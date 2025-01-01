Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCGraphicGridBackgroundColor
GridBackgroundColor (método Get)
Devuelve el color del fondo de la cuadrícula
color GridBackgroundColor()
Valor devuelto
Color del fondo de la cuadrícula
GridBackgroundColor (método Set)
Establece el color del fondo posterior de la cuadrícula
void GridBackgroundColor(
Parámetros
clr
[in] Color del fondo de la cuadrícula