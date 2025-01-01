ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCGraphicMarksToAxisAdd 

MarksToAxisAdd

Добавляет разметку шкалы ("засечки") на указанную ось графика.

bool  MarksToAxisAdd(
   const double        &marks[],        // координаты "засечек"
   const int           mark_size,       // размер "засечек"
   ENUM_MARK_POSITION  position,        // расположение "засечек"
   const int           dimension=0      // измерение
   )

Параметры

&marks[]

[in]  Координаты "засечек"

mark_size

[in]  Размер "засечек"

position

[in]  Расположение "засечек"

dimension=0

[in]  0 — добавление на ось X,

       1 — добавление на ось Y

Возвращаемое значение

true в случае удачи, иначе false.