MajorMarkSize (méthode Get)

Retourne la taille des ticks de l'échelle sur l'axe des coordonnées.

int MajorMarkSize()

MajorMarkSize (méthode Set)

Définit la taille des ticks de l'échelle sur l'axe des coordonnées.

void MajorMarkSize(

const int size

)

Paramètres

size

[in] Taille des ticks en pixels.