GridHasCircle (méthode Get)

Retourne le flag définissant si les points des noeuds de la grille doivent être affichés.

bool GridHasCircle()

Valeur de Retour

La valeur du flag.

Note

true – affiche les points

false – n'affiche pas les points

GridHasCircle (méthode Set)

Définit le flag définissant si les points des noeuds de la grille doivent être affichés.

void GridHasCircle(

const bool has

)

Paramètres

has

[in] Valeur du flag.

Note

true – affiche les points

false – n'affiche pas les points