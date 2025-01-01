DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCGraphicGridCircleColor 

GridCircleColor (método Get)

Devuelve el color de los puntos en los nodos de la cuadrícula.

color  GridCircleColor()

Valor devuelto

Color de los puntos.

GridCircleColor (método Set)

Establece el color de los puntos en los nodos de la cuadrícula.

void  GridCircleColor(
   const color  clr      // color de los puntos
   )

Parámetros

clr

[in]  Color de los puntos.