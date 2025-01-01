ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCGraphicMajorMarkSize 

MajorMarkSize （Getメソッド）

チャート軸の目盛りのサイズを返します。

int  MajorMarkSize()

MajorMarkSize （Setメソッド）

void  MajorMarkSize(
  const int  size      // 目盛りサイズ
  )

パラメータ

size

[in]  ピクセル単位での目盛りサイズ  