GridBackgroundColor (метод Get)

Возвращает цвет фона сетки

color  GridBackgroundColor()

Возвращаемое значение

Цвет фона сетки

GridBackgroundColor (метод Set)

Устанавливает цвет заднего фона сетки

void  GridBackgroundColor(
   const color  clr      // цвет фона сетки
   )

Параметры

clr

[in]  Цвет фона сетки