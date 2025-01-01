ДокументацияРазделы
IndentUp (Метод Get)

Возвращает отступ графика от верхней границы.

int  IndentUp()

Возвращаемое значение

Размер отступа в пикселях.

IndentUp (Метод Set)

Устанавливает отступ графика от верхней границы.

void  IndentUp(
   const int  up      // размер отступа
   )

Параметры

up

[in]  Значение отступа в пикселях.