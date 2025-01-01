DocumentazioneSezioni
GridCircleColor (Metodo Get)

Restituisce il colore dei punti nei nodi della griglia.

color  GridCircleColor()

Valore di ritorno

Colore dei punti.

GridCircleColor (Metodo Set)

Imposta il colore di punti nei nodi della griglia.

void  GridCircleColor(
   const color  clr      // colore dei punti
   )

Parametri

clr

[in]  Colore dei punti.