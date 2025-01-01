DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCGraphicGridBackgroundColor 

GridBackgroundColor (Metodo Get)

Restituisce il colore della griglia di sfondo

color  GridBackgroundColor()

Valore di ritorno

Colore di sfondo della griglia

GridBackgroundColor (Metodo Set)

Imposta il colore di sfondo della griglia

void  GridBackgroundColor(
   const color  clr      // colore di sfondo della griglia
   )

Parametri

clr

[in]  Colore di sfondo della griglia