- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
MarksToAxisAdd
Добавляет разметку шкалы ("засечки") на указанную ось графика.
bool MarksToAxisAdd(
Параметры
&marks[]
[in] Координаты "засечек"
mark_size
[in] Размер "засечек"
position
[in] Расположение "засечек"
dimension=0
[in] 0 — добавление на ось X,
1 — добавление на ось Y
Возвращаемое значение
true в случае удачи, иначе false.