HistoryNameSize （Getメソッド）

曲線名のフォントサイズを返します。

int  HistoryNameSize()

戻り値

曲線名のフォントサイズ。

HistoryNameSize （Setメソッド）

曲線名のフォントサイズを設定します。

void  HistoryNameSize （Setメソッド）(
  const int  size      // 名前のフォントサイズ
  )

パラメータ

size

[in]  名前のフォントサイズ。