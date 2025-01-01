ДокументацияРазделы
HistorySymbolSize (метод Get)

Возвращает размер символов условных обозначений к графику  

int  HistorySymbolSize()

Возвращаемое значение

Размер символов условных обозначений

HistorySymbolSize (метод Set)

Устанавливает размер символов условных обозначений к графику

void  HistorySymbolSize(
   const int  size      // размер символа
   )

Параметры

size

[in]  Размер символов условных обозначений.