MajorMarkSize (метод Get)

Возвращает размер "засечек" шкалы на координатных осях.

int  MajorMarkSize()

MajorMarkSize (метод Set)

Устанавливает размер "засечек" шкалы на координатных осях.

void  MajorMarkSize(
   const int  size      // размер "засечек"
   )

Параметры

size

[in]  Размер "засечек" в пикселях.  