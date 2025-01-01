ドキュメントセクション
グリッドノードの点を表示するかどうかを定義するフラグを返します。

bool  GridHasCircle()

戻り値

フラグ値。

true — 点を表示する。

false — 点を表示しない。

GridHasCircle（Setメソッド）

グリッドノードの点を表示するかどうかを定義するフラグを設定します。

void  GridHasCircle(
  const bool  has     
  )

パラメータ

has

[in]  フラグ値。

true — 点を表示する。

false — 点を表示しない。