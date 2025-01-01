文档部分
MajorMarkSize（获得方法）

返回坐标轴上报价比例单位。

int  MajorMarkSize()

MajorMarkSize （设置方法）

返回坐标轴上报价比例单位。

void  MajorMarkSize(
   const int  size      // 最小报价单位
   )

参数

size

[in]  以像素为单位的最小报价量。  