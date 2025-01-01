DocumentationSections
Référence MQL5 Bibliothèque Standard Graphiques Scientifiques CGraphicGrid HasCircle 

GridHasCircle (méthode Get)

Retourne le flag définissant si les points des noeuds de la grille doivent être affichés.

bool  GridHasCircle()

Valeur de Retour

La valeur du flag.

Note

true – affiche les points

false – n'affiche pas les points

GridHasCircle (méthode Set)

Définit le flag définissant si les points des noeuds de la grille doivent être affichés.

void  GridHasCircle(
   const bool  has      
   )

Paramètres

has

[in]  Valeur du flag.

Note

true – affiche les points

false – n'affiche pas les points