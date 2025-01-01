ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCGraphicGridCircleColor 

GridCircleColor（Getメソッド）

ネットワークノードの点の色を返します。

color  GridCircleColor()

戻り値

点の色。

GridCircleColor （Setメソッド）

グリッドノードの点の色を設定します。

void  GridCircleColor(
  const color  clr      // 点の色
  )

パラメータ

clr

[in]  点の色。