAccountInfo::TradeMode Возвращается одно из значений из перечисления ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE IsDllsAllowed TerminalInfoInteger(TERMINAL_DLLS_ALLOWED) и MQLInfoInteger(MQL_DLLS_ALLOWED) CTerminalInfo::IsDLLsAllowed TERMINAL_DLLS_ALLOWED - имеет наивысший статус, и MQL_DLLS_ALLOWED можно игнорировать IsExpertEnabled TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) CTerminalInfo::IsTradeAllowed Состояние кнопки "Автоторговля" в терминале IsLibrariesAllowed MQLInfoInteger(MQL_DLLS_ALLOWED) -/- Проверка бессмысленна: если программа использует DLL и вы ей не разрешаете их использовать (вкладка "Зависимости" программы), то вы просто не запустите программу. IsOptimization MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION) -/- MQL5-программа может иметь четыре режима: отладки, профилирования кода, тестера, оптимизации IsTesting MQLInfoInteger(MQL_TESTER) -/- MQL5-программа может иметь четыре режима: отладки, профилирования кода, тестера, оптимизации IsTradeAllowed MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED) -/- Состояние чекбокса "Разрешить автоматическую торговлю" в свойствах программы IsTradeContextBusy -/- -/- Будет возвращено "false" IsVisualMode MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE)

MQL5-программа может иметь четыре режима: отладки, профилирования кода, тестера, оптимизации TerminalCompany TerminalInfoString(TERMINAL_COMPANY) CTerminalInfo::Company TerminalName TerminalInfoString(TERMINAL_NAME) CTerminalInfo::Name TerminalPath TerminalInfoString(TERMINAL_PATH) CTerminalInfo::Path

Первые два пункта (Digits и Point) полностью нереализуемы из-за того, что здесь напрочь перепутаны MQL4 и MQL5. А именно: в MQL4 может одновременно встречаться и Digits и Digits() и Point и Point(). Например, лично я не знаю способа, каким образом через define можно Digits и Digits() свести к Digits(). Остальные пункты однозначно встречаются в виде XXXX() и могут быть заменены MQL5-аналогами.

И сама реализация:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.003" #define IsConnected ( bool ) TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED ) #define IsDemo ( bool )( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_MODE )==( ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE ) ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO ) #define IsDllsAllowed ( bool ) TerminalInfoInteger ( TERMINAL_DLLS_ALLOWED ) #define IsExpertEnabled ( bool ) TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED ) #define IsLibrariesAllowed ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_DLLS_ALLOWED ) #define IsOptimization ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) #define IsTesting ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) #define IsTradeAllowed ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_TRADE_ALLOWED ) #define IsTradeContextBusy false #define IsVisualMode ( bool ) MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ) #define TerminalCompany TerminalInfoString ( TERMINAL_COMPANY ) #define TerminalName TerminalInfoString ( TERMINAL_NAME ) #define TerminalPath TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )

1.4. MQL4 Предопределенные переменные

Реализация в файле [data folder]\MQL5\Include\SimpleCall\Predefined.mqh

MQL4 предопределённые переменные:

_Digits

_Point

_LastError

_Period

_RandomSeed

_StopFlag

_Symbol

_UninitReason

Ask

Bars

Bid

Close

Digits

High

Low

Open

Point

Time

Volume

Предопределённые переменные _XXXX переводятся в функции MQL5 при помощи беспараметрической формы #define:

#define _Digits Digits () #define _Point Point () #define _LastError GetLastError () #define _Period Period () #define _StopFlag IsStopped () #define _Symbol Symbol () #define _UninitReason UninitializeReason ()

Исключение только для "_RandomSeed" — в этой переменной хранится текущее состояние генератора псевдослучайных целых чисел, и для Bars тоже нет перевода в MQL5 (точнее, Bars оставлен для ручной замены). Для Digits и Point решения нет. Как уже говорилось выше, в тексте могут встречаться одновременно и Digits и Digits(), и Point и Point().

MQL4 Ask и Bid заменяются на пользовательские (самописные) функции GetAsk() и GetBid():

#define Ask GetAsk() #define Bid GetBid() ... double GetAsk() { MqlTick tick; SymbolInfoTick ( Symbol (),tick); return (tick.ask); } double GetBid() { MqlTick tick; SymbolInfoTick ( Symbol (),tick); return (tick.bid); }

Мы, конечно, могли бы написать макрос для Ask проще:

#define Ask SymbolInfoDouble ( __Symbol , SYMBOL_ASK )

Но в примечании к SymbolInfoDouble сказан:

Если функция используется для получения информации о последнем тике, то лучше использовать SymbolInfoTick(). Вполне возможно, что по данному символу с момента подключения терминала к торговому счету не было еще ни одной котировки. В таком случае запрашиваемое значение будет неопределенным. В большинстве случаев достаточно использовать функцию SymbolInfoTick(), которая позволяет получить за один вызов значения Ask, Bid, Last, Volume и время прихода последнего тика.

А теперь кое-что новенькое: используем "operator"

Ключевое слово operator будем использовать для перегрузки (переназначения) оператора индексации []. Это понадобится для перевода MQL4 массивов-таймсерий (Open[], High[], Low[], Close[], Time[], Volume[]) в MQL5 форму.

Что нам говорит справка по "operator":

Перегрузка операций позволяет использовать операционную нотацию (запись в виде простых выражений) к сложным объектам - структурам и классам.



Исходя из справки, можно предположить, что для перегрузки оператора индексации [] нам понадобится создать класс.

Помня о #define:

Директива #define может быть использована для присвоения мнемонических имен выражениям. Существует две формы: #define identifier expression #define identifier(par1,... par8) expression Директива #define подставляет expression вместо всех последующих найденных вхождений identifier в исходном тексте.

следующий код можно прочитать как: директива #define подставит 159 вместо всех последующих найденных вхождений в исходном тексте.

#define SeriesVolume ( Volume ,T) 159 void OnStart () { long a= SeriesVolume ( Volume , long ); }

То есть код в OnStart преобразовывается к виду:

long a= 159 ;

Шаг 2

Здесь внутрь #define поместили целый класс,

#define SeriesVolume ( Volume ,T) class CVolume \ { \ public : \ T operator []( const int i) const \ { \ long val[ 1 ]; \ if ( CopyTickVolume ( Symbol (), Period (),i, 1 ,val)== 1 )\ return (val[ 0 ]); \ else \ return (- 1 ); \ } \ }; \ CVolume Volume ; SeriesVolume ( Volume , long ) void OnStart () { Print ( Volume [ 4 ]); }

Эту замену можно представить так:

class CVolume { public : long operator []( const int i) const { long val[ 1 ]; if ( CopyTickVolume ( Symbol (), Period (),i, 1 ,val)== 1 ) return (val[ 0 ]); else return (- 1 ); } }; CVolume Volume ; void OnStart () { Print ( Volume [ 4 ]); }

То есть в OnStart мы, по сути, обращаемся к объекту Volume класса CVolume, к методу [], в котором передаём индекс i. По такому же принципу пишем для MQL4-серий Open, High, Low, Close и Time.

И напоследок у нас остаются MQL4 iXXX функции: iOpen, iHigh, iLow, iClose, iTime и iVolume. Для них применим метод объявления пользовательской функции.

Пример для iClose:

double iClose ( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int shift ) { double result= 0.0 ; double val[ 1 ]; ResetLastError (); int copied= CopyClose (symbol,timeframe,shift, 1 ,val); if (copied> 0 ) result=val[ 0 ]; else Print ( __FUNCTION__ , ": CopyClose error=" , GetLastError ()); return (result); }

2. Изменения в других файлах

В [data folder]\MQL5\Include\SimpleCall\IndicatorsMQL4.mqh все MQL4-названия линий теперь прописаны в шапке:

double NaN= double ( "nan" ); #define MODE_MAIN 0 #define MODE_SIGNAL 1 #define MODE_PLUSDI 1 #define MODE_MINUSDI 2 #define MODE_GATORJAW 1 #define MODE_GATORTEETH 2 #define MODE_GATORLIPS 3 #define MODE_UPPER 1 #define MODE_LOWER 2 #define MODE_TENKANSEN 1 #define MODE_KIJUNSEN 2 #define MODE_SENKOUSPANA 3 #define MODE_SENKOUSPANB 4 #define MODE_CHIKOUSPAN 5

В [data folder]\MQL5\Include\SimpleCall\Series.mqh убраны

#define MODE_OPEN 0 #define MODE_CLOSE 3 #define MODE_VOLUME 4

Теперь они прописаны в [data folder]\MQL5\Include\SimpleCall\Header.mqh :

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://wmua.ru/slesar/" #define MODE_LOW 10001 #define MODE_HIGH 10002 #define MODE_TIME 10005

и iClose, iHigh, iLow, iOpen, iTime и iVolume — теперь они прописаны в [data folder]\MQL5\Include\SimpleCall\Predefined.mqh

Заключение

В предыдущей статье мы посмотрели, как можно писать вызовы индикаторов в MQL4 стиле и к чему это приводит. Оказалось, что за простоту написания приходится платить замедлением работы советников, в которых нет контроля создаваемых индикаторов. В этой статье мы продолжили искать пути по упрощению написания кода и рассмотрели макроподстановку #define.



В результате мы видим, что с помощью приложенных к статье кодов можно практически любой MQL4-советник заставить работать и в MetaTrader 5. Нужно только подключить нужные файлы, которые перегружают или добавляют необходимые функции и предопределенные переменные.

Для полной совместимости не хватает только упрощенных торговых функций MQL4. Но и этот вопрос при желании решается. Подводя итоги, повторим еще раз плюсы и минусы этого подхода:

Минусы:



ограничение в обработке возвращаемой ошибки при доступе к индикаторам;

падение скорости тестирования при одновременном доступе более чем к одному индикатору;



необходимость правильно указывать линии индикаторов в зависимости от подключения "IndicatorsMQL5.mqh" или "IndicatorsMQL4.mqh";

невозможность отладки макроподстановки #define;

нет всплывающей подсказки об аргументах параметрического #define;



потенциальные коллизии переменных, спрятанными за макросами.



простота написания кода — одна строка вместо нескольких;



наглядность и краткость — чем меньше кода, тем проще его понимать;

макроподстановки подсвечиваются в редакторе красным цветом — легче видеть пользовательские идентификаторы и функции;

можно создавать свои суррогаты сниппетов.



Сам я рассматриваю приведенные в статье приемы именно как лайфхак и остаюсь приверженцем классического MQL5-подхода. Возможно, тем, кто привык писать в MQL4-стиле, эти статьи помогут преодолеть психологический барьер при переходе на платформу MetaTrader 5, которая по всем параметрам гораздо удобнее.







