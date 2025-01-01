ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCGraphicGridBackgroundColor 

GridBackgroundColor （Getメソッド）

グリッドの背景色を返します。

color  GridBackgroundColor()

戻り値

グリッドの背景色。

GridBackgroundColor （Setメソッド）

グリッドの背景色を設定します。

void  GridBackgroundColor(
  const color  clr      // グリッドの背景色
  )

パラメータ

clr

[in]  グリッドの背景色。