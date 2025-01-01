ДокументацияРазделы
GridHasCircle (метод Get)

Возвращает флаг, указывающий, нужно ли отрисовывать точки в узлах сетки.

bool  GridHasCircle()

Возвращаемое значение

Значение флага.

Примечание

true — отрисовывать точки

false — не отрисовывать точки

GridHasCircle (метод Set)

Устанавливает флаг, указывающий, нужно ли отрисовывать точки в узлах сетки.

void  GridHasCircle(
   const bool  has      
   )

Параметры

has

[in]  Значение флага.

Примечание

true — отрисовывать точки

false — не отрисовывать точки