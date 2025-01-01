문서화섹션
GridHasCircle (Get method)

그리드 노드의 점을 표시할지 여부를 정의하는 플래그를 반환.

bool  GridHasCircle()

값 반환

플래그 값.

참고

true — 점을 표시

false — 점을 표시하지 않음

GridHasCircle (Set method)

그리드 노드의 점을 표시할지 여부를 정의하는 플래그를 설정.

void  GridHasCircle(
   const bool  has      
  \)

매개변수

has

[in]  플래그 값.

참고

true — 점을 표시

false — 점을 표시하지 않음