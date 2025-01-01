ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCGraphicHistoryNameSize 

HistoryNameSize (метод Get)

Возвращает размер шрифта имени кривой.

int  HistoryNameSize()

Возвращаемое значение

Размер шрифта имени кривой.

HistoryNameSize (метод Set)

Устанавливает размер шрифта имени кривой.

void  HistoryNameSize (метод Set)(
   const int  size      // размер шрифта имени
   )

Параметры

size

[in]  Размер шрифта имени.