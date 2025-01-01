ドキュメントセクション
MarksToAxisAdd

指定されたチャート軸に目盛りを追加します。

bool  MarksToAxisAdd(
  const double        &marks[],        // 目盛りの座標
  const int          mark_size,      // 目盛りのサイズ
  ENUM_MARK_POSITION  position,        // 目盛りの位置
  const int          dimension=0      // 大きさ
  )

パラメータ

&marks[]

[in]  目盛りの座標。

mark_size

[in]  目盛りサイズ。

position

[in]  目盛りの位置。

dimension=0

[in]  0 — X軸への追加。

       1 — Y軸への追加。

戻り値

成功した場合はtrue、そうでなければfalse。