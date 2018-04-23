Улучшаем работу с Панелями: добавляем прозрачность, меняем цвет фона и наследуемся от CAppDialog/CWndClient

Содержание

Введение

Панелям на базе класса CAppDialog не хватает методов прямого доступа к свойствам элементов управления, из которых состоит панель — таким, как "Цвет фона" и "Цвет рамки". Поэтому все панели создаются одинаково серыми.

Не имея способа менять цвет элементов управления, нельзя реализовать дизайнерские задумки. Конечно, можно решить эту проблему наследованием и добавлением своих методов. Но для этого нужно будет вносить довольно много правок в создаваемый код. Есть ли более простой и быстрый способ получить доступ к свойствам "Цвет фона" и "Цвет рамки" для элементов управления панели?

Прозрачная панель при перемещении

Покажу сначала, что можно сделать для панели на базе класса CAppDialog (это пример работы кода "Live panel.mq5").





На этой анимации видно, что если панель перемещать, от панели остаётся только наружная рамка. При перемещении наружная рамка дополнительно меняет свой цвет в произвольном порядке. Когда перемещение окончено, форма снова становится обычной — появляется заливка рабочих областей.

Как это сделано

Вся работа будет проводиться вокруг класса CDialog. Он расположен в файле [data folder]\MQL5\Include\Controls\Dialog.mqh.

Напомню, из каких объектов состоит панель (эти объекты объявлены в классе CDialog в секции private) и как они визуально воплощаются в графические элементы:

class CDialog : public CWndContainer { private : CPanel m_white_border; CPanel m_background; CEdit m_caption; CBmpButton m_button_close; CWndClient m_client_area; protected :

Для придания прозрачности панели при перетаскивании нужно учитывать четыре момента.

1. Нас будут интересовать графические элементы "Border" и "Back" (созданные объектами m_white_border и m_background класса CPanel) и элемент "Client" (созданный объектом m_client_area класса CWndClient). Как они создаются и какой им задаётся цвет, видно в функциях CDialog::CreateWhiteBorder, CDialog::CreateBackground и CDialog::CreateClientArea, соответственно.

2. Панель при своём создании получает уникальное имя — цифровой префикс, который ставится перед именами всех графических объектов (на рисунке ниже префикс — это цифры 03082):





3. В классе CDialog есть три обработчика перетаскивания:

Обработка перетаскивания

OnDialogDragStart Виртуальный обработчик события "DialogDragStart" элемента управления OnDialogDragProcess Виртуальный обработчик события "DialogDragProcess" элемента управления OnDialogDragEnd Виртуальный обработчик события "DialogDragEnd" элемента управления

4. Фокус из статьи "Как создать графическую панель любой сложности и как это работает" — обход объектов панели (здесь ExtDialog — объект класса панели):

int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd * obj =ExtDialog.Control(i);

Почему при обходе цикла указатель на объект obj объявляется с типом CWnd?

Потому что CWnd — базовый класс, от которого происходят все остальные классы-потомки:

Теперь можно приступать к реализации

Для работы с цветом понадобятся два макроса, а для перехвата перемещения панели нужно переопределить три функции из класса CDialog:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.000" #property description "Панель меняет свою прозрачность при перемещении" #include <Controls\Dialog.mqh> #define XRGB (r,g,b) ( 0xFF000000 |( uchar (r)<< 16 )|( uchar (g)<< 8 )| uchar (b)) #define GETRGB (clr) ((clr)& 0xFFFFFF ) class CLivePanel : public CAppDialog { public : CLivePanel( void ); ~CLivePanel( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnDialogDragStart( void ); virtual bool OnDialogDragProcess( void ); virtual bool OnDialogDragEnd( void ); };

Стандартную часть работы с панелью (создание, удаление и передача событий) я пропущу, а вот на обработчиках перемещения остановлюсь подробнее.

Обработчик "OnDialogDragStart": начало перемещения панели

Получаем префикс, а дальше в цикле обходим все объекты панели и ищем имя "Border", "Back" или "Client" с префиксом:

bool CLivePanel::OnDialogDragStart( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Border" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground( clrNONE ); wndclient.ColorBorder( clrNONE ); ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragStart()); }

Когда объекты найдены, удаляем цвет фона (метод "ColorBackground") и рамки (метод "ColorBorder"), применяя цвет clrNONE. Таким образом реализуется прозрачность формы.

Обработчик "OnDialogDragProcess": продолжение перемещения панели

Ищем только один объект — "Back", и динамически меняем его цвет (при помощи двух макросов XRGB и GETRGB):

bool CLivePanel::OnDialogDragProcess( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; color clr=( color ) GETRGB ( XRGB ( rand ()% 255 , rand ()% 255 , rand ()% 255 )); panel.ColorBorder(clr); ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragProcess()); }

Обработчик "OnDialogDragEnd": окончание перемещения панели

Восстанавливаем цвет фона и рамки объектам "Border", "Back" или "Client":

bool CLivePanel::OnDialogDragEnd( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Border" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); panel.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); color border=(m_panel_flag) ? CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG : CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK; panel.ColorBorder(border); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG); wndclient.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER); ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragEnd()); }

Добавим на панель кнопку и сделаем кнопку прозрачной при перемещении панели



Это пример содержится в коде "Live panel and Button.mq5"

Чтобы работать с кнопкой, первым делом необходимо подключить в наш советник класс кнопки и добавить макросы, отвечающие за ее позиционирование и размер:

#property description "Панель меняет свою прозрачность при перемещении," #property description " но при этом добавленная кнопка остаётся в своём цвете" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #define XRGB(r,g,b) ( 0xFF000000 |( uchar (r)<< 16 )|( uchar (g)<< 8 )| uchar (b)) #define GETRGB(clr) ((clr)& 0xFFFFFF ) #define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) class CLivePanelAndButton : public CAppDialog

Также, чтобы иметь возможность работы с кнопкой, нужно объявить объект класса CButton:

class CLivePanelAndButton : public CAppDialog { private : CButton m_button1; public : CLivePanelAndButton( void );

и процедуру создания кнопки:

virtual bool OnDialogDragEnd( void ); protected : bool CreateButton1( void ); };

Код "CreateButton1" — после создания кнопки не забываем добавить кнопку к создаваемой панели:

bool CLivePanelAndButton::CreateButton1( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create( 0 , "Button1" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Button1" )) return ( false ); if (!Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); }

Вот результат, если на панель из примера выше добавить кнопку:





Как видно, при перемещении панель становится прозрачной, а вот добавленный элемент управления — кнопка — остаётся непрозрачной. Здесь есть варианты написания кода на любителя: кому-то будет достаточно только прозрачного фона панели при перемещении, а кому-то захочется, чтобы и кнопка тоже при этом становилась прозрачной. Поработаем над вторым вариантом: сделаем кнопку прозрачной при перемещении панели.

Делаем кнопку также прозрачной при перемещении панели

Сделаем это при помощи кода "Live panel and transparent Button.mq5".

Когда на панель добавляется простой или комбинированный элемент управления, то создающий его объект добавляется к объекту m_client_area (напомню, что объект m_client_area объявляется в классе CDialog). Следовательно, при обнаружении перемещения панели нужно организовать обход в цикле по всем объектам, добавленным к m_client_area. Делать это удобно в первом обработчике — "OnDialogDragStart" (начало перемещения панели):

bool CLivePaneTransparentButton::OnDialogDragStart( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Border" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground( clrNONE ); wndclient.ColorBorder( clrNONE ); int client_total=wndclient.ControlsTotal(); for ( int j= 0 ;j<client_total;j++) { CWnd*client_obj=wndclient.Control(j); string client_name=client_obj.Name(); if (client_name== "Button1" ) { CButton *button=(CButton*) client_obj; button.ColorBackground( clrNONE ); ChartRedraw (); } } ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragStart()); }

При первом обнаружении перемещения и панель, и кнопка станут прозрачными.

Второй наш обработчик — "OnDialogDragProcess" (продолжение перемещения панели) менять не будем. А вот третий — "OnDialogDragEnd" (окончание перемещения панели) изменим, так как нужно возвратить цвет для кнопки:

bool CLivePaneTransparentButton::OnDialogDragEnd( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Border" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); panel.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Back" ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG); color border=(m_panel_flag) ? CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG : CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK; panel.ColorBorder(border); ChartRedraw (); } if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG); wndclient.ColorBorder(CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER); int client_total=wndclient.ControlsTotal(); for ( int j= 0 ;j<client_total;j++) { CWnd*client_obj=wndclient.Control(j); string client_name=client_obj.Name(); if (client_name== "Button1" ) { CButton *button=(CButton*) client_obj; button.ColorBackground(CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG); ChartRedraw (); } } ChartRedraw (); } } return (CDialog::OnDialogDragEnd()); }

Теперь в коде "Live panel and transparent Button.mq5" полностью реализовано изменение цвета панели и кнопки при перемещении панели:









Добавим на панель две кнопки: управляем цветом фона панели и цветом заголовка



Это пример содержится в коде "Live panel and button Clicks.mq5", и создан он на основе предыдущего кода "Live panel and transparent Button.mq5". Только теперь вместо событий перемещения панели мы будем "ловить" события клика по кнопкам. Также на панели будут две кнопки: одна кнопка отвечает за смену цвета фона панели, вторая — за смену цвета ее заголовка .

Чтобы отлавливать события, связанные с элементами управления, добавленными на панель, необходимо объявить обработчик событий и прописать сам обработчик:

class CLivePaneButtonClicks : public CAppDialog { private : CButton m_button1; CButton m_button2; public : CLivePaneButtonClicks( void ); ~CLivePaneButtonClicks( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); void OnClickButton1( void ); void OnClickButton2( void ); }; EVENT_MAP_BEGIN(CLivePaneButtonClicks) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2) EVENT_MAP_END(CAppDialog)

Обработчик есть не что иное, как метод OnEvent, записанный макросами из блока "Events" и из блока "Macro of event handling map" файла "Defines.mqh" (подробнее см. в статье Как создать графическую панель любой сложности и как это работает).

Обработчик читается так:

событие OnEvent для класса CLivePaneButtonClicks:

если есть клик по элементу управления "m_button 1 " — вызываем обработчик "OnClickButto n1 "

" — вызываем обработчик "OnClickButto "

если есть клик по элементу управления "m_button 2 " — вызываем обработчик "OnClickButton 2 "

" — вызываем обработчик "OnClickButton " возврат события OnEvent для родительского класса CAppDialog

Обработчики "OnClickButton1" и "OnClickButton2"

В обоих обработчиках организован обход в цикле по всем объектам, из которых состоит панель (они перечислены в пункте Как это сделано) — в данном случае по всем объектам объект-панели "ExtDialog". В результате вызывается метод CWndContainer::ControlsTotal()

void CLivePaneButtonClicks::OnClickButton1( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; color clr=( color )GETRGB(XRGB( rand ()% 255 , rand ()% 255 , rand ()% 255 )); wndclient.ColorBackground(clr); ChartRedraw (); return ; } } } void CLivePaneButtonClicks::OnClickButton2( void ) { string prefix=Name(); int total=ExtDialog.ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=ExtDialog.Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Caption" ) { CEdit *edit=(CEdit*) obj; color clr=( color )GETRGB(XRGB( rand ()% 255 , rand ()% 255 , rand ()% 255 )); edit.ColorBackground(clr); ChartRedraw (); return ; } } }

В обработчике "OnClickButton1" ищем объект-клиентскую область с именем prefix+"Client" (это будет объект класса CWndClient), а в обработчике "OnClickButton2" — объект-заголовок с именем prefix+"Caption" (это будет объект класса CEdit). В обоих случаях рандомно выбираем цвет фона для найденных обьектов. Вот как выглядит результат:









Наследуемся от CAppDialog



Схема реализации отличается от применяемой в примерах стандартной библотеки (\MQL5\Experts\Examples\Controls\ и \MQL5\Indicators\Examples\Panels\SimplePanel\), а именно: в подключаемом файле "MyAppDialog.mqh" создаётся класс "CMyAppDialog", унаследованный от CAppDialog. В классе реализованы только три метода управления цветом формы и заголовка. В нем нет методов создания добавленных элементов управления, обработчика OnEvent и обработчиков клика по кнопкам (добавленным элементам управления).

Объекты класса CButton (добавленные элементы управления, две кнопки) создаются в запускаемом файле "MyAppWindow.mq5". Также в файле "MyAppWindow.mq5", в обработчике OnChartEvent, отлавливаются события клика по кнопкам и вызываются методы изменения цвета.

MyAppDialog.mqh

В нашем классе добавим три метода:

CMyAppDialog::ColorBackground — установка цвета фона,

— установка цвета фона, void CMyAppDialog::ColorCaption — установка цвета заголовка,

— установка цвета заголовка, color CMyAppDialog::ColorCaption — получение цвета заголовка.

Алгоритм доступа к свойствам объектов аналогичен предыдущим кодам: в цикле обход всех объектов, составляющих панель, и сопоставление имени объекта. Не хватает еще одного метода — получения цвета фона. Но это невозможно сделать простыми средствами.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property description "Класс CMyAppDialog, унаслелованный от CAppDialog" #property description "Добавлены методы для установки цвета фона и заголовка" #include <Controls\Dialog.mqh> class CMyAppDialog : public CAppDialog { public : void ColorBackground( const color clr); color ColorCaption( void ); void ColorCaption( const color clr); public : CMyAppDialog( void ){}; ~CMyAppDialog( void ){}; }; void CMyAppDialog::ColorBackground( const color clr) { string prefix=Name(); int total=ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Client" ) { CWndClient *wndclient=(CWndClient*) obj; wndclient.ColorBackground(clr); ChartRedraw (); return ; } } } void CMyAppDialog::ColorCaption( const color clr) { string prefix=Name(); int total=ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Caption" ) { CEdit *edit=(CEdit*) obj; edit.ColorBackground(clr); ChartRedraw (); return ; } } } color CMyAppDialog::ColorCaption( void ) { string prefix=Name(); int total=ControlsTotal(); color clr= clrNONE ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); if (name==prefix+ "Caption" ) { CEdit *edit=(CEdit*) obj; clr=edit.ColorBackground(clr); return clr; } } return clr; }





MyAppWindow.mq5

"MyAppWindow.mq5" — запускающий файл. В этом файле объявлены макросы XRGB и GETRGB для генерации цвета. В OnInit создаётся панель, добавляются кнопки и сама панель запускается в работу.

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property description "Приложение MyAppWindow на основе класса CMyAppDialog" #property description "Добавлены кнопки для установки цвета фона и заголовка" #include "MyAppDialog.mqh" #include <Controls\Button.mqh> #define XRGB(r,g,b) ( 0xFF000000 |( uchar (r)<< 16 )|( uchar (g)<< 8 )| uchar (b)) #define GETRGB(clr) ((clr)& 0xFFFFFF ) #define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) CMyAppDialog AppWindow; CButton m_button1; CButton m_button2; int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "CMyAppDialog: change Back and Caption colors" , 0 , 40 , 40 , 380 , 344 )) return ( INIT_FAILED ); if (!CreateBackButton()) return ( false ); if (!CreateCaptionButton()) return ( false ); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (( StringFind (sparam, "Back" )!=- 1 ) && id==( CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )) { Print ( __FUNCSIG__ , " sparam=" ,sparam); AppWindow.ColorBackground(GetRandomColor()); } if (( StringFind (sparam, "Caption" )!=- 1 ) && id==( CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )) { Print ( __FUNCSIG__ , " sparam=" ,sparam); AppWindow.ColorCaption(GetRandomColor()); } AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } bool CreateBackButton( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create( 0 , "Back" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Back" )) return ( false ); if (!AppWindow.Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); } bool CreateCaptionButton( void ) { int x1=INDENT_LEFT+ 2 *(BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X); int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button2.Create( 0 , "Caption" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button2.Text( "Caption" )) return ( false ); if (!AppWindow.Add(m_button2)) return ( false ); return ( true ); } //+------------------------------------------------------------------+ color GetRandomColor() { color clr=( color )GETRGB(XRGB( rand ()% 255 , rand ()% 255 , rand ()% 255 )); return clr; }

Также в основном файле находится обработчик событий OnChartEvent. Он безусловно пересылает все события в панель, но при обнаружении события клика по одной из кнопок (CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) вызывает методы класса панели (AppWindow.ColorBackground или AppWindow.ColorCaption).

Так работает связка из двух файлов: главного запускающего mq5 и включаемого mqh, в котором находится класс панели.





Наследуемся от CWndClient

В этом примере разберём наследование от CWndClient: создадим объект класса "CWndClient". Этот объект будет содержать такой функционал: создание объекта "CMyWndClient" — клиентской области панели;

создание объекта добавления двух кнопок в клиентскую область;

обработчики кликов по добавленным кнопкам (изменение цвета фона клиенской области и цвета заголовка панели);

кроме того, для клиенской области будет включён горизонтальный скролл (помните, что класс CWndClient представляет собой комбинированный элемент управления "Клиентская область" и является базовым классом для создания областей с полосами прокрутки );

(помните, что класс CWndClient представляет собой комбинированный элемент управления "Клиентская область" и ); соответственно, будут и обработчики кликов по горизонтальному скроллу (перемещение добавленных кнопок по клиенской области). Остановимся подробнее на файлах MyWndClient.mq5 и MyWndClient.mqh. MyWndClient.mq5 Отличие от примеров стандартной библотеки (\MQL5\Experts\Examples\Controls\ и \MQL5\Indicators\Examples\Panels\SimplePanel\) состоит в том, что в подключаемом файле находится класс, наследованный от класса CWndClient 10 — клиентской области. Полный цикл создания панели выглядит так.

Создаётся панель (объект AppWindow класса CAppDialog вызывает метод Create). Создаётся наша клиентская область (объект ClientArea класса CMyWndClient, из подключаемого файла MyWndClient.mqh вызывает метод Create). Созданная клиентская область добавляется в панель (по сути, ложится поверх клиенской области панели). CAppDialog AppWindow; CMyWndClient ClientArea; int OnInit () { bool result_create= false ; if (!InpTwoButtonsVisible) { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 360 , 344 ); } else { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 420 , 344 ); } if (!result_create) return ( INIT_FAILED ); PrintFormat ( "Application Rect: Height=%d Width=%d" ,AppWindow.Rect().Height(),AppWindow.Rect().Width()); CRect inner_rect=ClientArea.GetClientRect( GetPointer (AppWindow)); PrintFormat ( "Client Area: Height=%d Width=%d" ,inner_rect.Height(),inner_rect.Width()); ClientArea.Create( 0 , "MyWndClient" , 0 , 0 , 0 ,inner_rect.Width(),inner_rect.Height()); AppWindow.Add(ClientArea); ClientArea.SetOwner( GetPointer (AppWindow)); ClientArea.HideInvisble(HideInvisble); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } В запускаемом файле есть два входных параметра: ширина панели — создание панели нормальной ширины или широкой панели;

— создание панели нормальной ширины или широкой панели; скрыть невидимое — отображать или скрывать скрытые элементы управления. При создании панели учитывается только один входной параметр — "ширина панели". Вот так мы создаём панель нормальной ширины: int OnInit () { bool result_create= false ; if (!InpTwoButtonsVisible) { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 360 , 344 ); } else { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 420 , 344 ); } if (!result_create) return ( INIT_FAILED );

а так — широкую панель:

int OnInit () { bool result_create= false ; if (!InpTwoButtonsVisible) { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 360 , 344 ); } else { result_create=AppWindow.Create( 0 , "CAppDialog with CMyWndClient" , 0 , 40 , 40 , 420 , 344 ); } if (!result_create) return ( INIT_FAILED );

Код создания панели отличается только задаваемой шириной (360 и 420), и при создании двух кнопок эта ширина не учитывается. Сравните две последних картинки. А теперь наложите их одну на другую:



Видим, что кнопка "Caption" немного выходит за границу панели нормальной ширины — за границу клиенской области. Когда добавляемый элемент управления выходит за границы, он принудительно скрывается от пользователя (но не удаляется и не уничтожается). Процедура определения того, нужно ли скрыть элемент управления, запускается, когда он добавляется в клиентскую область — при вызове метода CWndContainer::Add. В нашем примере метод Add вызывается в AddButton2: bool CMyWndClient::AddButton2( void ) { if (!Add(m_button2)) { Print ( "Add(m_button2) --> false" ); return ( false ); } return ( true ); } bool CWndContainer::Add(CWnd &control) { return (Add((CWnd*) GetPointer (control))); } и последовательно вызывается самое главное — именно здесь определяется, скрывать или нет элемент управления bool CWndContainer::Add(CWnd *control) { if (control== NULL ) return ( false ); control.Shift(Left(),Top()); if (IS_VISIBLE && control.IsVisible()) { control.Visible(Contains(control)); } else control.Hide(); if (IS_ENABLED) control.Enable(); else control.Disable(); return (m_controls.Add(control)); } Задание видимости объекта создаётся ТОЛЬКО В МОМЕНТ ДОБАВЛЕНИЯ элемента управления в клиенскую область. Это и есть недостаток, который может проявиться после сворачивания и разворачивания панели. Пример: оба входных параметра установить в "false", затем свернуть и развернуть панель. В итоге после создания панели кнопка "Caption" создаётся, но она визуально скрыта (так как кнопка выходит за границу клиентской области — она скрывается при добавлении в клиентскую область). Но после того, как панель свернули и развернули, проверка на видимость добавленных элементов уже не производится, и поэтому кнопка Caption будет видна: В данном файле находится класс, унаследованный от класса CWndClient — клиентской области. В этом файле сосредоточен весь функционал: по созданию нашей клиенской области,

по созданию и добавлению элементов управления,

по обработке события разворачивания панели

по обработке событий клика на горизонтальной полосе прокрутки

по обработке событий клика по кнопкам — изменение цвета фона клиенской области и цвета заголовка. Горизонтальный скролл и скрытые элементы управления Так как класс панели наследуется от класса CWndClient, а класс CWndClient представляет собой комбинированный элемент управления "Клиентская область" и является базовым классом для создания областей с полосами прокрутки, то включим в нашей клиентской области горизонтальную полосу прокрутки: bool CMyWndClient::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CWndClient::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!HScrolled( true )) return ( false ); m_scroll_h.MaxPos( 5 ); m_scroll_h.CurrPos( 5 ); Print ( "CurrPos: " ,m_scroll_h.CurrPos()); if (!AddButton1()) Чтобы скролл можно было двигать, задаём количество его градаций: значение максимальной позиции, и сразу позиционируем скролл в крайнее правое положение. Горизонтальный скролл также используется для отлавливания события разворачивания панели — для этого "ловим" событие ON_SHOW для объекта m_scroll_h и вызываем обработчик OnShowScrollH: EVENT_MAP_BEGIN(CMyWndClient) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2) ON_EVENT(ON_SHOW,m_scroll_h,OnShowScrollH) EVENT_MAP_END(CWndClient) EVENT_MAP_BEGIN есть не что иное, как метод OnEvent, записанный макросами из блока "Events" и из блока "Macro of event handling map" файла "Defines.mqh" (подробнее см. в статье Как создать графическую панель любой сложности и как это работает). В обработчике OnShowScrollH проверяем значение внутреннего флага m_hide_invisble (этот флаг принимает значение входной переменной "скрыть невидимое" файла MyWndClient.mq5 через метод CMyWndClient::HideInvisble), и если не нужно скрывать элементы — просто выходим из процедуры: void CMyWndClient::OnShowScrollH( void ) { if (!m_hide_invisble) return ; int total=CWndClient::ControlsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=Control(i); string name=obj.Name(); if ( StringFind (name, "Button" )!=- 1 ) { CButton *button=(CButton*)obj; button.Visible(Contains( GetPointer (button))); ChartRedraw (); } } } Если нужно скрывать невидимые элементы — тогда в цикле по всем объектам клиентской области ищем объекты, содержащие в своём имени "Button", и принудительно проверяем/назначаем видимость. Клики по горизонтальному скроллу Для кликов по горизонтальному скроллу зададим возможность перемещения двух добавленных кнопок по нашей клиентской области. Для этого переопределим обработчики OnScrollLineRight и OnScrollLineLeft — обработчики клика по кнопкам горизонтального скролла. Если был клик на правой кнопке горизонтального скролла, значит перемещаем кнопки (метод ShiftButton) на шаг m_scroll_size. Если был клик на левой кнопке — то двигаем кнопки на шаг "-m_scroll_size", то есть задаём отрицательное смещение: bool CMyWndClient::OnScrollLineRight( void ) { Print ( __FUNCTION__ ); ShiftButton( GetPointer (m_button1),m_scroll_size); ShiftButton( GetPointer (m_button2),m_scroll_size); return ( true ); } bool CMyWndClient::OnScrollLineLeft( void ) { Print ( __FUNCTION__ ); ShiftButton( GetPointer (m_button1),-m_scroll_size); ShiftButton( GetPointer (m_button2),-m_scroll_size); return ( true ); } В методе CMyWndClient::ShiftButton получаем объект с координатами кнопки, задаём сдвиг координат, смещаем кнопку и принудительно проверяем/задаём видимость кнопки: В методе CMyWndClient::ShiftButton получаем объект с координатами кнопки, задаём сдвиг координат, смещаем кнопку и принудительно проверяем/задаём видимость кнопки: bool CMyWndClient::ShiftButton(CButton *button, const int shift) { Print ( __FUNCTION__ ); CRect rect=button.Rect(); rect.Move(rect.left+shift,rect.top); button.Move(rect.left,rect.top); button.Visible(Contains( GetPointer (button))); return ( true ); } Вот как это выглядит (не забудьте параметр "скрыть невидимое" поставить в значение true):







Новые проекты. Чем они могут помочь в изучении панелей?

Чтобы что-то написать, всегда приходится изучать код. В случае с созданием панелей изучение классов может быть очень трудоёмким. В основном это связано с тем, что нет визуального представления структуры классов. А еще сразу очень трудно понять, какие классы стандартной библиотеки были вовлечены в создание панелей.

К счастью, не так давно были представлены Новые Проекты в редакторе MetaEditor.



Проект — это отдельный файл с расширением "MQPROJ", в котором хранятся настройки программы, параметры компиляции и информация обо всех используемых файлах. Для удобной работы с проектом предусмотрена отдельная вкладка в Навигаторе. В ней по категориям отображаются все используемые файлы: включаемые, ресурсные, заголовочные и т.д.



Посмотрите на описание отдельно создаваемой вкладки: "В ней по категориям отображаются все используемые файлы: включаемые, ресурсные, заголовочные и т.д."! А ведь это как раз, что нам надо!

Попробуем создать проект из последнего файла "Live panel and button Clicks.mq5". Для этого кликнем правой кнопкой по файлу "Live panel and button Clicks.mq5" и в выпадающем меню выберем пункт "Новый проект из исходного файла":





В результате будет создан новый проект, а в окне "Навигатор" откроется вкладка "Проект", в которой можно увидеть все используемые файлы:





и "Wnd.mqh" (в нем класс CWnd), и "Dialog.mqh (в нем классы CDialog и CAppDialog), и Button.mhq (класс CButton). Из этой вкладки удобно переходить в нужный класс. Это намного удобнее перехода по вкладкам редактора MetaEditor. Например, у меня есть небольшой "зоопарк" из самых различных файлов. Перейти из него, например в Dialog.mqh через поиск во вкладках проблематично:





Заключение

В статье показан довольно необычный способ доступа к свойствам "Цвет фона", "Цвет рамки" и "Цвет заголовка" для элементов управления панели. Лично я раньше такого способа не встречал. Весь фокус кроется в знании, что все элементы панели наследуются от родительского класса CWnd, а значит объект — класс создаваемой панели — есть контейнер для всех элементов управления. Значит, можно в цикле пройтись по всем элементам управления и получить/установить нужные свойства.