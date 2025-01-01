DocumentaciónSecciones
GridBackgroundColor (método Get)

Devuelve el color del fondo de la cuadrícula

color  GridBackgroundColor()

Valor devuelto

Color del fondo de la cuadrícula

GridBackgroundColor (método Set)

Establece el color del fondo posterior de la cuadrícula

void  GridBackgroundColor(
   const color  clr      // color del fondo de la cuadrícula
   )

Parámetros

clr

[in]  Color del fondo de la cuadrícula