MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCGraphicMarksToAxisAdd
- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurvesTotal
- CurveRemoveByName
- CurveRemoveByIndex
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
MarksToAxisAdd
指定されたチャート軸に目盛りを追加します。
bool MarksToAxisAdd(
パラメータ
&marks[]
[in] 目盛りの座標。
mark_size
[in] 目盛りサイズ。
position
[in] 目盛りの位置。
dimension=0
[in] 0 — X軸への追加。
1 — Y軸への追加。
戻り値
成功した場合はtrue、そうでなければfalse。