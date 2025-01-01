ДокументацияРазделы
GridCircleColor (метод Get)

Возвращает цвет точек в узлах сетки.

color  GridCircleColor()

Возвращаемое значение

Цвет точек.

GridCircleColor (метод Set)

Устанавливает цвет точек в узлах сетки.

void  GridCircleColor(
   const color  clr      // цвет точек
   )

Параметры

clr

[in]  Цвет точек.