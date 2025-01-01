ДокументацияРазделы
IndentDown (Метод Get)

Возвращает отступ графика от нижней границы.

int  IndentDown()

Возвращаемое значение

Размер отступа в пикселях.

IndentDown (Метод Set)

Устанавливает отступ графика от нижней границы.

void  IndentDown(
   const int  down      // размер отступа
   )

Параметры

down

[in]  Размер отступа в пикселях.