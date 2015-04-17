Торговые идеи на основе направления и скорости движения цен

Введение

Давно известно, что все ликвидные рынки при движении цен имеют некоторую цикличность в виде волны, которая сначала нарастает, а потом спадает. Это хорошо видно на графиках старших таймфреймов. Синусоидальная природа говорит о том, что цена имеет некую инерционность, а иначе это выглядело бы как зигзаг - резкие движения вверх и вниз за короткие промежутки времени. Давайте попытаемся разобраться в том, почему это происходит, и как это можно использовать в торговле.





Начало движения и инерция

Любое движение в нашем мире имеет такие характеристики как направление, ускорение, скорость. На ликвидных рынках оно также поддается этим характеристикам. Из этого следует важное правило - ни одно сильное направленное перемещение цены на рынках резко никогда не заканчивается, это как поезд, который при торможении на полном ходу с составом может иметь тормозной путь до километра.

Когда же происходит начало тренда? Когда мнение большинства участников рынка меняется на противоположное по каким-либо причинам, будь то глобальная перемена курса, изменение важных факторов, влияющих на рынок или новости. После этого складывается твердое общее мнение и тренд начинается. Участник рынка все больше уверены в том, что движение набирает силу и продолжится, входят крупные игроки с большими позициями, поэтому движение имеет уже свою направленность, ускорение и определенную скорость развития. Вот тут и начинают зарабатывать те, кто вошли в начале этого движения, дали ему импульс и скорость. Позже уже по худшей цене входят остальные трейдеры, но в отличие от первых, они лишь пытаются использовать само направление движения цены.

Когда же настают перемены, тренд завершается. Почему же движение еще некоторое время продолжается, а не резко меняется? Это происходит из-за того, что те, кто разгонял и толкал цену в нужном им направлении, уже закрывают свои позиции и тормозят тренд, а те, кто лишь "ловил волну", продолжают верить, что ничего не изменилось и даже пытаются сами двигать цену. Но тут "поезд" не только останавливается, но и начинает двигаться в противоположном направлении, и для них все заканчивается.





Торговая идея и как не попасть под "поезд"

Идея использования движения и получения прибыли основывается на анализе глубины текущего тренда, т.е. его величины и длительности.

Для наглядности примера используем стандартные индикаторы: осциллятор Индекс Относительной силы RSI (Relative Strength Index) и индикатор Ускорения/Замедления AC (Acceleration/Deceleration).

1. Условия для входа в рынок

Первый индикатор мы будем использовать как показатель того, насколько далеко и глубоко ушла цена в текущем движении.

Для этого будут установлены уровни, которые помогут это определить:

Рис. 1. Уровни осциллятора RSI

Критерии оценки глубины движения цены:

Зона между уровнями 40 - 60 считается зоной флэта (бокового движения). Когда цена находится в этой зоне, тренда нет. Присвоим отсутствию направленного движения индекс 0.



Зоны движения цены на покупку:



Зона 60-70 - это возможное начало движения в сторону повышения. Присвоим движению цены индекс 1.

Зона 70-80 - движение уже более отчетливо в сторону повышения. Набирает ход. Присваиваем индекс 2.

Зона 80-90 - движение уже имеет устойчивую направленность. Ход набран. Присваиваем ему индекс 3.

Зона 90-100. Как правило, это очень сильное однонаправленное движение без откатов. Встречается нечасто. Индекс его движения ставим 4.

Аналогично проиндексируем цены на продажу:

Зона 30-40, начало движения на понижение. Индекс равен -1.

Зона 20-30. Набирает ход. Индекс -2.

Зона 10-20. Устойчивое направление вниз. Индекс -3.

Зона 0-10. Зона однонаправленного сильного движения. Индекс -4.

На языке MQL4 данное условие опишем следующим образом:

double rsi= iRSI ( Symbol (),tf,period, PRICE_CLOSE , 0 ); index_rsi = 0 ; if (rsi> 90.0 ) index_rsi= 4 ; else if ( rsi > 80.0 ) index_rsi = 3 ; else if ( rsi > 70.0 ) index_rsi = 2 ; else if ( rsi > 60.0 ) index_rsi = 1 ; else if ( rsi < 10.0 ) index_rsi = - 4 ; else if ( rsi < 20.0 ) index_rsi = - 3 ; else if ( rsi < 30.0 ) index_rsi = - 2 ; else if ( rsi < 40.0 ) index_rsi = - 1 ;

Индикатор Ускорения/Замедления AC Билла Уильямса будем использовать по прямому назначению, а именно, измерять скорость и ускорение текущего движения.

Рис. 2. Индикатор AC

Критерии оценки скорости:

Рост на повышение.

Первым критерием будет сравнение значений двух гистограмм, текущей и предыдущей. Если текущая больше предыдущей, то это будет возможное ускорение на повышение цены. Определим это как индекс скорости, равный 1.

Второй критерий - это сравнение 3 соседних баров от нулевого до второго. Если значение каждого последующего больше предыдущего, то это можно классифицировать как увеличение ускорения, индекс скорости ставим равным 2.

Аналогичное сравнение 4 баров на условие, что каждый предыдущий меньше последующего. Индекс скорости равен 3.

Сравнение 5 последних баров с учетом текущего на то же самое условие. Индекс скорости 4.

Рост на понижение.

Аналогично. Сравнение текущего бара и предыдущего. Если текущий уступает бару до него, индекс скорости равен -1.

Сравнение 3 баров на уменьшение от предыдущего к текущему. Индекс равен -2.

Сравнение 4 баров. Индекс равен -3.

Сравнение 5 баров. Индекс равен -4.

На языке MQL4 это будет выглядеть так:

double ac[]; ArrayResize (ac, 5 ); for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) ac[i]= iAC ( Symbol (),tf,i); index_ac= 0 ; if (ac[ 0 ]>ac[ 1 ]) index_ac= 1 ; else if (ac[ 0 ]>ac[ 1 ] && ac[ 1 ]>ac[ 2 ]) index_ac= 2 ; else if (ac[ 0 ]>ac[ 1 ] && ac[ 1 ]>ac[ 2 ] && ac[ 2 ]>ac[ 3 ]) index_ac= 3 ; else if (ac[ 0 ]>ac[ 1 ] && ac[ 1 ]>ac[ 2 ] && ac[ 2 ]>ac[ 3 ] && ac[ 3 ]>ac[ 4 ]) index_ac= 4 ; else if (ac[ 0 ]<ac[ 1 ]) index_ac=- 1 ; else if (ac[ 0 ]<ac[ 1 ] && ac[ 1 ]<ac[ 2 ]) index_ac=- 2 ; else if (ac[ 0 ]<ac[ 1 ] && ac[ 1 ]<ac[ 2 ] && ac[ 2 ]<ac[ 3 ]) index_ac=- 3 ; else if (ac[ 0 ]<ac[ 1 ] && ac[ 1 ]<ac[ 2 ] && ac[ 2 ]<ac[ 3 ] && ac[ 3 ]<ac[ 4 ]) index_ac=- 4 ;

Имея индексы глубины движения, а также его скорость, можно сформулировать некоторые условия для входа, а также их классифицировать.



Вот варианты для входа в рынок:

if (index_rsi== 1 && index_ac>= 1 ) if (index_rsi== 2 && index_ac>= 1 ) if (index_rsi== 3 && index_ac== 1 ) if (index_rsi== 3 && index_ac>= 2 ) if (index_rsi== 4 && index_ac>= 1 ) if (index_rsi==- 1 && index_ac<=- 1 ) if (index_rsi==- 2 && index_ac<=- 1 ) if (index_rsi==- 3 && index_ac==- 1 ) if (index_rsi==- 3 && index_ac<=- 2 ) if (index_rsi==- 4 && index_ac<=- 1 ) if (index_rsi== 0 )





2. Условия для выхода из рынка

Параметры для входа были определены и классифицированы. Чтобы понять, как сформулировать условия выхода с рынка, я приведу следующую аналогию:

Возьмем обычный детский резиновый мячик. А теперь рассмотрим, что будет с ним, если человек бросает его с большой высоты в воду. Сначала он будет лететь, набирая скорость с ускорением свободного падения. Потом происходит столкновение с водой, но его скорость достаточна, чтобы уйти под воду на определенную глубину, при этом сильно теряя в скорости, и имея уже отрицательное ускорение. На мяч действует Закон Архимеда, выталкивая его из воды вверх.

А теперь давайте разберем, что есть что в этом примере:

Как вы уже догадались, наш мяч это цена.

Человек - это те участники рынка, что начинают тенденцию.

Сила притяжения, которая создает ускорение свободного падения - это трейдеры, присоединившиеся к направлению цены после начала тренда.

Вода - важные факторы, влияющие на смену направления.

Сила Архимеда - это закрытые позиции тех, кто начинал тренд.

Две главные задачи для получения прибыли на рынке состоят в следующем:

Вовремя определить момент, когда мяч уже брошен, и купить или продать. Закрыть позиции в момент, когда мяч входит в воду и замедляет свое движение.

Определить длительность и точную высоту падения мяча очень сложно, ведь на финансовых рынках мы не видим ни человека, бросающего мяч, ни воды. Мы видим лишь скорость и направление мяча.

Ранее мы рассмотрели критерии оценки глубины движения цены и оценки скорости.

Определим условия выхода:

if (index_rsi> 2 && index_ac< 0 )

Если цена шла достаточно долго шла вверх, и ее ускорение становится отрицательным (в сторону понижения), это говорит о том, что возможна смена тенденции.



if (index_rsi< -2 && index_ac> 0 )

По аналогии с приведенным выше примером: мяч достаточно долго падал, но попал в воду, и она его выталкивает в противоположном направлении. Значит, пора закрывать позиции.





3. Увеличение эффективности входа и выхода

Известно, что некоторые индикаторы, используемые для торговли, при уменьшении периода увеличивают скорость реагирования на смену тенденции, однако и ложных сигналов появляется больше.

Альтернативный способ - это не изменять период расчета в меньшую сторону, а отслеживать его на нескольких таймфреймах.

Рис. 3. Состояние тренда на различных масштабах по сигналам индикаторов RSI и AC



На рисунке отчетливо видна тенденция движения цены с помощью используемых нами критериев и индикаторов RSI и AC. Рассмотрим ее более подробно.

Движение и скорость на таймфрейме M1 - сильное движение, индекс AC 4, глубина индекса RSI равна 2. На таймфрейме M5 глубина такая же, но в масштабе M5 скорость всего 1. Далее в масштабе М15 определяется то же движение, но менее заметное, чем на младших графиках. Если рассматривать 30-минутный и часовой, то отчетливо видно, что на М30 уже есть сигнал, а на H1 было замедление и даже сигнал на возможный разворот.

Из этого примера следует важный вывод:

Рассматривая только таймфрейм H1, мы бы выставили ордер на продажу, ожидая разворота, но это был ложный сигнал, который мы отфильтровали с помощью анализа младших таймфреймов.





4. Реализация данной торговой стратегии в качестве советника

Код советника:

#property copyright "Alexander Fedosov" #property strict #include <trading.mqh> input int SL = 40 ; input int TP = 70 ; input bool Lot_perm= true ; input double lt= 0.01 ; input double risk = 2 ; input int slippage= 5 ; input int magic= 2356 ; input int period= 8 ; input ENUM_TIMEFRAMES tf= PERIOD_CURRENT ; int dg,index_rsi,index_ac; trading tr; int OnInit () { tr.ruErr= true ; tr.Magic=magic; tr.slipag=slippage; tr.Lot_const=Lot_perm; tr.Lot=lt; tr.Risk=risk; tr.NumTry= 5 ; dg=tr.Dig(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { depth_trend(); speed_ac(); if ( OrdersTotal ()< 1 ) { if (Buy()) tr.OpnOrd(OP_BUY,tr.Lots(),Ask,SL*dg,TP*dg); if (Sell()) tr.OpnOrd(OP_SELL,tr.Lots(),Bid,SL*dg,TP*dg); } if ( OrdersTotal ()> 0 ) { if (Sell_close()) tr.ClosePosAll(OP_SELL); if (Buy_close()) tr.ClosePosAll(OP_BUY); } } void depth_trend() { double rsi= iRSI ( Symbol (),tf,period, PRICE_CLOSE , 0 ); index_rsi = 0 ; if (rsi> 90.0 ) index_rsi= 4 ; else if (rsi> 80.0 ) index_rsi= 3 ; else if (rsi> 70.0 ) index_rsi= 2 ; else if (rsi> 60.0 ) index_rsi= 1 ; else if (rsi< 10.0 ) index_rsi=- 4 ; else if (rsi< 20.0 ) index_rsi=- 3 ; else if (rsi< 30.0 ) index_rsi=- 2 ; else if (rsi< 40.0 ) index_rsi=- 1 ; } void speed_ac() { double ac[]; ArrayResize (ac, 5 ); for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) ac[i]= iAC ( Symbol (),tf,i); index_ac= 0 ; if (ac[ 0 ]>ac[ 1 ]) index_ac= 1 ; else if (ac[ 0 ]>ac[ 1 ] && ac[ 1 ]>ac[ 2 ]) index_ac= 2 ; else if (ac[ 0 ]>ac[ 1 ] && ac[ 1 ]>ac[ 2 ] && ac[ 2 ]>ac[ 3 ]) index_ac= 3 ; else if (ac[ 0 ]>ac[ 1 ] && ac[ 1 ]>ac[ 2 ] && ac[ 2 ]>ac[ 3 ] && ac[ 3 ]>ac[ 4 ]) index_ac= 4 ; else if (ac[ 0 ]<ac[ 1 ]) index_ac=- 1 ; else if (ac[ 0 ]<ac[ 1 ] && ac[ 1 ]<ac[ 2 ]) index_ac=- 2 ; else if (ac[ 0 ]<ac[ 1 ] && ac[ 1 ]<ac[ 2 ] && ac[ 2 ]<ac[ 3 ]) index_ac=- 3 ; else if (ac[ 0 ]<ac[ 1 ] && ac[ 1 ]<ac[ 2 ] && ac[ 2 ]<ac[ 3 ] && ac[ 3 ]<ac[ 4 ]) index_ac=- 4 ; } bool Buy() { bool res= false ; if ((index_rsi== 2 && index_ac>= 1 ) || (index_rsi== 3 && index_ac== 1 )) res= true ; return (res); } bool Sell() { bool res= false ; if ((index_rsi==- 2 && index_ac<=- 1 ) || (index_rsi==- 3 && index_ac==- 1 )) res= true ; return (res); } bool Buy_close() { bool res= false ; if (index_rsi> 2 && index_ac< 0 ) res= true ; return (res); } bool Sell_close() { bool res= false ; if (index_rsi<- 2 && index_ac> 0 ) res= true ; return (res); }

Проведя небольшую оптимизацию всего по двум параметрам: tf (рабочий таймфрейм) и period (период индикатора RSI).

На рабочем таймфрейме M5 получили следующие результаты:





Рис. 4. Результаты тестирования торговой стратегии на исторических данных



Внимание! Это всего лишь демонстрационная упрощенная версия и не рекомендована для проверок и использования на реальных счетах.

Заключение

Определение момента начала и окончания тренда - это одна из непростых задач для трейдеров всего мира, ведь предугадать рынок невозможно.

Однако вполне возможно определить моменты входа и выхода в текущем тренде, взяв от него ощутимый профит. Общая идея определения и динамического отслеживания скорости движения на рынке сможет помочь в этом.

Удачных трейдов.