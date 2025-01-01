문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCGraphicMajorMarkSize 

MajorMarkSize (Get method)

좌표 축에서 눈금 크기를 반환.

int  MajorMarkSize()

MajorMarkSize (Set method)

void  MajorMarkSize(
   const int  size      // 틱 크기
  \)

매개변수

Size

[in]  틱 크기(픽셀).  