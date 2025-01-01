DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCGraphic 

HistorySymbolSize (Metodo Get)

Restituisce la dimensione dei simboli convenzione di notazione del chart  

int  HistorySymbolSize()

Valore di ritorno

Dimensioni dei simboli di convenzione di notazione

HistorySymbolSize (Metodo Set)

Imposta la dimensione dei simboli convenzione di notazione del chart

void  HistorySymbolSize(
   const int  size      // grandezza simbolo
   )

Parametri

size

[in] Dimensioni dei simboli di convenzione di notazione.