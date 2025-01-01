DocumentationSections
HistoryNameSize (méthode Get)

Retourne la taille de la police de caractères du nom de la courbe.

int  HistoryNameSize()

Valeur de Retour

La taille de la police de caractères du nom de la courbe.

HistoryNameSize (méthode Set)

Définit la taille de la police de caractères du nom de la courbe.

void  HistoryNameSize (int size)(
   const int  size      // taille de la police de caractères du nom
   )

Paramètres

size

[in]  Taille de la police de caractères du nom.