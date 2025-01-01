文档部分
HistorySymbolSize（获得方法）

返回图表符号约定交易品种的大小  

int  HistorySymbolSize()

返回值

符号约定交易品种的大小

HistorySymbolSize（设置方法）

设置图表符号约定交易品种的大小

void  HistorySymbolSize(
   const int  size      // 交易品种大小
   )

参数

size

[in]  符号约定交易品种的大小。