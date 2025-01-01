MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCGraphicGridCircleColor
- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
GridCircleColor (Metodo Get)
Restituisce il colore dei punti nei nodi della griglia.
|
color GridCircleColor()
Valore di ritorno
Colore dei punti.
GridCircleColor (Metodo Set)
Imposta il colore di punti nei nodi della griglia.
|
void GridCircleColor(
Parametri
clr
[in] Colore dei punti.