HistoryNameSize (méthode Get)
Retourne la taille de la police de caractères du nom de la courbe.
|
int HistoryNameSize()
Valeur de Retour
La taille de la police de caractères du nom de la courbe.
HistoryNameSize (méthode Set)
Définit la taille de la police de caractères du nom de la courbe.
|
void HistoryNameSize (int size)(
Paramètres
size
[in] Taille de la police de caractères du nom.