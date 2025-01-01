HistoryNameSize (méthode Get)

Retourne la taille de la police de caractères du nom de la courbe.

int HistoryNameSize()

Valeur de Retour

La taille de la police de caractères du nom de la courbe.

HistoryNameSize (méthode Set)

Définit la taille de la police de caractères du nom de la courbe.

void HistoryNameSize (int size)(

const int size

)

Paramètres

size

[in] Taille de la police de caractères du nom.