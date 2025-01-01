DocumentaciónSecciones
HistorySymbolSize (métodos Get)

Devuelve el tamaño de los símbolos de los signos convencionales del gráfico  

int  HistorySymbolSize()

Valor devuelto

Tamaño de los símbolos de los signos convencionales

HistorySymbolSize (método Set)

Establece el tamaño de los símbolos de los signos convencionales del gráfico

void  HistorySymbolSize(
   const int  size      // tamaño del símbolo
   )

Parámetros

size

[in]  Tamaño de los símbolos de los signos convencionales.