GridBackgroundColor (Get method)

그리드 배경 색상 반환

color  GridBackgroundColor()

값 반환

그리드 배경 색상

GridBackgroundColor (Set method)

그리드 배경 색상 설정

void  GridBackgroundColor(
   const color  clr      // 그리드 배경 색상
  \)

매개변수

clr

[in]  그리드 배경 색상