ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCGraphicHistorySymbolSize 

HistorySymbolSize （Getメソッド）

チャートの表記法シンボルのサイズを返します。  

int  HistorySymbolSize()

戻り値

表記法シンボルのサイズ。

HistorySymbolSize （Setメソッド）

チャートの表記法シンボルのサイズを設定します。

void  HistorySymbolSize(
  const int  size      // シンボルサイズ
  )

パラメータ

size

[in]  表記法シンボルのサイズ。