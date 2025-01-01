문서화섹션
GridCircleColor (Get method)

그리드 노드의 점 색상 반환.

color  GridCircleColor()

값 반환

점 색상.

GridCircleColor (Set method)

그리도 노드의 점 색상을 설정.

void  GridCircleColor(
   const color  clr      // 점 색상
  \)

매개변수

clr

[in]  점 색상.