Как создать графическую панель любой сложности и как это работает

Содержание



Введение



До сих пор большинство программистов, которые пишут индикаторы и советники для платформы MetaTrader 5, почти не пользуются возможностями по созданию графических интерфейсов в своих приложениях. Основная причина такого положения дел, на мой взгляд, заключается в том, что классы Панели и диалоги из Стандартной библиотеки содержат только сухое описание методов. Да, для многих графических контролов в справке даны примеры кода с комментариями. Но без полного понимания устройства и идеологии, заложенной в них, нельзя создавать собственные панели.

Я постарался разобраться, как и что в них устроено, и хочу поделиться с остальными разработчиками теми знаниями, которые мне удалось самостоятельно получить. Начал я с простого приложения, которое создает графическую панель на основе класса CAppDialog: последовательными шагами вносил в него правки и разбирался в полученных результатах.



Из этой статьи вы узнаете всё необходимое о классе CAppDialog: как создать панель и какой минимальный набор функций нужно прописать, как добавить в нее дополнительные элементы (например, кнопки). Мы посмотрим, из каких объектов состоит панель и каков порядок их создания. Также я покажу, какие константы используются при создании панели и как их изменить. Нелишней будет и информация о том, как можно быстро сломать любую панель.



Создаем панель на основе CAppDialog

Для начала — немного справочной информации.

Класс CAppDialog — класс комбинированного элемента управления "Диалог приложения". Класс CAppDialog предназначен для визуального объединения группы функционально связанных разнородных элементов в пределах одной MQL5-программы.

Вот минимальный код, который создаёт панель:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Controls\Dialog.mqh> CAppDialog AppWindow; int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 )) return ( INIT_FAILED ); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Результат работы советника "LearnCAppDialog.mq5" — созданная панель управления:





Советник "LearnCAppDialog.mq5" содержит минимальный набор команд, необходимый для создания и функционирования панели. Итак, по шагам:

объявляем на глобальном програмном уровне экземпляр класса CAppDialog:

#include <Controls\Dialog.mqh> CAppDialog AppWindow;

создаём панель AppWindow и запускаем панель в работу:

int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 )) return ( INIT_FAILED ); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

передаём события ChartEvent в панель& AppWindow :

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

и последнее, очень важное:

уничтожаем элемент управления — вызываем метод Destroy

void OnDeinit ( const int reason) { AppWindow.Destroy(reason); }

Если не уничтожать панель, то будем получать при каждой смене таймфрейма или смене символа нагромождение из элементов, оставшихся от предыдущей панели.

Что умеет AppWindow

Теоретически, панель на базе класса CAppDialog может обрабатывать такие события:

#define ON_CLICK ( 0 ) #define ON_DBL_CLICK ( 1 ) #define ON_SHOW ( 2 ) #define ON_HIDE ( 3 ) #define ON_CHANGE ( 4 ) #define ON_START_EDIT ( 5 ) #define ON_END_EDIT ( 6 ) #define ON_SCROLL_INC ( 7 ) #define ON_SCROLL_DEC ( 8 ) #define ON_MOUSE_FOCUS_SET ( 9 ) #define ON_MOUSE_FOCUS_KILL ( 10 ) #define ON_DRAG_START ( 11 ) #define ON_DRAG_PROCESS ( 12 ) #define ON_DRAG_END ( 13 ) #define ON_BRING_TO_TOP ( 14 ) #define ON_APP_CLOSE ( 100 )

Эти события взяты из блока Events файла [data folder]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh. Это клик, двойной клик, начало и окончание редактирования, получение фокуса, перетаскивание (начало, в процессе и окончание), показ и скрытие панели. Примеры работы с этими событиями можно посмотреть в примерах раздела Панели и диалоги. Например, в примере CRadioGroup идёт обработка события "ON_CHANGE", а в примере CScrollV — обработка событий "ON_SCROLL_INC" и "ON_SCROLL_DEC".

Структура объекта CAppDialog

Если запустить советник "LearnCAppDialog.mq5" на пустом графике, то по нажатию "Ctrl"+"B" и клику на кнопке "Все" можно увидеть все объекты, из которых состоит панель:





Порядок создания и наложения объектов из раздела Панели и диалоги Стандартной библиотеки выглядит следующим образом. Сначала создается объект "Border", в его границах добавляется фон панели в виде объекта "Back", на фон накладывается клиентская область "ClientBack", внутри которой могут находится дочерние контролы. В верхнюю часть панели добавляются объект "Caption" с названием панели и две кнопки для управления.



Если отобразить процесс схематично, то эти объекты создаются и располагаются в следующем порядке:

Объект "Border" — это OBJ_RECTANGLE_LABEL у которого (по умолчанию для всех панелей) устанавливается белый цвет рамки. То есть задача объекта "Border" — чисто эстетическая: отобразить белую рамку, при этом само тело объекта "Border" будет скрыто объектом "Back".





Схема наследования объектов

На первый взгляд, в разделе Панели и диалоги слишком много классов с обширными связями и структурой наследования. На самом деле иерархия очень простая, и если вы поймете, из чего состоит и как создается объект CAppDialog, то с пониманием всех остальных классов сложностей возникнуть не должно. Вот схема наследования всех классов из Стандартной библиотеки:





В советнике "LearnCAppDialog.mq5" панель AppWindow состоит из шести объектов, каждый из которых выполняет свою задачу.







Панель на базе CAppDialog может быть создана как из эксперта, так и из индикатора. При этом создание панели отличается, в зависимости от того, какой тип программы (эксперт или индикатор) создаёт панель и в каком подокне работает программа:

если программа является экспертом (тип запущенной программы PROGRAM_EXPERT) — тогда панель создаётся ТОЛЬКО в главном окне (номер окна "0") и только при помощи метода CAppDialog::CreateExpert ;

; если программа является индикатором (тип запущенной программы PROGRAM_INDICATOR) — тогда проверяется номер окна, в котором запущена программа :

: если это главное окно (номер окна "0"), то панель создаётся при помощи метода CAppDialog:: CreateIndicator ;

;

если это подокно — панель создаётся при помощи метода CAppDialog::CreateExpert.

Особенность метода CAppDialog::CreateIndicator в том, что при создании панель автоматически:

подстраивается под ширину окна;

под ширину окна; подстраивает под себя высоту окна.



Пример панели-индикатора [data folder]\MQL5\Indicators\Examples\Panels\SimplePanel\SimplePanel.mq5 после создания и после минимизации:





"CreateExpert" создаёт панель в главном окне (номер окна равен "0"), и подразумевается, что программа, создающая панель, является советником.

Есть исключение из этих правил: можно из индикатора создать панель в главном окне. В таком случае будет применён метод создания панели "CreateIndicator".

Где заложены основные константы для создания объектов и как их переопределить через #undef

Код будет реализован в советнике "AppWindowEditDefine.mq5".

Основные константы панели и элементов управления расположены в файле [data folder]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh, который подключается в классе CWnd:

#include "Rect.mqh" #include "Defines.mqh" #include <Object.mqh> class CDragWnd;

Напомню иерархию наследования:

CWnd

CWndContainer



CDialog





CAppDialog

Особенно нас будет интересовать вот эта группа констант:

#define CONTROLS_FONT_NAME "Trebuchet MS" #define CONTROLS_FONT_SIZE ( 10 ) #define CONTROLS_COLOR_TEXT C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_COLOR_TEXT_SEL White #define CONTROLS_COLOR_BG White #define CONTROLS_COLOR_BG_SEL C'0x33,0x99,0xFF' #define CONTROLS_BUTTON_COLOR C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG C'0xDD,0xE2,0xEB' #define CONTROLS_BUTTON_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_LABEL_COLOR C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_EDIT_COLOR C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_EDIT_COLOR_BG White #define CONTROLS_EDIT_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_SCROLL_COLOR_BG C'0xEC,0xEC,0xEC' #define CONTROLS_SCROLL_COLOR_BORDER C'0xD3,0xD3,0xD3' #define CONTROLS_CLIENT_COLOR_BG C'0xDE,0xDE,0xDE' #define CONTROLS_CLIENT_COLOR_BORDER C'0x2C,0x2C,0x2C' #define CONTROLS_LISTITEM_COLOR_TEXT C'0x3B,0x29,0x28' #define CONTROLS_LISTITEM_COLOR_TEXT_SEL White #define CONTROLS_LISTITEM_COLOR_BG White #define CONTROLS_LISTITEM_COLOR_BG_SEL C'0x33,0x99,0xFF' #define CONTROLS_LIST_COLOR_BG White #define CONTROLS_LIST_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_CHECKGROUP_COLOR_BG C'0xF7,0xF7,0xF7' #define CONTROLS_CHECKGROUP_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_RADIOGROUP_COLOR_BG C'0xF7,0xF7,0xF7' #define CONTROLS_RADIOGROUP_COLOR_BORDER C'0xB2,0xC3,0xCF' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT White #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK C'0xB6,0xB6,0xB6' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG C'0xF0,0xF0,0xF0' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CAPTION_TEXT C'0x28,0x29,0x3B' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG C'0xF7,0xF7,0xF7' #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER C'0xC8,0xC8,0xC8'

Чтобы изменить эти макроподстановки нужно примерить директиву #undef:

Директива #undef предназначена для отмены макроса, объявленного ранее.



Таким образом, получается следующий алгоритм: отменяем макрос, объявленный ранее; снова объявляем макрос, только уже с изменённым параметром. Для этого нужно выполнить следующую хитрость: подключить файл "Defines.mqh" ПЕРЕД "Dialog.mqh":

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.001" #property description "Control Panels and Dialogs. Demonstration class CBmpButton" #include <Controls\Defines.mqh>

после подключения "Defines.mqh" отменяем макросы:

#undef CONTROLS_FONT_NAME #undef CONTROLS_FONT_SIZE #undef CONTROLS_BUTTON_COLOR #undef CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG #undef CONTROLS_BUTTON_COLOR_BORDER #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_CAPTION_TEXT #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG #undef CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER

прописываем входные параметры:

input string font_name = "Trebuchet MS" ; input int font_size = 10 ; input color button_color = C'0x3B,0x29,0x28' ; input color button_color_bg = C'0xDD,0xE2,0xEB' ; input color button_color_border = C'0xB2,0xC3,0xCF' ; input color dialog_color_border_light = White; input color dialog_color_border_dark = C'0xB6,0xB6,0xB6' ; input color dialog_color_bg = C'0xF0,0xF0,0xF0' ; input color dialog_color_caption_text = C'0x28,0x29,0x3B' ; input color dialog_color_client_bg = C'0xF7,0xF7,0xF7' ; input color dialog_color_client_border = C'0xC8,0xC8,0xC8' ;

и самое интересное: снова объявляем макросы, но уже в качестве значений подставляем входные параметры:

#define CONTROLS_FONT_NAME font_name #define CONTROLS_FONT_SIZE font_size #define CONTROLS_BUTTON_COLOR button_color #define CONTROLS_BUTTON_COLOR_BG button_color_bg #define CONTROLS_BUTTON_COLOR_BORDER button_color_border #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_LIGHT dialog_color_border_light #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BORDER_DARK dialog_color_border_dark #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_BG dialog_color_bg #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CAPTION_TEXT dialog_color_caption_text #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BG dialog_color_client_bg #define CONTROLS_DIALOG_COLOR_CLIENT_BORDER dialog_color_client_border #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\BmpButton.mqh>

Пример работы:









Еще раз закрепляем, как устроен CAppDialog

Наша панель — это объект класса CAppDialog. Он унаследовал от класс CWndContainer метод ControlsTotal (количество элементов управления в контейнере). Это даёт возможность в цикле обойти все элементы управления панели и что-нибудь с ними сделать. А объявлены эти элементы в области private родительского класса CDialog:

class CDialog : public CWndContainer { private : CPanel m_white_border; CPanel m_background; CEdit m_caption; CBmpButton m_button_close; CWndClient m_client_area; protected :

Также, если пройтись отладчиком, можно увидеть, как создаются эти объекты:

bool CDialog::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CWndContainer::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_panel_flag && !CreateWhiteBorder()) return ( false ); if (!CreateBackground()) return ( false ); if (!CreateCaption()) return ( false ); if (!CreateButtonClose()) return ( false ); if (!CreateClientArea()) return ( false );

и, главное, какие им присваиваются имена: m_white_border -> "29437Border", m_background -> "29437Back", m_caption -> "29437Caption", m_button_close -> "29437Close", m_client_area -> "29437Client". В этих именах число "29437" — идентификатор панели на время её жизни.

Таким образом, можно для элементов панели изменить некоторые свойства. Например, изменим цвет для объектов "m_client_area" и "m_background":

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Controls\Dialog.mqh> CAppDialog AppWindow; int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 )) return ( INIT_FAILED ); int total=AppWindow.ControlsTotal(); CWndClient*myclient; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=AppWindow.Control(i); string name=obj.Name(); PrintFormat ( "%d is %s" ,i,name); if ( StringFind (name, "Client" )> 0 ) { CWndClient *client=(CWndClient*)obj; client.ColorBackground( clrRed ); myclient=client; Print ( "client.ColorBackground(clrRed);" ); ChartRedraw (); } if ( StringFind (name, "Back" )> 0 ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrGreen ); Print ( "panel.ColorBackground(clrGreen);" ); ChartRedraw (); } } AppWindow.Delete(myclient); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Обратите внимание на строку: в ней вызывается метод CWndContainer::Delete — удаление элемента из группы (контейнера). После того, как элемент "m_client_area" удален из группы, при перемещении панели команда на перемещение не будет передаваться объекту "m_client_area". Клиентская область останется на месте:





Но, тем не менее, при закрытии панели элемент "m_client_area" будет удалён с графика вместе с другими ее элементами.

А теперь тот же пример, только вместо метода CWndContainer::Delete применим метод CWndContainer::Destroy — уничтожим объект "m_client_area":

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Controls\Dialog.mqh> CAppDialog AppWindow; int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 )) return ( INIT_FAILED ); int total=AppWindow.ControlsTotal(); CWndClient*myclient; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd*obj=AppWindow.Control(i); string name=obj.Name(); PrintFormat ( "%d is %s" ,i,name); if ( StringFind (name, "Client" )> 0 ) { CWndClient *client=(CWndClient*)obj; client.ColorBackground( clrRed ); myclient=client; Print ( "client.ColorBackground(clrRed);" ); ChartRedraw (); } if ( StringFind (name, "Back" )> 0 ) { CPanel *panel=(CPanel*) obj; panel.ColorBackground( clrGreen ); Print ( "panel.ColorBackground(clrGreen);" ); ChartRedraw (); } } Sleep ( 5000 ); myclient.Destroy(); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Вот как это выглядит: 5 секунд сна после создания панели, после чего клиентская область уничтожается:









Как добавить новые элементы управления — две кнопки

Модифицируем советник из раздела "Создаем панель на основе CAppDialog": добавим на панель две кнопки на базе класса CButton и сохраним его под именем "AppWindowTwoButtons.mq5". Перед добавлением самих кнопок (как, впрочем, и при проектировании любых панелей) нужно предварительно представить, какие размеры будут иметь кнопки и где они будут расположены. Допустим, что рисунок ниже и есть та самая панель с кнопками, которую мы будем строить:





Здесь:

" TOP " — отступ от верхней границы клиентской области (за этот размер будет отвечать константа "INDENT_TOP");

" — отступ от верхней границы клиентской области (за этот размер будет отвечать константа "INDENT_TOP"); " LEFT " — отступ от левой границы клиентской области (за этот размер будет отвечать константа "INDENT_LEFT");

" — отступ от левой границы клиентской области (за этот размер будет отвечать константа "INDENT_LEFT"); " HEIGHT " — высота кнопки (за этот размер будет отвечать константа "BUTTON_HEIGHT");

" — высота кнопки (за этот размер будет отвечать константа "BUTTON_HEIGHT"); "WIDTH" — ширина кнопки (за этот размер будет отвечать константа "BUTTON_WIDTH").

Также понадобится ещё одна константа — минимальный отступ по горизонтали между элементами управления. Назовём его "CONTROLS_GAP_X".

Для использования класса CButton этот класс сначала нужно подключить:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.001" #property description "Control Panels and Dialogs. Demonstration class CButton" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh>

Далее прописываем константы размеров и расположения кнопок:

#define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 )

Объявляем на глобальном програмном уровне два экземпляра класса CButton:

#define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) CAppDialog AppWindow; CButton m_button1; CButton m_button2; int OnInit ()

Объявление кнопок на глобальном програмном уровне — это плохой стиль, так как эти экземпляры (и, соответственно, их методы) будут видны из любого места советника. Но сейчас это сделано сознательно, для сокращения объема кода.

OnInit() изменится незначительно — будут добавлены вызовы и проверки результатов создания кнопок:

int OnInit () { if (!AppWindow.Create( 0 , "AppWindow with Two Buttons" , 0 , 40 , 40 , 380 , 344 )) return ( INIT_FAILED ); if (!CreateButton1()) return ( false ); if (!CreateButton2()) return ( false ); AppWindow.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }





На примере "CreateButton1()" подробнее остановимся на процессе создания и ПРИВЯЗЫВАНИЯ кнопки к панели.

От класса CButton будем использовать метод "Create" — создание кнопки:





и метод "Text" — устанавливаем надпись на кнопке (причём метод "Text" унаследован от класса CWndObj) :





На данном этапе кнопка создана, но существует отдельно от панели. Для того, чтобы их объединить, нужно выполнить метод CDialog::Add — добавить кнопку в клиентскую область панели:

if (!AppWindow.Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); }

И теперь код создания кнопки полностью:

bool CreateButton1( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create( 0 , "Button1" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Button1" )) return ( false ); if (!AppWindow.Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); }

Не забываем о том, что в OnDeinit() нужно уничтожить панель, а в OnChartEvent() — все события передавать в форму:

void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); AppWindow.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { AppWindow.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Как происходит перемещение вложенных контролов и их отрисовка

Напомню, что панель AppWindow — объект класса CAppDialog, который является потомком CDialog. В свою очередь, CDialog наследуется от CWndContainer:

Класс CWndContainer — базовый класс для группы элементов управления Стандартной библиотеки.



То есть родительский класс CWndContainer управляет перемещением всей группы элементов управления, входящих в панель.

Перемещение всех элементов управления панели производится в "CWndContainer::Shift" в цикле.

bool CWndContainer::Shift( const int dx, const int dy) { if (!CWnd::Shift(dx,dy)) return ( false ); int total=m_controls.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CWnd *control=Control(i); if (control== NULL ) continue ; control.Shift(dx,dy); } return ( true ); }

На примере панели из справки CBmpButton (у меня данный пример лежит в папке \MQL5\Experts\MyExp\Help\With the Panel. EN\ControlsBmpButton.mq5).

В метод "CWndContainer::Shift" попадаем так:









Добавим в CAppDialog группу элементов с помощью класса CDialog

Выше был показан пример панели с двумя кнопками. Помните, я там говорил, что объявление кнопок на глобальном программном уровне — нехороший пример? Рассмотрим более правильный пример: весь код создания панели и кнопок разместим в классе-наследнике от CAppDialog. Пример создания панели: "AppWindowTwoButtonsClass.mq5".

Класс "CAppWindowTwoButtons" — наследник CAppDialog, содержит следующие методы:

Создание

Create Создание главного элемента управления — панель CreateButton1 Создание подчинённого элемента управления — кнопка #1 CreateButton2 Создание подчинённого элемента управления — кнопка #2

Код "AppWindowTwoButtonsClass.mq5": цветом выделен код, который теперь находится в классе:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.000" #property description "Control Panels and Dialogs. Demonstration class CButton" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) class CAppWindowTwoButtons : public CAppDialog { private : CButton m_button1; CButton m_button2; public : CAppWindowTwoButtons( void ); ~CAppWindowTwoButtons( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); }; CAppWindowTwoButtons::CAppWindowTwoButtons( void ) { } CAppWindowTwoButtons::~CAppWindowTwoButtons( void ) { } bool CAppWindowTwoButtons::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!CreateButton1()) return ( false ); if (!CreateButton2()) return ( false ); return ( true ); } CAppWindowTwoButtons ExtDialog; int OnInit () { if (!ExtDialog.Create( 0 , "AppWindowClass with Two Buttons" , 0 , 40 , 40 , 380 , 344 )) return ( INIT_FAILED ); ExtDialog.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); ExtDialog.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } bool CAppWindowTwoButtons::CreateButton1( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create( 0 , "Button1" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Button1" )) return ( false ); if (!Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); } bool CAppWindowTwoButtons::CreateButton2( void ) { int x1=INDENT_LEFT+ 2 *(BUTTON_WIDTH+CONTROLS_GAP_X); int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button2.Create( 0 , "Button2" , 0 ,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button2.Text( "Button2" )) return ( false ); if (!Add(m_button2)) return ( false ); return ( true ); }

На основе примера "AppWindowTwoButtonsClass.mq5" рассмотрим алгоритм создания панели и элементов управления. Все действия происходят в функции CAppWindowTwoButtons::Create.

Создаётся сама панель:



if (!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false );

Создаются подчинённые элементы управления:



if (!CreateButton1()) return ( false ); if (!CreateButton2()) return ( false );

И самое главное: когда кнопка создана, она ещё не является подчинённым элементом нашей панели, а существует сама по себе. Чтобы сделать ее одним из подчинённых элементов панели, надо вызвать метод Add (вызывается метод CDialog::Add — элемент управления добавляется в клиентскую область по указателю/ссылке) ... if (! Add (m_button1)) return ( false ); ... if (! Add (m_button2)) return ( false ); ... После добавления элемент управления становится подчинённым панели: все события теперь будут распределяться централизованно, от панели к подчинённым элементам управления.

Как переопределить поведение стандартных элементов

Если свернуть панель, то она будет всегда позиционироваться в координате (10;10). При этом свёрнутая панель частично перекрывается кнопками быстрой торговли:

Исправим такое позиционирование, а заодно будем учитывать, развёрнута ли панель быстрой торговли. Для этого нужно переопределить родительский метод CAppDialog::Minimize. На основе кода "AppWindowTwoButtons.mq5" из главы "Добавим в CAppDialog группу элементов с помощью класса CDialog" создадим пример "AppWindowCorrectMinimization.mq5"

Изменения: объявляем метод "Minimize":

protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); virtual void Minimize( void ); };

и прописываем тело метода:

void CAppWindowCorrectMinimization::Minimize( void ) { long one_click_visible=- 1 ; if (! ChartGetInteger (m_chart_id, CHART_SHOW_ONE_CLICK , 0 ,one_click_visible)) { Print ( __FUNCTION__ + ", Error Code = " , GetLastError ()); } int min_y_indent= 28 ; if (one_click_visible) min_y_indent= 100 ; int current_y_top=m_min_rect.top; int current_y_bottom=m_min_rect.bottom; int height=current_y_bottom-current_y_top; if (m_min_rect.top!=min_y_indent) { m_min_rect.top=min_y_indent; m_min_rect.bottom=m_min_rect.top+height; } CAppDialog::Minimize(); }

Как читать встроенные макросы вида обработки событий

Панель может обрабатывать следующие виды событий (взято из [date folder]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh" в блок "Events") #define ON_CLICK ( 0 ) #define ON_DBL_CLICK ( 1 ) #define ON_SHOW ( 2 ) #define ON_HIDE ( 3 ) #define ON_CHANGE ( 4 ) #define ON_START_EDIT ( 5 ) #define ON_END_EDIT ( 6 ) #define ON_SCROLL_INC ( 7 ) #define ON_SCROLL_DEC ( 8 ) #define ON_MOUSE_FOCUS_SET ( 9 ) #define ON_MOUSE_FOCUS_KILL ( 10 ) #define ON_DRAG_START ( 11 ) #define ON_DRAG_PROCESS ( 12 ) #define ON_DRAG_END ( 13 ) #define ON_BRING_TO_TOP ( 14 ) #define ON_APP_CLOSE ( 100 ) Эти события обрабатываются в методе CAppDialog::OnEvent. Для облегчения визуального восприятия различных видов событий в [date folder]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh" в блоке "Macro of event handling map" описаны несколько макросов: #define INTERNAL_EVENT (- 1 ) #define EVENT_MAP_BEGIN (class_name) bool class_name::OnEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { #define EVENT_MAP_END (parent_class_name) return (parent_class_name::OnEvent(id,lparam,dparam,sparam)); } #define ON_EVENT (event,control,handler) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==control.Id()) { handler(); return ( true ); } #define ON_EVENT_PTR (event,control,handler) if (control!= NULL && id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==control.Id()) { handler(); return ( true ); } #define ON_NO_ID_EVENT (event,handler) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM )) { return (handler()); } #define ON_NAMED_EVENT (event,control,handler) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM ) && sparam==control.Name()) { handler(); return ( true ); } #define ON_INDEXED_EVENT (event,controls,handler) { int total= ArraySize (controls); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==controls[i].Id()) return (handler(i)); } #define ON_EXTERNAL_EVENT (event,handler) if (id==(event+ CHARTEVENT_CUSTOM )) { handler(lparam,dparam,sparam); return ( true ); } Благодаря макросам из блока "Events" и из блока "Macro of event handling map", метод OnEvent в панели принимает такой вид: EVENT_MAP_BEGIN (CControlsDialog) ON_EVENT ( ON_CLICK ,m_bmpbutton1,OnClickBmpButton1) ON_EVENT ( ON_CLICK ,m_bmpbutton2,OnClickBmpButton2) EVENT_MAP_END (CAppDialog) Напомню, что данный код взят из справки CBmpButton, и здесь "CControlsDialog" — экземпляр класса CAppDialog, панель в виде класса. Учитывая макросы из блока "Macro of event handling map", метод OnEvent будет таким:

bool CControlsDialog::OnEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id==( ON_CLICK + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==m_bmpbutton1.Id()) { OnClickBmpButton1(); return ( true ); } if (id==( ON_CLICK + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==m_bmpbutton2.Id()) { OnClickBmpButton2(); return ( true ); } return (CAppDialog::OnEvent(id,lparam,dparam,sparam)); } и после применения стилизатора: bool CControlsDialog::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id==( ON_CLICK + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==m_bmpbutton1.Id()) { OnClickBmpButton1(); return ( true ); } if (id==( ON_CLICK + CHARTEVENT_CUSTOM ) && lparam==m_bmpbutton2.Id()) { OnClickBmpButton2(); return ( true ); } return (CAppDialog::OnEvent(id,lparam,dparam,sparam)); } Полученный код можно прочесть так: если получено пользовательское событие клик по элементу "m_bmpbutton1" — тогда будет вызван метод OnClickBmpButton1(). Если же получено пользовательское событие клик по элементу "m_bmpbutton2" — тогда будет вызван метод OnClickBmpButton2(). Пример обработки событий На базе "AppWindowTwoButtonsClass.mq5" создадим "AppWindowTwoButtonsClasssEvents.mq5" — будут добавлены обработчики событий клика по кнопке. Шаг первый — объявляем OnEvent, а также OnClickButton1 и OnClickButton2. class CAppWindowTwoButtons : public CAppDialog { private : CButton m_button1; CButton m_button2; public : CAppWindowTwoButtons( void ); ~CAppWindowTwoButtons( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); void OnClickButton1( void ); void OnClickButton2( void ); }; Шаг второй: метод OnEvent, который благодаря макросам из блока "Events" и из блока "Macro of event handling map" файла [date folder]\MQL5\Include\Controls\Defines.mqh" принимает такой вид: protected : bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); void OnClickButton1( void ); void OnClickButton2( void ); }; EVENT_MAP_BEGIN(CAppWindowTwoButtons) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2) EVENT_MAP_END(CAppDialog) Теперь нужно написать тело функций OnClickButton1 и OnClickButton2. Пусть клик по кнопке 1 будет отвечать за открытие BUY позиции, а клик по кнопке 2 — за закрытие позиции. Для этого сначала изменим надпись на кнопках (изменения, соответственно, происходят в CreateButton1 и CreateButton2): if (!m_button1.Text( "Open BUY" )) return ( false ); if (!m_button2.Text( "Close" )) return ( false ); Теперь определимся, какие классы нужно подключить: для торговли нужен CTrade, для работы с позициями — CPositionInfo, а тип торгового счёта будем получать из CAccountInfo: #property description "Control Panels and Dialogs. Demonstration class CButton" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> Чтобы работать с этими классами, объявим в секции protected нашей панели экземпляры этих классов: class CAppWindowTwoButtons : public CAppDialog { protected : CPositionInfo m_position; CTrade m_trade; CAccountInfo m_account; private : CButton m_button1; Методы обработки кликов: void CAppWindowTwoButtons::OnClickButton1( void ) { if (m_account.TradeMode()== ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO ) m_trade.Buy( 1.0 ); } void CAppWindowTwoButtons::OnClickButton2( void ) { if (m_account.TradeMode()== ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO ) for ( int i= PositionsTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--) if (m_position.SelectByIndex(i)) if (m_position. Symbol ()== Symbol ()) m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); } Теперь панель при работе на демо-счёте превращается в торговую панель: клик по первой кнопке вызвает открытие позиции BUY, а клик по второй кнопке — закрытие всех позиций.

Попробуйте создать панель самостоятельно — это несложно!



В статье представлена общая схема наследования классов из раздела Панели и диалоги. На примере класса CAppDialog показано, как создается и управляется любая графическая панель на основе Стандартной библиотеки. Кроме того, рассмотрено, как можно получить доступ к свойствам любых графических объектов, из которых состоит панель на базе CAppDialog. Точно так же вы можете работать с любым потомком класса CWnd.

Для быстрого понимания устройства графических объектов в статье продемонстрированы несколько нестандартных приемов по изменению свойств внутренних контролов панели на базе CAppDialog:

Надеюсь, что приведённые примеры помогут вам при создании панелей на базе CAppDialog. Также рекомендую изучить отдельные примеры создания элементов управления, приведенные в разделе Панели и диалоги.

Наименование файла Комментарий LearnCAppDialog.mq5 Минимальный код панели на базе класса CAppDialog AppWindowEditDefine.mq5 Советник-панель, которая переопределяет константы из Defines.mqh LearnCAppDialog_1.mq5 Изменяет цвет для объектов "m_client_area" и "m_background" LearnCAppDialog_2.mq5 Вместо метода CWndContainer::Delete применим метод CWndContainer::Destroy — уничтожим объект "m_client_area" AppWindowTwoButtons.mq5 Панель с добавленными двумя кнопками AppWindowTwoButtonsClass.mq5 Панель, с добавленными двумя кнопками, в виде класса AppWindowCorrectMinimization.mq5 Пример исправления позиционирования панели по умолчанию AppWindowTwoButtonsClasssEvents.mq5 Панель, с добавленными двумя кнопками, в виде класса. Обработка событий кнопок



