Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCGraphicMajorMarkSize 

MajorMarkSize (méthode Get)

Retourne la taille des ticks de l'échelle sur l'axe des coordonnées.

int  MajorMarkSize()

MajorMarkSize (méthode Set)

Définit la taille des ticks de l'échelle sur l'axe des coordonnées.

void  MajorMarkSize(
   const int  size      // taille des ticks
   )

Paramètres

size

[in]  Taille des ticks en pixels.  