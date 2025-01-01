문서화섹션
MarksToAxisAdd 

MarksToAxisAdd

지정된 차트 축에 척도 표시(틱)를 추가.

bool  MarksToAxisAdd(
   const double        &marks[],        // 틱 좌표
   const int           mark_size,       // 틱 크기
   ENUM_MARK_POSITION  position,        // 틱 위치
   const int           dimension=0      // 치수
  \)

매개변수

&marks[]

[in]  틱 좌표

mark_size

[in]  틱 크기

포지션

[in]  틱 위치

dimension=0

[in]  0 — X 축에 추가,

       1 — Y 축에 추가

값 반환

성공하면 true, 실패하면 false.